La inițiativa eurodeputatului Victor Negrescu, PE va dezbate și adopta o rezoluție privind atacurile cu drone rusești asupra României

La inițiativa eurodeputatului Victor Negrescu și a Grupului S&D, Parlamentul European va organiza marți, 16 iunie, o dezbatere în sesiunea plenară de la Strasbourg urmată de adoptarea unei rezoluții privind acțiunile provocatoare ale Federației Ruse și incursiunile repetate ale dronelor pe teritoriul României.

Vicepreședintele legislativului european: „Securitatea cetățenilor europeni nu este negociabilă”

Sub titlul „Acțiunile provocatoare inacceptabile ale Federației Ruse și încălcările spațiului aerian al României, statelor baltice și Finlandei prin incursiuni ale dronelor rusești”, dezbaterea are loc în urma incidentelor grave produse în ultimele săptămâni, inclusiv cel din 29 mai asupra unui bloc de locuințe din Galați, soldat cu răniți, inclusiv un copil, precum și explozia unei drone maritime în Portul Constanța, din 5 iunie.

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a solicitat în mod constant o reacție europeană fermă a încălcărilor repetate ale spațiului aerian românesc și a numeroaselor incidente provocate de războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei.

„Faptul că Parlamentul European va dezbate și va adopta o rezoluție dedicată acestor incidente reprezintă un semnal politic puternic. Nu putem accepta ca cetățenii europeni, comunitățile de la granița Uniunii Europene și infrastructura strategică a României să fie expuse unor riscuri directe fără un răspuns coordonat la nivel european. Securitatea frontierelor externe ale Uniunii Europene înseamnă securitatea fiecărui cetățean european”, a declarat europarlamentarul Victor Negrescu.

Obiectivul rezoluției este de a consolida securitatea pe flancul estic al Uniunii Europene, inclusiv de a solicita:

• dezvoltarea unui sistem european comun de monitorizare, avertizare timpurie și răspuns rapid împotriva amenințărilor aeriene și maritime fără pilot;

• suplimentarea capacităților anti-drone și de apărare aeriană în România;

• consolidarea prezenței militare și a capacităților de descurajare pe flancul estic;

• sprijinirea producției europene de drone și sisteme anti-drone în statele aflate în prima linie de apărare;

• adaptarea instrumentelor financiare europene pentru a permite despăgubirea rapidă a comunităților afectate de atacuri și incidente de securitate.

Un element central al rezoluției îl reprezintă solicitarea de a operaționaliza rapid Hubul European de Securitate Maritimă la Marea Neagră, preferabil la Constanța, inițiativă promovată de europarlamentarul Victor Negrescu în ultimii ani și susținută deja prin rezoluțiile Parlamentului European privind bugetul Uniunii Europene pentru 2026 și 2027.

„România este în prima linie a apărării Europei. Poziția sa strategică, rolul Portului Constanța, experiența acumulată în gestionarea riscurilor generate de războiul din Ucraina și capacitățile sale operaționale fac din țara noastră cea mai potrivită locație pentru găzduirea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră. Este momentul să trecem de la declarații la decizii concrete”, a subliniat vicepreședintele legislativului european, Victor Negrescu.

Dezbaterea și votul din Parlamentul European reprezintă unul dintre cele mai importante demersuri europene dedicate securității României de la începutul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei și transmit un mesaj clar de solidaritate cu cetățenii și comunitățile din România afectate de aceste incidente.