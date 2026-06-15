Prima pagină » Știri politice » Veștea, noul premier desemnat, susține că este atacat de ferme de boți: s-au activat masiv și încearcă să distorsioneze realitatea

Veștea, noul premier desemnat, susține că este atacat de ferme de boți: s-au activat masiv și încearcă să distorsioneze realitatea

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Adrian Veștea a avertizat asupra dezinformărilor din jurul formării guvernului. Noul premier desemnat de Nicușor Dan a susținut că „fermele de boți s-au activat masiv”. Acuză că acestea ar încerca să „distorsioneze realitatea”.

Vezi galeria foto
8 poze

În cursul zilei de duminică, 14 iunie 2026, Adrian Veștea a fost desemnat de Nicușor Dan drept noul premier al țării. Politicianul a susținut o declarație, după ce a fost prezentat la pupitrul prezidențial de către șeful statului – vezi AICI ce a transmis. De altfel, AICI pot fi consultate datele legate de activitatea sa de pe scena politică.

Adrian Veștea

Adrian Veștea a fost desemnat premier de către Nicușor Dan. Foto: captură Administrația Prezidențială

Adrian Veștea susține că se află „sub asediul unor ferme de troli”

Într-un videoclip încărcat pe Facebook, Adrian Veștea susține că „suntem sub asediul unor ferme de troli”. El spune că ar exista „o implicare financiară pe măsură” în acest sens și că s-ar propaga o descurajare în masă în privința susținerii sale.

Mai precis, Veștea ar fi primit un mesaj de susținere din partea unui coleg liberal, iar, în scurt timp, „peste 100 de conturi au avut mesaje prin care îl descurajau și foloseau termeni neadecvați”.

Veștea avertizează asupra dezinformărilor din jurul formării guvernului:

Nicușor Dan, Ilie Bolojan și Adrian Veștea. Sursă foto: Mediafax

„Niciun număr de conturi false, roboți sau mesaje coordonate nu poate ascunde adevărul”

Premierul desemnat de Nicușor Dan a susținut că, în urma verificărilor conturilor, a constatat că „există foarte multe ferme de troli care sunt activate în această perioadă”. Acestea ar avea scopul de a „bloca lucrurile decât de a le face să meargă înainte”. El acuză că are loc o acțiune de dezinformare. În postarea de pe Facebook, el îndeamnă ca oamenii să nu „cadă pradă dezinformării”.

„Cu siguranță simțiți și voi că fermele de boți s-au activat masiv și încearcă să distorsioneze realitatea, prezentând formarea unui nou guvern drept orice altceva decât o necesitate pentru România.

Voi însă mă cunoașteți. Am fost în localitățile voastre, am discutat direct și v-am ascultat. Niciun număr de conturi false, roboți sau mesaje coordonate nu poate ascunde adevărul: am alături colegi, susținători și oameni care înțeleg cât de important este ca România să aibă un guvern funcțional.

Vă îndemn să nu cădeți pradă dezinformării. Este timpul ca România să nu mai bată pasul pe loc, ci să aibă un guvern pregătit să facă schimbările de care cetățenii au nevoie”, a scris Adrian Veștea pe Facebook.

