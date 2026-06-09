Kelemen Hunor îl trimite la plimbare pe Eugen Tomac: „Nu putem vota un Guvern din care nu facem parte. Azi nu văd o majoritate”

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat, după discuțiile cu premierul desemnat, Eugen Tomac, că, la momentul de față, nu i s-au dat motive pentru a vota un Guvern din care nu face parte.

„Este aproape imposibil să votăm un Guvern după ce am fost dați afară dintr-un Guvern prin moțiune de cenzură. Nu se leagă. Avem nevoie de argument pentru că nu suntem masochiști politici. Nu putem vota un Guvern din care nu facem parte”, a declarat Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor consideră că decizia președintelui de a propune un tehnocrat în funcția de premier demonstrează că acesta nu are încredere în niciun partid politic.

„Un om politic să conducă un Guvern tehnocrat, un om politic trebuie să conducă un Guvern politic.

Dacă vii cu un tehnocrat înseamnă că nu ai încredere în niciun partid politic.

Astăzi nu putem promite un vot pentru formarea acestui Guvern”, a mai precizat Hunor.

„Astăzi nu văd majoritatea cu care trece”

Kelemen Hunor a menționat că la acest moment, nu crede că Eugen Tomac va strânge o majoritate pentru formarea unui Guvern.

„Astăzi nu văd majoritatea cu care trece. Singura decizia pe care eu la acest moment o exclud, este de a vota împotriva unui Guvern”, a declarat Kelemen Hunor.

La întrebarea cu privire la scenariul unui Guvern cu premier tehnocrat și miniștrii politici, Kelemen a răspuns că „ar fi o variantă mai bună”.

„90% dintre personalitățile propuse de Tomac ca miniștrii nu le cunosc”

Hunor a comentat și acuzațiile făcute de Ciucu la adresa lui Tomac, privind presupuse întâlniri „secrete” cu Partidul Social Democrat. Liderul UDMR a menționat că nu cunoaște aproape pe niciuna dintre persoanele propuse de Tomac pentru formarea Executivului.

„90% dintre personalitățile propuse de Tomac ca miniștrii nu le cunosc. Trebuie să văd lista finală”, a declarat Kelemen Hunor. Nu am ce să comentez, am văzut declarația primarului Ciucu. O guvernare prin interpuși nu funcționează”, a mai adăugat Hunor.

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