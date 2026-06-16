Prima pagină » Știri politice » Ludovic Orban îi cere lui Nicușor Dan să-l revoce pe Adrian Veștea ca premier desemnat. Ce propune fostul lider PNL pentru ieșirea din criză

Ludovic Orban îi cere lui Nicușor Dan să-l revoce pe Adrian Veștea ca premier desemnat. Ce propune fostul lider PNL pentru ieșirea din criză

Ruxandra Radulescu
Ludovic Orban îi cere lui Nicușor Dan să-l revoce pe Adrian Veștea ca premier desemnat. Ce propune fostul lider PNL pentru ieșirea din criză
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ludovic Orban, președintele partidului Forța Dreptei și fost lider PNL, îi cere lui Nicușor Dan, într-o postare pe Facebook, să revoce mandatul de premier, acordat lui Adrian Veștea. Menționăm că Orban a transmis mesajul chiar în momentul când ultimatumul dat de Ilie Bolojan lui Veștea pentru depunerea mandatului, a expirat.

Orban argumentează că, din moment ce PNL nu îl susține pe Adrian Veștea, acesta ar deveni un premier – paravan pentru Partidul Social Democrat. Totodată, Ludovic Orban îi solicită președintelui să inițieze o nouă rundă de consultări pentru desemnarea unui candidat la funcția de premier, agreat de partidele politice.

„Partidul Național Liberal a hotărât în forurile statutare, în mod democratic, cu o majoritate largă, că nu susține învestirea unui guvern condus de premierul desemnat.

Președintele Nicușor Dan trebuie să revoce de urgență mandatul acordat lui Adrian Veștea, dacă mai are vreo urmă de decență și de respect pentru democrație, pentru litera și spiritul Constituției și pentru românii care l-au votat la alegerile prezidențiale. De asemenea trebuie să demareze o nouă rundă de consultări cu partidele politice parlamentare pentru identificarea unei soluții pentru depășirea crizei politice provocate de PSD”, afirmă Ludovic Orban.

Ludovic Orban îi cere lui Nicușor Dan să-l revoce pe Adrian Veștea ca premier desemnat. Ce propune fostul lider PNL pentru ieșirea din criză

Ludovic Orban îi cere lui Nicușor Dan să-l revoce pe Adrian Veștea ca premier desemnat. Ce propune fostul lider PNL pentru ieșirea din criză

„Preferă să forțeze un guvern PSD condus de un premier marionetă”

Ludovic Orban este de părere că, din moment ce susținerea în Parlament pentru Adrian Veștea, promisă de Nicușor Dan, ar veni și din partea grupurilor suveraniste, acest context ar putea fi utilizat pentru învestirea unui guvern format din PNL-USR-UDMR.

„Președintele l-a asigurat pe Veștea că există majoritatea pentru învestirea unui guverrn. Această teoretică majoritate nu se poate realiza decât dacă se bazează pe posibilitatea de a determina votul a 40,50 de parlamentari din zona SOS, POT pentru învestirea guvernului.

Dacă există posibilitatea de a obține aceste voturi pentru învestirea unui guvern, de ce Nicușor Dan nu folosește aceste voturi pentru învestirea unui guvern reformist PNL, USR, UDMR, ci preferă să forțeze un guvern PSD condus de un premier marionetă?”, scrie Ludovic Orban.

PNL a decis să excludă din partid orice liberal care votează învestirea lui Veștea

PNL a votat luni seara, după o ședință furtunoasă care a durat peste 5 ore, ca cei care acceptă funcții de ministru în Guvernul format de Adrian Veștea să fie excluși din partid. Decizia a trecut cu 37 pentru, 17 împotrivă, 2 abțineri.

De asemenea, liberalii au votat să nu susțină guvernul Veștea cu 40 de voturi împotriva guvernului și 15 pentru. Au fost și două abțineri. Adrian Veștea a fost somat să își depună mandatul de premier desemnat până marți la ora 10:00.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Decizia oficială a UDMR. Csoma Botond: „Am decis că partidul nu va face parte din Guvern”
13:34
Decizia oficială a UDMR. Csoma Botond: „Am decis că partidul nu va face parte din Guvern”
REACȚIE CTP constată că Nicușor Dan l-a depășit pe Iohannis în materie de înșelare a celor care l-au votat. Ce spune despre “Cașcavelerii președintelui”
13:23
CTP constată că Nicușor Dan l-a depășit pe Iohannis în materie de înșelare a celor care l-au votat. Ce spune despre “Cașcavelerii președintelui”
VIDEO Victor Ponta (UPR) și Marian Neacșu (PSD) participă la discuțiile cu Adrian Veștea din Parlament
13:07
Victor Ponta (UPR) și Marian Neacșu (PSD) participă la discuțiile cu Adrian Veștea din Parlament
REACȚIE Irineu Darău (USR) vede un moment de cotitură în fieful lui Veștea: „Și la Brașov a venit vremea să se aprindă lumina”
12:40
Irineu Darău (USR) vede un moment de cotitură în fieful lui Veștea: „Și la Brașov a venit vremea să se aprindă lumina”
REACȚIE Irineu Darău: „PNL trebuie să se rupă. Liberalii roșii nu mai pot să fie în PNL”
12:13
Irineu Darău: „PNL trebuie să se rupă. Liberalii roșii nu mai pot să fie în PNL”
REACȚIE Un fost vicepreședinte PNL intervine în războiul din partid. „PNL e într-un soi de sindrom Stockholm bolojanist”
12:09
Un fost vicepreședinte PNL intervine în războiul din partid. „PNL e într-un soi de sindrom Stockholm bolojanist”
Mediafax
Pentru ce să nu folosești niciodată folia de aluminiu, ca să eviți riscuri de sănătate și siguranță
Digi24
Atac dur la adresa premierului desemnat: „S-a urcat maimuța în copac și i se vede fundul"
Cancan.ro
Mama Mariei, tânăra care a fost aruncată în gol fără coardă de siguranță, strigăt de durere: ,,Te-a luat de lângă mine``
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară! Costumul de baie i-a scos în evidență formele generoase
Adevarul
De ce a riscat Nicușor Dan un conflict major cu Ilie Bolojan pentru desemnarea lui Adrian Veștea
Mediafax
Germania respinge oficial oferta UniCredit de a cumpăra cea mai importantă bancă din Germania
Click
Mineralul care poate încetini îmbătrânirea, dar consumat în exces accelerează procesul cu 7 ani
Digi24
„Benzinăria Moscovei” este în flăcări. Ucraina a atacat una dintre cele mai mari rafinării din Rusia. Mesajul lui Zelenski
Cancan.ro
Vine canicula în toată România! Data exactă la care vor fi 39 de grade Celsius în București, potrivit meteorologilor EaseWeather
Ce se întâmplă doctore
Care a fost, de fapt, cauza morții turistului german care a intrat în apa mării la Mamaia. Legiștii au rămas șocați
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Armele secrete ale Ucrainei: Tancurile vechi devin letale cu „creier” UE
Descopera.ro
O planetă potențial locuibilă la doar 10 ani-lumină de Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, cum se numesc rudele Papei?
Descopera.ro
Neuroștiința despărțirilor. De ce creierul simte o ruptură ca pe o durere fizică și o dependență

Cele mai noi

Trimite acest link pe