Sursă foto: Mediafax Foto / Administrația Prezidențială
Sursă video: Facebook

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS George Simion lansează o provocare: Întrebați-i pe toți cei pe care îi știați votanți Nicușor Dan: sunt mulțumiți de alegerea lor?
18:43
George Simion lansează o provocare: Întrebați-i pe toți cei pe care îi știați votanți Nicușor Dan: sunt mulțumiți de alegerea lor?
FLASH NEWS PNL Argeș, susținere covârșitoare pentru Guvernul Adrian Veștea. Premierul desemnat a obținut votul majorității liderilor din județ
18:32
PNL Argeș, susținere covârșitoare pentru Guvernul Adrian Veștea. Premierul desemnat a obținut votul majorității liderilor din județ
STENOGRAME Veștea le-a dezvăluit colegilor din PNL când vrea să meargă în Parlament cu Guvernul: „Sper să putem să ne vedem în ochi și după”
18:09
Veștea le-a dezvăluit colegilor din PNL când vrea să meargă în Parlament cu Guvernul: „Sper să putem să ne vedem în ochi și după”
POLITICĂ Vasile Blaga explică ce se va întâmpla cu liberalii din spatele lui Veștea: „Eu cred că te excluzi singur”
18:03
Vasile Blaga explică ce se va întâmpla cu liberalii din spatele lui Veștea: „Eu cred că te excluzi singur”
ULTIMA ORĂ PNL a reconfirmat cu 39 de voturi rezoluția de a nu mai face guvern cu PSD, în deschiderea ședinței. Lui Bolojan i se opun acum 15 filiale, la votul inițial au fost 4
17:56
PNL a reconfirmat cu 39 de voturi rezoluția de a nu mai face guvern cu PSD, în deschiderea ședinței. Lui Bolojan i se opun acum 15 filiale, la votul inițial au fost 4
POLITICĂ Miruță îi răspunde lui Grindeanu: „Stați liniștit, noi abia ne-am încălzit. Că din guvern, că din opoziție, aceeași viață grea veți avea cu USR”
17:44
Miruță îi răspunde lui Grindeanu: „Stați liniștit, noi abia ne-am încălzit. Că din guvern, că din opoziție, aceeași viață grea veți avea cu USR”
Digi24
Ce va face Adrian Veștea dacă nu primește susținerea PNL pentru postul de premier
Cancan.ro
GESTUL făcut de Dan Alexa după ce și-a petrecut noaptea cu Andreea Popescu. Unde s-a dus glonț celebrul antrenor
Prosport.ro
FOTO. Vedeta a ajuns de nerecunoscut! Cum arată acum
Adevarul
Cristian Păun la „Interviurile Adevărul”: „Nominalizarea lui Adrian Veștea nu m-a surprins”
Mediafax
Dacă mănânci nuci înainte de culcare, experții spun că vei vedea aceste rezultate
Click
Feli Donose a schimbat prefixul într-un mod inedit. Cu cine a sărbătorit artista? „Te iubesc. Și pe tine, și pe mine.”
Digi24
Ce miniștri pregătește Adrian Veștea? Anunțul momentului despre noul Guvern și programul politic
Cancan.ro
Andreea Popescu, prima reacție după scenele din club cu Dan Alexa! NU mai plânge după antrenor
Ce se întâmplă doctore
Noroc cu carul pentru aceste trei zodii. Săptămâna care le poate schimba destinul financiar! Banii vor veni mult mai ușor
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Top 10 cele mai înmatriculate SUV-uri noi în România (2026)
Descopera.ro
Astronomii au dezmințit o teorie despre expansiunea Universului!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, cum se numesc rudele Papei?
Descopera.ro
Variabilitatea ritmului cardiac, tot mai urmărit de oameni, pentru a evalua stresul, sănătatea și îmbătrânirea
EXTERNE Oana Țoiu condamnă atacul Rusiei asupra civililor și patrimoniului religios și cultural al Ucrainei. Nici site-urile UNESCO n-au fost iertate
18:34
Oana Țoiu condamnă atacul Rusiei asupra civililor și patrimoniului religios și cultural al Ucrainei. Nici site-urile UNESCO n-au fost iertate
MILITAR Un general de top din Germania spune că e pregătit să lupte împotriva Rusiei și „în seara asta” pentru a apăra teritoriul aliaților din NATO
18:19
Un general de top din Germania spune că e pregătit să lupte împotriva Rusiei și „în seara asta” pentru a apăra teritoriul aliaților din NATO
FLASH NEWS Traficul se reia treptat în Strâmtoarea Ormuz. Două nave comerciale se îndreaptă spre Oman
18:19
Traficul se reia treptat în Strâmtoarea Ormuz. Două nave comerciale se îndreaptă spre Oman
FLASH NEWS Summit-ul G7 a început: Ursula von der Leyen face primele declarații de la Evian: „Nu poate exista pace cât timp Libanul rămâne în flăcări“
18:02
Summit-ul G7 a început: Ursula von der Leyen face primele declarații de la Evian: „Nu poate exista pace cât timp Libanul rămâne în flăcări“
GUVERN Negocieri pentru Guvernul Veștea. Premierul desemnat se va consulta mâine cu liderii PSD
17:43
Negocieri pentru Guvernul Veștea. Premierul desemnat se va consulta mâine cu liderii PSD
ULTIMA ORĂ Rareș Bogdan îl laudă pe Veștea înainte de ședința crucială de la PNL
17:28
Rareș Bogdan îl laudă pe Veștea înainte de ședința crucială de la PNL

Cele mai noi

Trimite acest link pe