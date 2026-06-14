Bolojan și gruparea fidelă din PNL preferă să arunce țara în criză, cu ochii la alegerile din 2028, decât să guverneze. Reacțiile unor lideri din PNL la desemnarea premierului Adrian Veștea

Președintele PNL, Ilie Bolojan, și mai mulți lideri liberali au reacționat cu surprindere la puțin timp după ce președintele Nicușor Dan a anunțat, duminică dimineața, că îl desemnează pe Adrian Veștea premier al României, după ce varianta Eugen Tomac nu a fost agreată de partide. Actualul șef al PNL și gruparea fidelă din jurul său preferă, astfel, să arunce țara în criză și haos decât să guverneze în acest moment. Calculele sunt pur electorale și este vorba de alegerile parlamentare din 2028, unde, în urma opoziției, Ilie Bolojan speră să obțină mai mult decât în prezent.

Șeful statului a transmis că îl consideră pe Veștea potrivit pentru funcție, considerând că acesta a parcurs, până în acest punct, toate etapele administrative și că este „o persoană categoric pro-occidentală” care „a lucrat mult timp cu bugete”.

Bolojan califică decizia președintelui ca „act ostil” și „încercare de rupere a PNL”

Ilie Bolojan a calificat decizia președintelui ca „un act ostil”, invocând faptul că „nici conducerea PNL și nici eu, personal, nu am fost informați anterior de președinte în privința acestei decizii, un act ostil”. El susține că această mutare a lui Nicușor Dan este „o evidentă încercare de rupere a PNL” și a anunțat că va organiza un BPN al PNL pentru a lua o decizie finală.

„Am luat act de faptul că președintele Nicușor Dan l-a desemnat pentru funcția de prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Nici conducerea PNL și nici eu, personal, nu am fost informați anterior de președinte în privința acestei decizii, un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD.

Încercarea de a impune unui partid un premier din rândurile sale, fără a avea măcar o consultare prealabilă și după toate deciziile luate în unanimitate de forurile partidului, încalcă orice principiu de colaborare politică loială.

În perioada imediat următoare vom organiza un BPN al PNL pentru a lua o decizie oficială”, a scris Ilie Bolojan pe Facebook.

Ciucu: „Complot. Trădare. Ingerință”

Primarul Capitalei, liderul PNL Ciprian Ciucu, a reacționat, la rândul său la nominalizarea făcută de Nicușor Dan, arătând că liberalii au aflat „post factum” când „au început să sune telefoanele”. El a susținut că este vorba despre „un act de agresiune” la adresa „unui partid democratic” și a mers pe același discurs ca al lui Bolojan, anume că este vorba de o încercare de rupere a PNL.

„Complot. Trădare. Ingerință

Conducerea statutară a Partidului Național Liberal nu a fost consultată, nici măcar întrebată cu privire la această nominalizare. Am aflat cu toții post-factum, când au început să sune telefoanele.

Este un act de agresiune la adresa unui partid democratic, nemaintîntâlnit până acum, pe care cei care au complotat împotriva noastră în ultimele luni, l-au dus astăzi în cea mai agresivă fază a lui.

Au știut încă de săptămâna acesta, nu au spus nimic, au conspirat. De aceea, cei care ne vor cere să ducem trădarea mai departe, nu au venit la ședința BPN. Dl. Veștea fiind printre ei.

Unul dintre obiective este ruperea PNL.

Am încredere că Partidul Național Liberal nu se va face preș și va trece și acest test. România are nevoie de partide serioase, mature, care să nu se lase călcate în picioare.

Modul acesta de a face politică se va întoarce împotriva acelora care fac politică în acest fel”, este reacția lui Ciprian Ciucu pe pagina sa de socializare.

Ionel Bogdan: O agresiune la adresa PNL

Deputatul PNL Ionel Bogdan susține, la rândul său, aceeași versiune: desemnarea lui Veștea este, în opinia sa „o agresiune” la adresa PNL, care ar fi tratat ca o „anexă a unor jocuri de culise”.

„Desemnarea unui premier din rândurile PNL fără nicio consultare cu conducerea partidului este evident o agresiune la adresa PNL și o încercare evidentă de a interveni în viața internă a partidului nostru.

Nu poți pretinde că respecți un partid în timp ce îi ignori conducerea, deciziile statutare și membrii. Un asemenea gest nu are nimic în comun cu dialogul și parteneriatul politic.

PNL nu va accepta să fie tratat ca o anexă a unor jocuri de culise și nici ca deciziile care îi privesc viitorul să fie luate peste capul său”, scrie Ionel Bogdan pe pagina sa de socializare.

El a adăugat că liberalii vor analiza această situație în forurile de conducere și vor lua „decizia care se impune”, adăugând că PNL nu poate fi controlat sau condus din afara PNL.

Gigel Știrbu: Domnule Președinte citiți vă rog, art 103 din Constituție

Deputatul PNL Gigel Știrbu a criticat la rândul său decizia președintelui Nicușor Dan de a-l desemna pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru. El susține că măsura reprezintă un semnal politic și avertizând că orice încercare de a genera tensiuni în interiorul Partidului Național Liberal este sortită eșecului.

„Domnule Presedinte cititi va rog,art 103 din Constitutie!

Desemnarea lui Adrian Veștea ca premier interimar nu este doar o decizie administrativă. Este un semnal politic. Iar dacă această decizie a fost luată cu speranța de a provoca tensiuni interne în PNL sau de a crea centre alternative de putere, atunci vorbim despre o greșeală majoră.

Partidul Național Liberal nu este o colecție de ambiții personale care poate fi dezmembrată printr-o numire făcută la Palatul Cotroceni. PNL este partidul care a plătit cel mai mare preț politic pentru stabilitatea României, partidul care și-a asumat reforme dificile și care a susținut guvernarea atunci când alții fugeau de responsabilitate”, protestează Gigel Știrbu pe pagina sa de Facebook.

El adaugă că PSD și AUR „au dărâmat guvernul și au împins țara într-o criză politică inutilă”, dar din partea președintelui s-ar fi așteptat să fie concentrat pe găsirea unei majorități și a unei soluții pentru România. În schimb, Știrbu califică decizia lui Nicușor dan ca fiind „ jocuri de laborator” menite să „creeze fisuri într-un partid democratic”.

„Istoria politică ne arată un lucru simplu: de fiecare dată când cineva a încercat să controleze sau să fragmenteze PNL din exterior, a eșuat. Pentru că liberalii pot avea opinii diferite, pot avea dezbateri interne, dar în momentele importante înțeleg că miza este mai mare decât orice funcție sau orgoliu personal. România are nevoie de un președinte care să construiască punți, nu de un arbitru care intră pe teren și încearcă să schimbe rezultatul meciului”, adaugă Știrbu.

El avertizează că, dacă obiectivul acestei mutări a fost slăbirea PNL, „efectul va fi exact invers”: PNL va rămâne relevant. „Iar relevanța nu se obține prin numiri. Se câștigă prin vot, prin muncă și prin încrederea oamenilor”, adaugă liberalul.