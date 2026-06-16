Ludovic Orban îi cere lui Nicușor Dan să-l revoce pe Adrian Veștea ca premier desemnat. Ce propune fostul lider PNL pentru ieșirea din criză

Ludovic Orban, președintele partidului Forța Dreptei și fost lider PNL, îi cere lui Nicușor Dan, într-o postare pe Facebook, să revoce mandatul de premier, acordat lui Adrian Veștea. Menționăm că Orban a transmis mesajul chiar în momentul când ultimatumul dat de Ilie Bolojan lui Veștea pentru depunerea mandatului, a expirat.

Orban argumentează că, din moment ce PNL nu îl susține pe Adrian Veștea, acesta ar deveni un premier – paravan pentru Partidul Social Democrat. Totodată, Ludovic Orban îi solicită președintelui să inițieze o nouă rundă de consultări pentru desemnarea unui candidat la funcția de premier, agreat de partidele politice.

„Partidul Național Liberal a hotărât în forurile statutare, în mod democratic, cu o majoritate largă, că nu susține învestirea unui guvern condus de premierul desemnat. Președintele Nicușor Dan trebuie să revoce de urgență mandatul acordat lui Adrian Veștea, dacă mai are vreo urmă de decență și de respect pentru democrație, pentru litera și spiritul Constituției și pentru românii care l-au votat la alegerile prezidențiale. De asemenea trebuie să demareze o nouă rundă de consultări cu partidele politice parlamentare pentru identificarea unei soluții pentru depășirea crizei politice provocate de PSD”, afirmă Ludovic Orban.

„Preferă să forțeze un guvern PSD condus de un premier marionetă”

Ludovic Orban este de părere că, din moment ce susținerea în Parlament pentru Adrian Veștea, promisă de Nicușor Dan, ar veni și din partea grupurilor suveraniste, acest context ar putea fi utilizat pentru învestirea unui guvern format din PNL-USR-UDMR.

„Președintele l-a asigurat pe Veștea că există majoritatea pentru învestirea unui guverrn. Această teoretică majoritate nu se poate realiza decât dacă se bazează pe posibilitatea de a determina votul a 40,50 de parlamentari din zona SOS, POT pentru învestirea guvernului. Dacă există posibilitatea de a obține aceste voturi pentru învestirea unui guvern, de ce Nicușor Dan nu folosește aceste voturi pentru învestirea unui guvern reformist PNL, USR, UDMR, ci preferă să forțeze un guvern PSD condus de un premier marionetă?”, scrie Ludovic Orban.

PNL a decis să excludă din partid orice liberal care votează învestirea lui Veștea

PNL a votat luni seara, după o ședință furtunoasă care a durat peste 5 ore, ca cei care acceptă funcții de ministru în Guvernul format de Adrian Veștea să fie excluși din partid. Decizia a trecut cu 37 pentru, 17 împotrivă, 2 abțineri.

De asemenea, liberalii au votat să nu susțină guvernul Veștea cu 40 de voturi împotriva guvernului și 15 pentru. Au fost și două abțineri. Adrian Veștea a fost somat să își depună mandatul de premier desemnat până marți la ora 10:00.