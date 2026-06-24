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Liderii PNL-USR-UDMR au avut nevoie de o zi întreagă ca să stabilească ce condiţii vor impune noului guvern în schimbul voturilor de învestire

Liderii PNL-USR-UDMR au avut nevoie de o zi întreagă ca să stabilească ce condiţii vor impune noului guvern în schimbul voturilor de învestire
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Președintele PNL, Ilie Bolojan și liderii USR și UDMR, Dominic Fritz, respectiv Kelemen Hunor s-au întâlnit din nou la Guvern pentru o discuție în care să stabilească mandatul de negociere a unui acord politic cu PSD. Cei trei lideri s-au mai întâlnit în această dimineață pentru a discuta variantele de guvernare aflate pe masă.

Conform surselor politice, întâlnirea dintre cei trei lideri a avut loc pentru a pune la punct condițiile pe care le vor pune pe masa PSD în schimbul votului pentru un Guvern în jurul lui Sorin Grindeanu. Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor nu au renunțat nici la scenariul unui Guvern minoritar format din PNL-USR-UDMR, însă la ultima întâlnire din această dimineață nu căzuseră de acord asupra numelui de premier.

Varianta propusă de Fritz: Guvern minoritar prin rotație

Aceleași surse că Dominic Fritz a propus, în discuțiile cu Ilie Bolojan și Kelemen Hunor, varianta unui guvern minoritar „rotativ”. Potrivit acestora, prima etapă ar urma să fie asumată de un pol de dreapta, care să dea premierul și să preia guvernarea, iar ulterior PSD să vină la conducerea Guvernului.

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Grindeanu a anunțat că PSD îl propune premier

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a confirmat că în ședința PBN s-a votat în unanimitate ca Partidul Social Democrat să își asume responsabilitatea guvernării, iar președintele partidului să fie propunerea de premier.

„PSD a decis în BPN, în unanimitate, să își asume responsabilitate guvernării iar președintele partidului să fie propunerea de premier. De asemenea, le-am cerut un vot colegilor mei pentru a avea libertate totală în alegerea echipei de miniștrii în cazul în care PSD va primi mandatul de la președintele României”, a spus Sorin Grindeanu.

PNL a propus două variante de Executiv

De partea cealaltă, PNL a anunțat că are pe masă două variante: să paseze reponsabilitatea guvernării către social-democrați, care să formeze un Guvern minoritar monocolor, sau să pună bazele unei coaliții PNL-USR-UDMR, alături de minorități.

De asemenea, Ionel Bogdan, deputat PNL, a spus, în exclusivitate pentru Gândul, că, în cazul în care Nicușor Dan va alege doar varianta PSD, Partidul Național Liberal este dispus să voteze învestirea Guvernului, dar doar în condițiile unui acord politic.

„Ceea ce este elementul de noutate este faptul că Partidul Național Liberal, în cazul în care președintele va alege doar varianta PSD, atunci noi suntem dispuși să votăm învestirea unui guvern, dar doar în condițiile unui acord pentru România, care să conțină câteva puncte esențiale.

Kelemen Hunor: „Singura soluție este să susținem un guvern PSD monocolor

Kelemen Hunor, liderul UDMR, a transmis marți seară, după consultările de la Cotroceni, că un guvern minoritar PSD pare să fie singura variantă realistă în acest moment. Acesta a precizat că UDMR nu pune condiții pentru a vota un guvern format de PSD.

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„Am văzut și declarațiile liderilor PSD care spun că ei nu susțin un guvern din care nu fac parte, și nu susțin guvernul minoritar PNL-USR-UDMR, deci rămâne deocamdată singura variantă să încercăm un acord parlamentar pentru un guvern PSD monocolor curat ca lacrima”.

USR nu va vota un guvern minoritar PSD. Lorincz: „Încrederea în PSD este sub nivelul mării”

USR nu va vota un guvern minoritar PSD, a anunțat deputatul Iulian Lorincz, după ce PSD a decis să-și asume „răspunderea guvernării” și să îl propună premier pe Sorin Grindeanu.

Întrebat miercuri în Parlament dacă decizia USR este să nu voteze învestirea unui guvern minoritar PSD, Iulian Lorincz a răspuns: „Nu există să votăm un partid care a semnat un acord în iunie 2025 și l-a călcat în picioare de multe ori. Încrederea în PSD este sub nivelul mării”.

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