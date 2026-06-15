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Lista lui Veștea. Cine sunt parlamentarii liberali care l-ar susține pe premierul desemnat – SURSE

Ruxandra Radulescu
Lista lui Veștea. Cine sunt parlamentarii liberali care l-ar susține pe premierul desemnat - SURSE
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Adrian Veștea are nevoie de cel puțin 233 de voturi în Parlament și există, deja, o listă de liberali care au decis să se alinieze în spatele premierului desemnat. Mai mult, Veștea ar fi făcut și trei propuneri de miniștri pentru viitorul cabinet, iar Gândul vă prezintă cele trei nume vehiculate.

În timp ce șeful Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, pregătește excluderea lui Adrian Veștea din partid, o parte dintre liberali a decis să-l susțină pe Adrian Veștea.

Primele nume de social democrați vehiculate pentru Guvernul Veștea

Printre cei propuși de Veștea, pentru viitorul cabinet, ar figura trei social-democrați: Alexandru Rogobete la Ministerul Sănătății, Ionuț Barbu la Agricultură și Natalia Intotero la Ministerul Culturii.

Lista liberalilor care îl susțin pe Adrian Veștea

Potrivit surselor Gândul, aceasta ar fi lista parlamentarilor liberali care îl susțin pe Adrian Veștea.

Sebastian Mihai Rusu
Răzvan Prișcă
Monica Anisie
Alexandru Popa
Nicoleta Pauliuc
Alina Gorghiu
Sorin Cîmpeanu
Ionuț Stroe
Andrei Baciu
Lucian Bode
Cătălin Predoiu
Ciprian Pandea
Ion Iordache
Ciprian Dobre
Adrian Cozma
Adrian Mocanu
George Scarlat
Mircea Roșca
Mihai Culeafă
Marcel Vela
George Șerban
Aneta Matei
Daniel Gheorghe
Mihail Veștea

Surse: parlamentarii ar urma să voteze joi Guvernul Veștea

Totodată, potrivit surselor Gândul, parlamentarii ar urma să voteze joi Guvernul Veștea. Informația coincide cu afirmațiile lui Adrian Veștea, făcute duminică seara, potrivit cărora va reuși să formeze noul cabinet până la sfârșitul acestei săptămâni și nu va uzita se termenul legal de 10 zile, prevăzut de Constituție.

Acesta s-a declarat, de asemenea, foarte încrezător că va reuși să strângă o majoritate în Parlament și a precizat că se bazează pe votul a 240 de senatori și deputați.

Liberalii pregătesc demiterea lui Bolojan din fruntea partidului

Ruperea Partidului Național Liberal pare inevitabilă, în contextul în care formațiunea este scindată, la acest moment, în două tabere antagonice – aliații lui Bolojan și susținătorii lui Adrian Veștea.

Surse politice afirmă, însă, pentru Gândul că liberalii ar urma să se reunească într-o ședință la data de 20 iunie, pentru a decide debarcarea lui Bolojan din fruntea partidului.

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