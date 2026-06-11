Miruță, întrebat despre un posibil proiect comun PNL-USR în 2028: „Partidele politice trebuie să demonstreze că au capacitatea să stea la masă”

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat, joi seara, într-o emisiune la Europa FM, că România are nevoie de o forță politică puternică pentru a putea corecta problemele acumulate în ultimii ani. Întrebat dacă, în cazul în care USR va pleca în opoziție, ar susține o listă comună cu PNL la următoarele alegeri, Miruță a răspuns că experiența sa i-a arătat limitele unui partid care nu dispune de o susținere suficient de mare.

„Eu, după experiența în trei ministere, am foarte clare două lucruri. Unu, că e foarte mult loc de a se face bine și de a se corecta. Doi, că șansa de a atinge asta este doar dacă ai o forță politică mare în spate. USR s-a dat peste cap în acest guvern, unde a avut puterea celor 12% din voturi. Noi trebuie să fim judecați în acest guvern dacă am făcut sau n-am făcut ceva, nu ca și cum am fi decis singuri dacă am făcut sau n-am făcut ceva de cei 12%. Cred că România, pentru a corecta nedreptățile majore care au tot crescut în ultimii 25 de ani, are nevoie de o forță politică mare, iar pentru asta partidele politice trebuie să demonstreze că au capacitatea să stea la masă”, a declarat Miruță.

Întrebat dacă acest lucru înseamnă un proiect comun PNL plus USR pentru alegerile din 2028, Miruță a răspuns: „Nu știu ce înseamnă neapărat plus, dar între acolo cred eu că trebuie să meargă lucrurile, dacă vrem să fim raționali și să spunem că avem și metode de a schimba lucruri, nu doar să spunem că vrem să le schimbăm”.