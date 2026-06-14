Prima pagină » Știri politice » Bolojan și gruparea fidelă din PNL preferă să arunce țara în criză, cu ochii la alegerile din 2028, decât să guverneze. Reacțiile unor lideri din PNL la desemnarea premierului Adrian Veștea

Bolojan și gruparea fidelă din PNL preferă să arunce țara în criză, cu ochii la alegerile din 2028, decât să guverneze. Reacțiile unor lideri din PNL la desemnarea premierului Adrian Veștea

Bolojan și gruparea fidelă din PNL preferă să arunce țara în criză, cu ochii la alegerile din 2028, decât să guverneze. Reacțiile unor lideri din PNL la desemnarea premierului Adrian Veștea
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Președintele PNL, Ilie Bolojan, și mai mulți lideri liberali au reacționat cu surprindere la puțin timp după ce președintele Nicușor Dan a anunțat, duminică dimineața, că îl desemnează pe Adrian Veștea premier al României, după ce varianta Eugen Tomac nu a fost agreată de partide. Actualul șef al PNL și gruparea fidelă din jurul său preferă, astfel, să arunce țara în criză și haos decât să guverneze în acest moment. Calculele sunt pur electorale și este vorba de alegerile parlamentare din 2028, unde, în urma opoziției, Ilie Bolojan speră să obțină mai mult decât în prezent.

Șeful statului a transmis că îl consideră pe Veștea potrivit pentru funcție, considerând că acesta a parcurs, până în acest punct, toate etapele administrative și că este „o persoană categoric pro-occidentală” care „a lucrat mult timp cu bugete”.

Bolojan califică decizia președintelui ca „act ostil” și „încercare de rupere a PNL”

Ilie Bolojan a calificat decizia președintelui ca „un act ostil”, invocând faptul că  „nici conducerea PNL și nici eu, personal, nu am fost informați anterior de președinte în privința acestei decizii, un act ostil”.  El susține că această mutare a lui Nicușor Dan este „o evidentă încercare de rupere a PNL” și a anunțat că va organiza un BPN al PNL pentru a lua o decizie finală.

„Am luat act de faptul că președintele Nicușor Dan l-a desemnat pentru funcția de prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Nici conducerea PNL și nici eu, personal, nu am fost informați anterior de președinte în privința acestei decizii, un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD.
Încercarea de a impune unui partid un premier din rândurile sale, fără a avea măcar o consultare prealabilă și după toate deciziile luate în unanimitate de forurile partidului, încalcă orice principiu de colaborare politică loială.
În perioada imediat următoare vom organiza un BPN al PNL pentru a lua o decizie oficială”, a scris Ilie Bolojan pe Facebook.

Ciucu: „Complot. Trădare. Ingerință”

Primarul Capitalei, liderul PNL Ciprian Ciucu, a reacționat, la rândul său la nominalizarea făcută de Nicușor Dan, arătând că liberalii au aflat „post factum” când „au început să sune telefoanele”. El a susținut că este vorba despre „un act de agresiune” la adresa „unui partid democratic” și a mers pe același discurs ca al lui Bolojan, anume că este vorba de o încercare de rupere a PNL.

„Complot. Trădare. Ingerință
Conducerea statutară a Partidului Național Liberal nu a fost consultată, nici măcar întrebată cu privire la această nominalizare. Am aflat cu toții post-factum, când au început să sune telefoanele.
Este un act de agresiune la adresa unui partid democratic, nemaintîntâlnit până acum, pe care cei care au complotat împotriva noastră în ultimele luni, l-au dus astăzi în cea mai agresivă fază a lui.
Au știut încă de săptămâna acesta, nu au spus nimic, au conspirat. De aceea, cei care ne vor cere să ducem trădarea mai departe, nu au venit la ședința BPN. Dl. Veștea fiind printre ei.
Unul dintre obiective este ruperea PNL.
Am încredere că Partidul Național Liberal nu se va face preș și va trece și acest test. România are nevoie de partide serioase, mature, care să nu se lase călcate în picioare.
Modul acesta de a face politică se va întoarce împotriva acelora care fac politică în acest fel”, este reacția lui Ciprian Ciucu pe pagina sa de socializare.

Ionel Bogdan: O agresiune la adresa PNL

Deputatul PNL Ionel Bogdan susține, la rândul său, aceeași versiune: desemnarea lui Veștea este, în opinia sa „o agresiune” la adresa PNL, care ar fi tratat ca o „anexă a unor jocuri de culise”.

„Desemnarea unui premier din rândurile PNL fără nicio consultare cu conducerea partidului este evident o agresiune la adresa PNL și o încercare evidentă de a interveni în viața internă a partidului nostru.
Nu poți pretinde că respecți un partid în timp ce îi ignori conducerea, deciziile statutare și membrii. Un asemenea gest nu are nimic în comun cu dialogul și parteneriatul politic.
PNL nu va accepta să fie tratat ca o anexă a unor jocuri de culise și nici ca deciziile care îi privesc viitorul să fie luate peste capul său”, scrie Ionel Bogdan pe pagina sa de socializare.

El a  adăugat că liberalii vor analiza această situație în forurile de conducere și vor lua „decizia care se impune”, adăugând că  PNL nu poate fi controlat sau condus din afara PNL.

Gigel Știrbu: Domnule Președinte citiți vă rog, art 103 din Constituție

Deputatul PNL Gigel Știrbu a criticat la rândul său decizia președintelui Nicușor Dan de a-l desemna pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru. El  susține că măsura reprezintă un semnal politic și avertizând că orice încercare de a genera tensiuni în interiorul Partidului Național Liberal este sortită eșecului.

