Prima pagină » Știri politice » Liderul grupării anti-Boloian din PNL ascute armele înaintea de Marea Confruntare Bolojan-Veștea: „Este timpul să avem curajul”

Liderul grupării anti-Boloian din PNL ascute armele înaintea de Marea Confruntare Bolojan-Veștea: „Este timpul să avem curajul”

Ruxandra Radulescu
Liderul grupării anti-Boloian din PNL ascute armele înaintea de Marea Confruntare Bolojan-Veștea: „Este timpul să avem curajul”
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Deputatul liberal Hubert Thuma transmite un mesaj clar, cu puțin timp înaintea confruntării dintre Bolojan și Adrian Veștea, din ședința PNL de azi. Gestul lui Nicușor Dan, de a-l desemna pe Adrian Veștea premier, fără consultări anterioare, a aruncat în haos Partidul Național Liberal și a generat o scindare profundă. Thuma plusează și se poziționează împotriva liderului de partid Ilie Bolojan, care începe să piardă tot mai mult teren în cadrul formațiunii.

Hubert Thuma menționează că tăcerea într-un astfel de moment tensionat ar reprezenta o formă „complicitate”, la criza politică.

„Nu vreau să recapitulăm ce s-a întâmplat în ultimele zile: toți știm, am citit aceleași știri, am primit aceleași mesaje. Vreau însă să spun ceva ce cred că trebuie spus cu voce tare: nu sunt de acord cu direcția în care ne împinge conducerea partidului în acest moment.

Nu sunt de acord deloc. Și nu o spun ca să creez tensiune. O spun pentru că tăcerea, acum, ar fi o formă de complicitate la o greșeală”, afirmă Hubert Thuma, într-o postare pe Facebook.

„În astfel de momente, politica nu ar trebui să fie despre confortul nostru”

„E timpul să încetăm să ne comportăm ca și cum am avea luxul timpului. România are nevoie de un guvern acum. Situația economică este una dificilă, iar incertitudinea crește cu fiecare zi în care nu există o soluție clară. O simt antreprenorii care amână investiții, o simt primarii care nu mai pot face planuri, o simt oamenii care așteaptă stabilitate și predictibilitate într-o perioadă în care au tot mai puține motive să le găsească.

În astfel de momente, politica nu ar trebui să fie despre confortul nostru. Ar trebui să fie despre
responsabilitatea noastră. De aceea cred că este timpul să încetăm să privim fiecare decizie prin prisma următoarei campanii electorale și să începem să o privim prin prisma interesului național.

Președintele României a făcut un efort pe care mulți nu îl anticipau. A ales să asculte vocea cetățenilor și să vină cu o propunere politică, nu cu una tehnocrată. A înțeles că oamenii nu au votat pentru suspendarea politicii, ci pentru asumarea ei.

Cred că este timpul să facem și noi același lucru.

Cred că este timpul să punem oamenii pe primul loc, dincolo de calcule, dincolo de strategii și dincolo de grija pentru următorul sondaj. Dar există și o altă discuție pe care nu cred că o mai putem evita”, transmite Thuma.

Hubert Thuma nu este de acord cu excluderea lui Veștea din PNL

„În ultimele zile, un coleg al nostru, prim-vicepreședinte al Partidului Național Liberal, a primit mandatul de a încerca să formeze un guvern. Răspunsul pe care l-am văzut din partea unor voci din partid, inclusiv din partea conducerii, a fost să vorbească despre excludere. Nu sunt de acord.

Nu cred că PNL trebuie să devină un partid care își pedepsește oamenii pentru că își asumă responsabilități politice. Nu cred că dăm oamenii afară pentru că încearcă să găsească soluții într-un moment dificil pentru țară. Putem avea opinii diferite. Putem avea dezacorduri. Dar nu putem transforma fiecare dezacord într-o execuție politică.

PNL a fost întotdeauna un partid al dezbaterii, nu al unanimității forțate. Și aici cred că trebuie să ne punem o întrebare sinceră: când am început să confundăm vocea unui om cu vocea întregului partid?

Suntem un partid cu o istorie de peste 150 de ani. Avem mii de aleși locali, sute de lideri care duc greul administrației în fiecare zi, organizații puternice în toată țara și o responsabilitate pe care nu o putem reduce la opinia unei singure persoane, indiferent cine este acea persoană”, mai precizează deputatul.

PNL nu este un om. Nu este o singură voce.

„PNL este o comunitate politică diversă și matură, iar forța noastră a venit întotdeauna din capacitatea de a asculta și alte puncte de vedere, nu din eliminarea lor.

România are nevoie de un guvern stabil, pro-occidental și capabil să ia decizii. România nu își permite blocaje prelungite. Iar noi nu ne putem permite să punem interesele de partid înaintea intereselor țării.

Astăzi trebuie să alegem între un dezacord politic și responsabilitatea guvernării. Eu cred că oamenii ne-au trimis aici pentru a doua variantă. Și cred că este timpul să avem curajul să o asumăm. #ilfovimpreuna”, conchide Thuma în mesajul său”, conchide Thuma.

Bolojan a convocat PNL pentru excluderea lui Adrian Veștea din partid

Biroul Politic Național al PNL se reunește astăzi, la ora 17:00, la solicitarea președintele partidului Ilie Bolojan, pentru a discuta despre poziția partidului față de eventualele negocieri pentru formarea unui nou guvern, dar și despre excluderea lui Adrian Veștea. La ședință participă deputații și senatorii PNL, primarii municipiu reședință de județ și președinții CJ care nu sunt membri BPN.

