Premierul Luca Niculescu a prezentat, într-o postare pe Facebook, prioritățile diplomatice ale României. Acesta a mai subliniat faptul că este necesar ca România să treacă de la diplomația participării la diplomația proiectelor. Declarația vine în contextul ceremoniei de predare-primire a mandatului de ministru al Afacerilor Externe către Dan Neculăescu, la care Niculescu a participat. Șeful Guvernului a vorbit despre prioritățile politicii externe a României, rolul diplomației în dezvoltarea economiei și necesitatea consolidării relațiilor cu românii din afara granițelor.

Niculescu a descris revenirea la Ministerul Afacerilor Externe drept un moment cu o încărcătură personală deosebită, având în vedere că a lucrat în această instituție ca ambasador și, ulterior, ca secretar de stat pentru aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

„O vizită cu o încărcătură emoțională cu totul aparte a fost, astăzi, revenirea la Ministerul Afacerilor Externe, de această dată în calitate de prim-ministru”, a transmis acesta.

Premierul i-a mulțumit fostei ministre Oana Țoiu pentru colaborare și i-a urat succes noului șef al diplomației române.

„Îi mulțumesc fostei ministre Oana Țoiu pentru colaborare și îi doresc mult succes lui Dan Neculăescu, un diplomat de carieră cu o vastă experiență în dosarele strategice și de securitate ale României”, a afirmat Niculescu.

De la diplomația participării la diplomația proiectelor

Una dintre principalele direcții prezentate de premier vizează schimbarea modului în care România își valorifică poziția în Uniunea Europeană. Niculescu consideră că politica externă trebuie să producă rezultate concrete pentru economie, prin atragerea investițiilor și susținerea companiilor românești.

„După aproape două decenii în Uniunea Europeană, România trebuie să treacă definitiv de la diplomația participării la diplomația proiectelor”, a subliniat premierul.

Potrivit acestuia, diplomația trebuie să contribuie direct la dezvoltarea economică a țării, inclusiv prin sprijinirea exporturilor și identificarea unor noi oportunități pentru mediul de afaceri.

„Politica externă trebuie să producă rezultate concrete pentru economia românească: investiții atrase, exportatori sprijiniți și noi oportunități pentru companiile românești”, a declarat Niculescu.

Premierul a precizat că România trebuie să își păstreze predictibilitatea în relațiile internaționale, dar și să își apere ferm interesele strategice.

„Trebuie să fim predictibili, dar și fermi în apărarea intereselor noastre strategice, de la securitatea Mării Negre până la negocierile pentru resurse financiare de la Bruxelles”, a transmis acesta.

Securitatea Mării Negre și interesele României

În declarația sa, Niculescu a evidențiat importanța securității regionale și a negocierilor europene pentru obținerea resurselor financiare necesare proiectelor României.

Premierul a indicat securitatea Mării Negre drept unul dintre domeniile strategice în care politica externă trebuie să apere interesele naționale. De asemenea, a subliniat rolul negocierilor de la Bruxelles în obținerea fondurilor europene.

Aceste obiective se numără printre direcțiile pe care Niculescu le-a discutat cu noul ministru de Externe, Dan Neculăescu, pentru următoarea etapă a politicii externe românești.

Digitalizarea serviciilor consulare și legături mai strânse cu diaspora

Un alt obiectiv menționat de premier este îmbunătățirea relației statului român cu cetățenii din afara țării. Niculescu a indicat digitalizarea serviciilor consulare și programele de finanțare pentru românii care doresc să revină în țară drept instrumente importante în acest sens.

„Nu în ultimul rând, este nevoie de o reconectare cu românii din afara granițelor, prin digitalizarea serviciilor consulare, dar și prin programe de finanțare care să îi încurajeze pe cei care își doresc să revină acasă”, a afirmat premierul.

Recunoaștere pentru diplomații care lucrează la dosarele strategice

Niculescu a vorbit și despre activitatea diplomaților și experților din Ministerul Afacerilor Externe, pe care i-a descris drept oameni care lucrează adesea departe de atenția publică pentru promovarea intereselor României.

„Sunt diplomații și experții care, de multe ori în spatele ușilor închise și departe de lumina reflectoarelor, muncesc zi de zi pentru interesele României”, a transmis acesta.

Premierul a amintit contribuția echipei MAE la dosarul aderării la OCDE, precum și la alte dosare politice și de securitate.

„Știu din proprie experiență câtă muncă, câtă răbdare și câtă discreție se află în spatele fiecărui succes diplomatic. Și cred că oamenii aceștia merită mai multă recunoaștere decât primesc de obicei”, a adăugat Niculescu.

La final, premierul și-a exprimat încrederea în echipa Ministerului Afacerilor Externe și în activitatea noului ministru.

„Am toată încrederea că, sub conducerea lui Dan Neculăescu, echipa MAE va reprezenta România cu rigoare, energie și viziune”, a conchis Luca Niculescu.