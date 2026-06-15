Adrian Veștea a avertizat asupra dezinformărilor din jurul formării guvernului. Noul premier desemnat de Nicușor Dan a susținut că „fermele de boți s-au activat masiv”. Acuză că acestea ar încerca să „distorsioneze realitatea”.

În cursul zilei de duminică, 14 iunie 2026, Adrian Veștea a fost desemnat de Nicușor Dan drept noul premier al țării. Politicianul a susținut o declarație, după ce a fost prezentat la pupitrul prezidențial de către șeful statului – vezi AICI ce a transmis. De altfel, AICI pot fi consultate datele legate de activitatea sa de pe scena politică.

Adrian Veștea susține că se află „sub asediul unor ferme de troli”

Într-un videoclip încărcat pe Facebook, Adrian Veștea susține că „suntem sub asediul unor ferme de troli”. El spune că ar exista „o implicare financiară pe măsură” în acest sens și că s-ar propaga o descurajare în masă în privința susținerii sale.

Mai precis, Veștea ar fi primit un mesaj de susținere din partea unui coleg liberal, iar, în scurt timp, „peste 100 de conturi au avut mesaje prin care îl descurajau și foloseau termeni neadecvați”.

„Niciun număr de conturi false, roboți sau mesaje coordonate nu poate ascunde adevărul”

Premierul desemnat de Nicușor Dan a susținut că, în urma verificărilor conturilor, a constatat că „există foarte multe ferme de troli care sunt activate în această perioadă”. Acestea ar avea scopul de a „bloca lucrurile decât de a le face să meargă înainte”. El acuză că are loc o acțiune de dezinformare. În postarea de pe Facebook, el îndeamnă ca oamenii să nu „cadă pradă dezinformării”.

„Cu siguranță simțiți și voi că fermele de boți s-au activat masiv și încearcă să distorsioneze realitatea, prezentând formarea unui nou guvern drept orice altceva decât o necesitate pentru România. Voi însă mă cunoașteți. Am fost în localitățile voastre, am discutat direct și v-am ascultat. Niciun număr de conturi false, roboți sau mesaje coordonate nu poate ascunde adevărul: am alături colegi, susținători și oameni care înțeleg cât de important este ca România să aibă un guvern funcțional. Vă îndemn să nu cădeți pradă dezinformării. Este timpul ca România să nu mai bată pasul pe loc, ci să aibă un guvern pregătit să facă schimbările de care cetățenii au nevoie”, a scris Adrian Veștea pe Facebook.

Sursă foto: Mediafax Foto / Administrația Prezidențială

Sursă video: Facebook