După negocierile dintre liderii PNL și premierul desemnat de Nicușor Dan, pentru susținerea unui guvern tehnocrat, președintele PNL Iași, Alexandru Muraru, s-a dezlănțuit, luni, la adresa lui Eugen Tomac.

„Nu văd cum PNL poate susține un Guvern Tomac, care nu are nicio logică în aceste momente și care ignoră complet votul politic dat Parlamentului. România are nevoie de un executiv politic, legitim și asumat, nu de formule de tip tehnocrat care ocolesc responsabilitatea democratică”, transmite Alexandru Muraru.

„Un guvern tehnocrat nu are legitimitate electorală proprie”

Liderul PNL Iași susține că un guvern tehnocrat ar fi doar o soluție strict excepțională.

„Într-o democrație reprezentativă, guvernarea se bazează pe votul cetățenilor acordat partidelor și programelor politice. Un guvern tehnocrat nu are legitimitate electorală proprie și nu poate fi tras la răspundere politic în același mod, motiv pentru care rămâne o soluție strict excepțională”, spune Muraru.

„Formulele construite în culise nu pot livra stabilitate”

Acesta mai susține că noul guvern ar fi construit sub controlul PSD.

„Mai mult, în configurația discutată public, nu vorbim despre o independență reală, ci despre un executiv cu influențe politice directe în formarea sa. În aceste condiții, dispare tocmai argumentul de neutralitate și se creează o zonă de responsabilitate neclară, în afara asumării politice explicite.

România are nevoie de guverne cu majoritate clară, care își asumă deciziile și reformele în fața cetățenilor. Formulele construite în culise, cu influențe multiple și responsabilitate difuză, nu pot livra stabilitate sau reforme consistente.

PNL nu poate susține un guvern care apare după prăbușirea fostei formule executive provocată chiar de PSD și care, potrivit informațiilor publice, este construit tot sub controlul PSD”, mai transmite președintele PNL Iași.

„Eugen Tomac nu a condus niciodată un minister”

Muraru îl atacă direct pe premierul desemnat de Nicușor Dan pentru lipsa de experiență în gestionarea unui aparat administrativ complex.

„Funcția de prim-ministru presupune mult mai mult decât loialitate politică sau susținere din partea unor grupuri de influență. Ea presupune experiență executivă, capacitate administrativă, autoritate politică și viziune strategică pentru gestionarea unui stat aflat într-un context extrem de complicat.

Eugen Tomac nu a condus niciodată un minister, nu a gestionat un aparat administrativ complex și nu a avut responsabilitatea implementării unor politici publice la nivel național. Nu există în parcursul său profesional experiența executivă care să justifice preluarea celei mai importante funcții din Guvern.

Această țară are nevoie de un premier cu anvergură și un guvern politic autentic, nu de soluții de compromis instituțional”, încheie Alexandru Muraru.

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