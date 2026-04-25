Victor Negrescu, solicitare oficială către șefa diplomației UE după ce o dronă rusească s-a prăbușit în Galați: „Europa trebuie să reacționeze”

Olga Borșcevschi
Vicepreşedintele Parlamentului European, Victor Negrescu, anunță, sâmbătă, că a transmis o solicitare oficială către șefa diplomației europene, Kaja Kallas, după ce o dronă de proveniență rusească a căzut într-un cartier de la marginea orașului Galați.

„Am transmis o solicitare oficială către Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, în urma incidentului produs în România, unde o dronă rusească a încălcat spațiul aerian național și a căzut pe teritoriul țării noastre.

Acest incident nu este unul izolat. Este parte a unui tipar periculos în proximitatea granițelor Uniunii Europene și ale NATO. Am semnalat, în repetate rânduri, aceste riscuri, în special în ceea ce privește provocările cu care se confruntă România, îngrijorările fiind exprimate și în poziția oficială a Parlamentului European”, a scris europarlamentarul PSD, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Potrivit europarlamentarului social-democrat, acest episod ridică, din nou, întrebări privind nivelul de protecție și capacitatea de reacție la nivel european în fața unor astfel de amenințări.

Drona din Galați a fost detonată. Captură foto: IGSU

În acest context, Negrescu a solicitat:

  • consolidarea mecanismelor europene de monitorizare și răspuns rapid la încălcări ale spațiului aerian;
  • o coordonare mai strânsă între statele membre și instituțiile UE pentru protejarea infrastructurii civile și a populației;
  • evaluarea unor măsuri suplimentare de descurajare și sancționare;
  • integrarea acestor riscuri în viitoarele instrumente europene de securitate și apărare.

„România este la frontiera Uniunii și resimte direct efectele conflictului din vecinătate. Protejarea cetățenilor europeni nu poate fi fragmentată. Este nevoie de un răspuns comun, coordonat și credibil.
Europa trebuie să fie prezentă acolo unde cetățenii săi au nevoie de siguranță”, mai spune el.

Dronă rusească, prăbușită la Galați

Reamintim că, în noaptea de vineri spre sâmbătă, radarele românești au detectat drone care zburau în apropierea spațiului aerian național, în zona județului Tulcea. Autoritățile au emis un avertisment RO-Alert.

Două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Britanice din serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită au decolat la ora 02.00, din Baza 86 Aeriană de la Fetești.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat IGSU privind instituirea măsurilor de alertare a populației din localitățile Grindu și Isaccea, din județul Tulcea, fiind transmis, la ora 02.14, mesaj RO-ALERT.

