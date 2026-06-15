Liberalii continuă atacul la adresa lui Nicușor Dan: „Perfida mașinațiune a trădării! A reușit să schimbe toată susținerea în dispreț”

Europarlamentarul Mircea Hava, PNL, lansează un atac dur la adresa lui Nicușor Dan, pe care îl critică pentru faptul că l-a desemnat pe Adrian Veștea în calitate de candidat la funcția de premier, fără să se fi consultat cu partidele politice.

Scandalul propunerii lui Adrian Veștea pentru funcția de premier continuă să atragă revolta liberalilor. Mircea Hava îi reproșează lui Nicușor Dan faptul că s-a dezis de toate principiile prin care a atras voturile susținătorilor, în momentul în care a ajuns la putere.

”Nicușor, transformă-te!

Dincolo de perfida mașinațiune a trădării, de care mulți am avut parte, nu cred să-mi pot aminti un alt personaj politic care să fi reușit atât de rapid să schimbe susținerea în dispreț”, scrie Hava pe Facebook.

„Nu vă vine s-o pupați pe frunte pe Lasconi și să-i spuneți cumințenia neamului?”

Europarlamentarul vorbește despre trădarea de pe scena politică și o aduce în discuție și pe Elena Lasconi, fosta candidată la președinție, față de care USR și-a retras susținerea în favoarea lui Nicușor Dan.

„Ai zice că-n Cotroceni, asemenea unei iude șerpesc programate de „apărătorii interesului național”, și-a primit comanda: Nicușor, transformă-te! E ca și cum am privi startul unui marș al iubitorilor de câini, iar la sosire ne-am trezi cu hingherii. Culmea e că cei rupți pe genunchiul manipulării și alungați cu anulări de tururi, au acum tot dreptul să spună „Nu vă vine s-o pupați pe frunte pe Lasconi și să-i spuneți cumințenia neamului?”, scrie Mircea Hava.

Bolojan a convocat PNL-ul în Biroul Politic Național pentru excluderea lui Veștea, pe motiv de trădare

Biroul Politic Național al PNL se reunește astăzi, la ora 17:00, la solicitarea președintele partidului Ilie Bolojan, pentru a discuta despre poziția partidului față de eventualele negocieri pentru formarea unui nou guvern, dar și despre excluderea lui Adrian Veștea.

Biroul Politic Național și Biroul Politic Executiv urmează să se întâlnească în Parlament, acolo unde a avut loc și precedentul BPN. Adrian Veștea a fost desemnat premier duminică dimineață de președintele Nicușor Dan, însă fără ca șeful statului sau Veștea să se fi consultat cu PNL.

Liderul PNL a calificat decizia președintelui Nicușor Dan drept un „act ostil” și o încercare evidentă de rupere a partidului.