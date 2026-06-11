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Mesajul lui Eugen Tomac, după decizia PNL de a nu vota Guvernul: „Renunțați la demagogie”

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Premierul desemnat, Eugen Tomac, a transmis un mesaj video pe rețelele sociale, după decizia Partidului Național Liberal de a nu vota Guvernul. Acesta spune că respectă decizia PNL, dar a subliniat că partidul a hotărât să meargă în opoziție și le-a cerut să renunțe la demagogie, amintind că și guvernul demis a fost votat de Parlament cu voturile PSD.

Eugen Tomac subliniază că România are nevoie de luciditate, responsabilitate și încredere. Despre decizia PNL de a merge în opoziție, premierul desemnat a spus că este dreptul politic al partidului.

„România are nevoie, în acest moment, de luciditate, responsabilitate și încredere. Respect decizia PNL de a merge în opoziție. Este dreptul lor politic. Dar nu avem nevoie de lecții despre guvernul pe care îl propun, cu atât mai puțin de afirmații nefericite despre formule politice și responsabilități, în condițiile în care știm cu toții cum au fost construite majoritățile parlamentare până acum”.

Tomac: Guvernele PNL au funcționat cu voturile PSD

În finalul mesajului, Eugen Tomac susține că adevărul politic care nu poate fi ignorat atunci când este vorba despre responsabilitate, susținere parlamentară și soluții pentru România, este că guvernele PNL au funcționat cu voturile PSD

„Guvernele PNL au funcționat cu voturile PSD. Acesta este adevărul politic pe care nu îl putem ignora atunci când vorbim despre responsabilitate, susținere parlamentară și soluții pentru România”.

PNL a decis în unanimitate să nu voteze Guvernul Eugen Tomac

Partidul Național Liberal a decis, în unanimitate, că nu va susține Guvernul Eugen Tomac. Liderul PNL, Ilie Bolojan, a vorbit despre motivele pentru care partidul său a luat această decizie.

„Suntem la finalul ședinței în BPN. Subiectul principal a fost atitudinea PNL față de învestirea Guvernului Eugem Tomac, analizând contextul politic, PNL a luat decizia să nu susțină învestirea acestui Guvern. Grupurile parlamentare nu vor participa la vot sau vor fi „prezent”/ „nu votez”.

De ce am luat această decizie. Din moment ce avem un Guvern fără o susținere parlamentară explicită, acest Guvern nu va putea continua reformele necesare pentru România. Un Guvern fără susținere politică, nu poate spera decât la supraviețuire. Un Guvern fără susținere politică și parlamentară e mai slab decât un Guvern minoritar”, a declarat Ilie Bolojan.

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