Adrian Veștea are nevoie de cel puțin 233 de voturi în Parlament și există, deja, o listă de liberali care au decis să se alinieze în spatele premierului desemnat. Mai mult, Veștea ar fi făcut și trei propuneri de miniștri pentru viitorul cabinet, iar Gândul vă prezintă cele trei nume vehiculate.

În timp ce șeful Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, pregătește excluderea lui Adrian Veștea din partid, o parte dintre liberali a decis să-l susțină pe Adrian Veștea.

Primele nume de social democrați vehiculate pentru Guvernul Veștea

Printre cei propuși de Veștea, pentru viitorul cabinet, ar figura trei social-democrați: Alexandru Rogobete la Ministerul Sănătății, Ionuț Barbu la Agricultură și Natalia Intotero la Ministerul Culturii.

Lista liberalilor care îl susțin pe Adrian Veștea

Potrivit surselor Gândul, aceasta ar fi lista parlamentarilor liberali care îl susțin pe Adrian Veștea.

Sebastian Mihai Rusu

Răzvan Prișcă

Monica Anisie

Alexandru Popa

Nicoleta Pauliuc

Alina Gorghiu

Sorin Cîmpeanu

Ionuț Stroe

Andrei Baciu

Lucian Bode

Cătălin Predoiu

Ciprian Pandea

Ion Iordache

Ciprian Dobre

Adrian Cozma

Adrian Mocanu

George Scarlat

Mircea Roșca

Mihai Culeafă

Marcel Vela

George Șerban

Aneta Matei

Daniel Gheorghe

Mihail Veștea

Surse: parlamentarii ar urma să voteze joi Guvernul Veștea

Totodată, potrivit surselor Gândul, parlamentarii ar urma să voteze joi Guvernul Veștea. Informația coincide cu afirmațiile lui Adrian Veștea, făcute duminică seara, potrivit cărora va reuși să formeze noul cabinet până la sfârșitul acestei săptămâni și nu va uzita se termenul legal de 10 zile, prevăzut de Constituție.

Acesta s-a declarat, de asemenea, foarte încrezător că va reuși să strângă o majoritate în Parlament și a precizat că se bazează pe votul a 240 de senatori și deputați.

Liberalii pregătesc demiterea lui Bolojan din fruntea partidului

Ruperea Partidului Național Liberal pare inevitabilă, în contextul în care formațiunea este scindată, la acest moment, în două tabere antagonice – aliații lui Bolojan și susținătorii lui Adrian Veștea.

Surse politice afirmă, însă, pentru Gândul că liberalii ar urma să se reunească într-o ședință la data de 20 iunie, pentru a decide debarcarea lui Bolojan din fruntea partidului.