„Domnule Presedinte cititi va rog,art 103 din Constitutie!
Desemnarea lui Adrian Veștea ca premier interimar nu este doar o decizie administrativă. Este un semnal politic. Iar dacă această decizie a fost luată cu speranța de a provoca tensiuni interne în PNL sau de a crea centre alternative de putere, atunci vorbim despre o greșeală majoră.
Partidul Național Liberal nu este o colecție de ambiții personale care poate fi dezmembrată printr-o numire făcută la Palatul Cotroceni. PNL este partidul care a plătit cel mai mare preț politic pentru stabilitatea României, partidul care și-a asumat reforme dificile și care a susținut guvernarea atunci când alții fugeau de responsabilitate”, protestează Gigel Știrbu pe pagina sa de Facebook.

El adaugă că PSD și AUR „au dărâmat guvernul și au împins țara într-o criză politică inutilă”, dar din partea președintelui s-ar fi așteptat să fie concentrat pe găsirea unei majorități și a unei soluții pentru România. În schimb, Știrbu califică decizia lui Nicușor dan ca fiind „ jocuri de laborator” menite să „creeze fisuri într-un partid democratic”.

„Istoria politică ne arată un lucru simplu: de fiecare dată când cineva a încercat să controleze sau să fragmenteze PNL din exterior, a eșuat. Pentru că liberalii pot avea opinii diferite, pot avea dezbateri interne, dar în momentele importante înțeleg că miza este mai mare decât orice funcție sau orgoliu personal. România are nevoie de un președinte care să construiască punți, nu de un arbitru care intră pe teren și încearcă să schimbe rezultatul meciului”, adaugă Știrbu.

El avertizează că, dacă obiectivul acestei mutări a fost slăbirea PNL, „efectul va fi exact invers”: PNL va rămâne relevant. „Iar relevanța nu se obține prin numiri. Se câștigă prin vot, prin muncă și prin încrederea oamenilor”, adaugă liberalul.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
Marșul Normalității, cu Diana Șoșoacă printre participanți, s-a încheiat cu amenzi și sesizări penale
Digi24
A încălcat Nicușor Dan Constituția când l-a propus premier pe Adrian Vestea? Ce spun doi foști judecători CCR
Cancan.ro
Orașul din România în care o cabană la munte se vinde cu doar 5.750€ acum, în iunie 2026
Prosport.ro
FOTO. Vedeta a ajuns de nerecunoscut! Cum arată acum
Adevarul
Cum ne păcălesc samsarii în piețe: „Toate intersecțiile sunt pline de pepeni de Dăbuleni, deși în Dolj abia acum se recoltează”
Mediafax
Pe ce voturi mizează Adrian Veștea să își treacă Guvernul: care tabără câștigă
Click
Un nou trend în materie de vacanțe, tot mai popular printre români. Cât costă excursiile de o zi prin Europa: „Aş recomanda oricui”
Digi24
Cel mai bătrân președinte ales al SUA împlinește 80 de ani, dar nu vârsta lui Trump îi îngrijorează pe experții medicali
Cancan.ro
Meteorologii Easeweather au anunțat deja prima zăpadă. Pe ce dată se întorc ninsorile în România. Este mult mai repede ca în alți ani
Ce se întâmplă doctore
Primele rezultate ale autopsiei în cazul băiețelului de 2 ani găsit mort într-un apartament din Galați. Legiștii au rămas șocați
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
BREAKING. Eugen Tomac pleacă, Adrian Veștea vine. Ce mașini conduc cei doi politicieni
Descopera.ro
O linie care împarte Pământul în alte două emisfere a fost descoperită recent
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la restaurant cu o păpușă
Descopera.ro
Cristalele de spațiu-timp ar putea genera găuri negre rare
FLASH NEWS Ucraina și Moldova intră de luni în prima fază a negocierilor de aderare la UE
18:22
Ucraina și Moldova intră de luni în prima fază a negocierilor de aderare la UE
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 15 iunie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
17:58
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 15 iunie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
NEWS ALERT Iranul anunță că atacurile Israelului în Beirut ar putea da peste cap acordul de pace cu SUA. Teheranul amenință cu riposta
17:27
Iranul anunță că atacurile Israelului în Beirut ar putea da peste cap acordul de pace cu SUA. Teheranul amenință cu riposta
REFERENDUM Elveția a spus „Nu” inițiativei de plafonare a numărului de locuitori al țării. Care este rezultatul referendumului care voia să interzică imigrația
17:17
Elveția a spus „Nu” inițiativei de plafonare a numărului de locuitori al țării. Care este rezultatul referendumului care voia să interzică imigrația
ULTIMA ORĂ Gigi Becali s-a dezlănțuit în fața bisericii și îi numește sataniști pe Ilie Bolojan și pe USR: „Veștea ăla să rămână în jurul liberalilor”
16:50
Gigi Becali s-a dezlănțuit în fața bisericii și îi numește sataniști pe Ilie Bolojan și pe USR: „Veștea ăla să rămână în jurul liberalilor”
FLASH NEWS Este oficial. Nicușor Dan a semnat decretul prin care îl numește pe Adrian Veștea noul candidat la funcția de prim-ministru. Tomac a ieșit din joc
16:49
Este oficial. Nicușor Dan a semnat decretul prin care îl numește pe Adrian Veștea noul candidat la funcția de prim-ministru. Tomac a ieșit din joc

Cele mai noi

Trimite acest link pe