Liderul PNL a calificat decizia președintelui Nicușor Dan drept un „act ostil” și o încercare evidentă de rupere a partidului.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS George Simion lansează o provocare: Întrebați-i pe toți cei pe care îi știați votanți Nicușor Dan: sunt mulțumiți de alegerea lor?
18:43
George Simion lansează o provocare: Întrebați-i pe toți cei pe care îi știați votanți Nicușor Dan: sunt mulțumiți de alegerea lor?
FLASH NEWS PNL Argeș, susținere covârșitoare pentru Guvernul Adrian Veștea. Premierul desemnat a obținut votul majorității liderilor din județ
18:32
PNL Argeș, susținere covârșitoare pentru Guvernul Adrian Veștea. Premierul desemnat a obținut votul majorității liderilor din județ
STENOGRAME Veștea le-a dezvăluit colegilor din PNL când vrea să meargă în Parlament cu Guvernul: „Sper să putem să ne vedem în ochi și după”
18:09
Veștea le-a dezvăluit colegilor din PNL când vrea să meargă în Parlament cu Guvernul: „Sper să putem să ne vedem în ochi și după”
POLITICĂ Vasile Blaga explică ce se va întâmpla cu liberalii din spatele lui Veștea: „Eu cred că te excluzi singur”
18:03
Vasile Blaga explică ce se va întâmpla cu liberalii din spatele lui Veștea: „Eu cred că te excluzi singur”
ULTIMA ORĂ PNL a reconfirmat cu 39 de voturi rezoluția de a nu mai face guvern cu PSD, în deschiderea ședinței. Lui Bolojan i se opun acum 15 filiale, la votul inițial au fost 4
17:56
PNL a reconfirmat cu 39 de voturi rezoluția de a nu mai face guvern cu PSD, în deschiderea ședinței. Lui Bolojan i se opun acum 15 filiale, la votul inițial au fost 4
POLITICĂ Miruță îi răspunde lui Grindeanu: „Stați liniștit, noi abia ne-am încălzit. Că din guvern, că din opoziție, aceeași viață grea veți avea cu USR”
17:44
Miruță îi răspunde lui Grindeanu: „Stați liniștit, noi abia ne-am încălzit. Că din guvern, că din opoziție, aceeași viață grea veți avea cu USR”
Digi24
Ce va face Adrian Veștea dacă nu primește susținerea PNL pentru postul de premier
Cancan.ro
GESTUL făcut de Dan Alexa după ce și-a petrecut noaptea cu Andreea Popescu. Unde s-a dus glonț celebrul antrenor
Prosport.ro
FOTO. Vedeta a ajuns de nerecunoscut! Cum arată acum
Adevarul
Cristian Păun la „Interviurile Adevărul”: „Nominalizarea lui Adrian Veștea nu m-a surprins”
Mediafax
Dacă mănânci nuci înainte de culcare, experții spun că vei vedea aceste rezultate
Click
Feli Donose a schimbat prefixul într-un mod inedit. Cu cine a sărbătorit artista? „Te iubesc. Și pe tine, și pe mine.”
Digi24
Ce miniștri pregătește Adrian Veștea? Anunțul momentului despre noul Guvern și programul politic
Cancan.ro
Andreea Popescu, prima reacție după scenele din club cu Dan Alexa! NU mai plânge după antrenor
Ce se întâmplă doctore
Noroc cu carul pentru aceste trei zodii. Săptămâna care le poate schimba destinul financiar! Banii vor veni mult mai ușor
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Top 10 cele mai înmatriculate SUV-uri noi în România (2026)
Descopera.ro
Astronomii au dezmințit o teorie despre expansiunea Universului!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, cum se numesc rudele Papei?
Descopera.ro
Variabilitatea ritmului cardiac, tot mai urmărit de oameni, pentru a evalua stresul, sănătatea și îmbătrânirea
EXTERNE Oana Țoiu condamnă atacul Rusiei asupra civililor și patrimoniului religios și cultural al Ucrainei. Nici site-urile UNESCO n-au fost iertate
18:34
Oana Țoiu condamnă atacul Rusiei asupra civililor și patrimoniului religios și cultural al Ucrainei. Nici site-urile UNESCO n-au fost iertate
MILITAR Un general de top din Germania spune că e pregătit să lupte împotriva Rusiei și „în seara asta” pentru a apăra teritoriul aliaților din NATO
18:19
Un general de top din Germania spune că e pregătit să lupte împotriva Rusiei și „în seara asta” pentru a apăra teritoriul aliaților din NATO
FLASH NEWS Traficul se reia treptat în Strâmtoarea Ormuz. Două nave comerciale se îndreaptă spre Oman
18:19
Traficul se reia treptat în Strâmtoarea Ormuz. Două nave comerciale se îndreaptă spre Oman
FLASH NEWS Summit-ul G7 a început: Ursula von der Leyen face primele declarații de la Evian: „Nu poate exista pace cât timp Libanul rămâne în flăcări“
18:02
Summit-ul G7 a început: Ursula von der Leyen face primele declarații de la Evian: „Nu poate exista pace cât timp Libanul rămâne în flăcări“
GUVERN Negocieri pentru Guvernul Veștea. Premierul desemnat se va consulta mâine cu liderii PSD
17:43
Negocieri pentru Guvernul Veștea. Premierul desemnat se va consulta mâine cu liderii PSD
ULTIMA ORĂ Rareș Bogdan îl laudă pe Veștea înainte de ședința crucială de la PNL
17:28
Rareș Bogdan îl laudă pe Veștea înainte de ședința crucială de la PNL

Cele mai noi

Trimite acest link pe