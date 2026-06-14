Liderii PNL Giurgiu susțin nominalizarea lui Adrian Veștea: „Este alegerea potrivită”

Desemnarea liberalului Adrian Veștea premier al României a divizat vocile în interiorul PNL. În timp ce președintele PNL, Ilie Bolojan, și mai mulți lideri liberali califică decizia anunțată duminică dimineață de președintele Nicușor Dan ca „act ostil” și „încercare de rupere a PNL”, apar lideri din teritoriu care susțin această nominalizare.

Între actualul șef al PNL și gruparea fidelă din jurul său și vocile liberale din teritoriu s-a creat deja o diferență de opinie legată de opțiunea președintelui. Adrian Anghelescu este printre primii membri PNL care consideră că nominalizarea lui Veștea este inspirată.

Cine susține desemnarea lui Veștea în PNL

Unul dintre liberalii care s-au pronunțat în spațiul public pentru susținerea lui Veștea este Adrian Anghelescu, primarul orașului Giurgiu, care menționează că se alătură președintelui PNL Giurgiu, Toma Petcu în acest demers.

„Am văzut în această dimineață nominalizarea președintelui Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru al României. Îl cunosc personal pe Adrian Veștea și am lucrat cu el încă de pe vremea când eram în Liga Aleșilor Locali PNL, iar ulterior, în perioada în care a ocupat funcția de ministru al Dezvoltării. Consider că este o alegere potrivită, atât pentru administrația publică locală, cât și pentru administrația publică națională”, scrie Anghelescu pe Facebook.

El adaugă că speră ca PNL „să decidă în consecință” și să îl susțină pe Adrian Veștea, acordându-i votul pentru funcția de prim-ministru.

„De asemenea, știu foarte bine că președintele Organizației PNL Giurgiu, Toma Petcu, ca și mine, își dorește deblocarea situației generate de această criză politică.

Susțin întru totul punctul de vedere exprimat de președintele Toma Petcu și consider că decizia de a-l susține pe Adrian Veștea este una potrivită. În același timp, cred că ieșirea din această criză are nevoie de responsabilitate și asumare, iar soluția este doar una politică și doar una PNL”, adaugă Anghelescu.

Cine este Adrian Veștea

Adrian Veștea este unul dintre cei 4 prim-vicepreședinți ai PNL. A fost primar la orașului Râșnov, precum și fost ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (2023-2024). Este cunoscut și pentru activitatea sa ca președinte al Consiliului Județean Brașov. În luna mai a acestui an, politicianul solicita ca PNL, partidul din care face parte, să rămână la guvernare.

După rezultatul foarte slab al PNL la prezidențialele din noiembrie 2024 și demisia lui Nicolae Ciucă, Bolojan a preluat conducerea partidului. Adrian Veștea a devenit secretar general și a afirmat public că preia „alături de Ilie Bolojan” conducerea PNL.

În mai-iunie 2025, Veștea l-a promovat explicit pe Bolojan ca premier. L-a descris ca pe un om care a făcut reforme și ca pe liderul cu experiența și credibilitatea necesare pentru conducerea guvernului. Pe 19 iunie, Veștea anunța că mandatul PNL la Cotroceni era susținerea lui Bolojan pentru funcția de prim-ministru.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Veștea după retragerea lui Eugen Tomac, fără ca Ilie Bolojan să fi fost informat în prealabil. Liderul PNL a calificat decizia drept un „act ostil” și o încercare evidentă de rupere a partidului. Veștea a anunțat, la rândul său, că își dorește formarea unui guvern politic și că va începe discuțiile cu partidele democratice.