Ministrul Educației, Sorin Costreie, a vorbit duminică la DIGI24, despre cazurile de violență, din școlile din România și a comentat, în special, incidentul din Bistrița, unde un copil de clasa a VII-a a atacat cu un cuțit o profesoară și un alt elev. Costreie propune sancțiuni penale speciale pentru agresarea personalului didactic.

Costreie a relatat că elevul de clasa a VII-a voia, de fapt, să facă rău unui alt coleg, de clasa a VI-a, de etnie romă, poreclit „Indianul”.

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„Cazul e îngrozitor. Era chiar înainte de audieri. Am vorbit cu directoarea, inspector și primar. Un copil de clasa a VII-a. Ținta era un alt copil de clasa a VI-a, numit „Indianul”, un copil rom. A sărit la profesoară. Doamna profesoară e ok, la fel și celălat copil. Avem un caz de care mă tem ca nu o să fie singurele”, a declarat, cu îngrijorare ministrul.

„Acum vârsta a coborât. Vorbim de o radicalizare”

Cazurile de violență au început să fie întâlnite la elevi cu vârste tot mai mici, subliniază Costreie. Acesta este de părere că unul dintre principalii factori este mediul online, unde adolescenții pot fi ușor influențați de doctrine extremiste, așa cum a fost și cazul elevului agresor de 13 ani din Bistrița.

„Acum vârsta a coborât. Vorbim de o radicalizare. Vorbim de Bistrița, un copil dintr-o familie normală, a accesat anumite site-uri”, mai adaugă Costreie.

Ministrul Educației consideră că este nevoie de un cadrul penal special pentru actele de violență împotriva profesorilor, la fel cum există și în cazul personalului medical.

„Există niște prevederi penele agravante când ataci personal medical. La fel vrem să facem și pentru profesor”, menționează Costreie.

„Le turnam doar informație sau îi învățăm să-și înțeleagă semenii?

Totodată acesta atrage atenția și asupra programei școlare și a stilului de predare, care nu pun accet pe însușirea unor cunoștințe, ci doar pe memorarea unor informații.

„E important ca educația să devină relevantă. Pentru ce îi educam? Am văzut rezultatele la testele Pisa? Le turnam doar informație sau îi învățăm să-și înțeleagă semenii?”, mai spune ministrul.

Atac fără precedent la o școală din Bistrița

În cursul dimineții de luni, 19 octombrie, un incident fără precedent a avut loc într-o școală din Bistrița. Un băiat de 13 ani a atacat cu cuțitul o profesoară și un elev de 12 ani, la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”.

Minorul a fost transferat, ulterior, la Clinica de Psihiatrie Infantilă din Cluj-Napoca. Profesoara a avut nevoie de intervenție chirurgicală, în urma agresiunii, iar celălalt elev rănit a necesitat îngrijiri medicale.

VIDEO/FOTO: DIGI24