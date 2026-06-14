Liderul PNL Giurgiu, Toma Petcu, anunță ce „tabără” a ales înaintea ședinței în care liberalii vor lua o decizie în cazul Adrian Veștea

Președintele PNL Giurgiu, Toma Petcu, se alătură liderilor liberali din teritoriu care anunță public că susțin desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier. Poziționarea sa vine în momentul în care se configurează deja o „hartă” a taberelor în interiorul PNL: cei care aleg „steagul” Bolojan și cei care își exprimă susținerea pentru Veștea.

Mesajul e transmis public la puțin timp după ce în presă a apărut informația că președintele Ilie Bolojan a convocat, luni la ora 17:00, ședința a BPN, la care au fost invitați să participe deputații și senatorii liberali, dar și primarii municipiilor și președinții de Consilii Județene care nu sunt membri BPN.

Noaptea „cuțitelor lungi” în PNL

Liberalii ar urma să decidă luni „soarta” lui Adrian Veștea, după ce a fost nominalizat de Nicușor Dan înainte de consultările cu partidul.

„Adrian Veștea este soluția prin care Partidul Național Liberal poate păstra funcția de prim-ministru și poate contribui la asigurarea stabilității politice de care România are nevoie în această perioadă. În același timp, Adrian Veștea este numărul doi în Partidul Național Liberal și a fost ales cu un număr de voturi semnificativ mai mare decât mulți dintre colegii care aleg astăzi să îl critice, fapt care îi conferă o legitimitate politică ce nu poate fi ignorată.

Adrian Veștea reprezintă, într-adevăr, o soluție. O soluție pentru actuala criză politică și o soluție pentru Partidul Național Liberal”, a scris Petcu pe Facebook.

„Știu că există frământări în întregul partid”

Petcu spune că știe că „există frământări în întregul partid și că foarte mulți dintre colegii noștri au opinii diferite și se poziționează diferit în această perioadă”.

„Totuși, nu putem lăsa partidul și țara să meargă într-o anumită direcție doar în funcție de ceea ce apreciază unii dintre colegii noștri că ar fi mai bine pentru ei din punct de vedere politic, considerând că o asociere cu USR sau cu alte forțe politice i-ar putea avantaja în viitor.

Consider că, în acest moment, cel mai important lucru este să găsim o soluție pentru a ieși din criză și pentru a debloca situația. După aceea, vom avea suficient timp pentru a face și analize în interiorul Partidului Național Liberal”, scrie Petcu.

El adaugă că PNL are o „responsabilitate foarte mare” în acest moment și că în opinia sa, „dincolo de tot zgomotul pe care l-ați traversat cu toții în această perioadă și de zgomotul care se produce în spațiul public”, liberalii trebuie să realizeze că au și responsabilități și să vină cu soluții rapide.

„Știu că o parte dintre colegii din PNL și-ar fi dorit să intrăm în opoziție. Nu știu dacă aceasta ar fi fost soluția. Poate că, pentru unii care apreciază că partidul poate crește mai ușor din opoziție și că este mai simplu să critici decât să îți asumi responsabilități, aceasta este o poziție corectă și o modalitate de a crește procentele pe care PNL le are”, adaugă liderul PNL Giurgiu. „Adrian Veștea este o soluție pe care o susțin cu toată tăria!”, afirmă el.

Bolojan a calificat decizia președintelui ca „act ostil” și „încercare de rupere a PNL”

Ilie Bolojan a calificat decizia președintelui ca „un act ostil”, invocând faptul că „nici conducerea PNL și nici eu, personal, nu am fost informați anterior de președinte în privința acestei decizii, un act ostil”. El susține că această mutare a lui Nicușor Dan este „o evidentă încercare de rupere a PNL” și a anunțat că va organiza un BPN al PNL pentru a lua o decizie finală.

El a convocat, luni la ora 17:00, ședința a BPN pentru excluderea lui Adrian Veștea din partid. Deputații, senatorii liberali, dar și primarii municipiilor și președinții de Consilii Județene care nu sunt membri BPN au fost invitați să participe.

Biroul Politic Național și Biroul Politic Executiv se întâlnesc mâine în Parlament, unde a avut loc și precedentul BPN, pentru a-l exclude pe Adrian Veștea, noua propunere de premier a președintelui Nicușor Dan, din partid.

Cine este Adrian Veștea, propus de președinte pentru funcția de premier

Adrian Veștea este unul dintre cei 4 prim-vicepreședinți ai PNL. A fost primar la orașului Râșnov, precum și fost ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (2023-2024). Este cunoscut și pentru activitatea sa ca președinte al Consiliului Județean Brașov. În luna mai a acestui an, politicianul solicita ca PNL, partidul din care face parte, să rămână la guvernare.

După rezultatul foarte slab al PNL la prezidențialele din noiembrie 2024 și demisia lui Nicolae Ciucă, Bolojan a preluat conducerea partidului. Adrian Veștea a devenit secretar general și a afirmat public că preia „alături de Ilie Bolojan” conducerea PNL.

În mai-iunie 2025, Veștea l-a promovat explicit pe Bolojan ca premier. L-a descris ca pe un om care a făcut reforme și ca pe liderul cu experiența și credibilitatea necesare pentru conducerea guvernului. Pe 19 iunie, Veștea anunța că mandatul PNL la Cotroceni era susținerea lui Bolojan pentru funcția de prim-ministru.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Veștea după retragerea lui Eugen Tomac, fără ca Ilie Bolojan să fi fost informat în prealabil. Liderul PNL a calificat decizia drept un „act ostil” și o încercare evidentă de rupere a partidului. Veștea a anunțat, la rândul său, că își dorește formarea unui guvern politic și că va începe discuțiile cu partidele democratice.