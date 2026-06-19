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Nicușor Dan iar și-a dat somnul peste cap la Bruxelles, ca la Revelion. „Iertați-mă, s-a prelungit foarte mult aseară”

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Președintele Nicușor Dan pare să aibă din nou probleme cu programul de odihnă. După episodul de la începutul anului, când a recunoscut că petrecerea de Revelion i-a perturbat somnul timp de aproape o săptămână, șeful statului a mărturisit acum că este obosit după cele două zile petrecute la Bruxelles, unde a participat la reuniunea Consiliului European.

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Nicușor Dan are din nou probleme cu somnul

În timpul unei discuții cu jurnaliștii, Nicușor Dan a simțit nevoia să își ceară scuze înainte de a răspunde la ultima întrebare, explicând că noaptea precedentă a fost una lungă.

„Prima întrebare care era? Legată de migrație! Iertați-mă, sunt obosit, s-a prelungit mult prea mult aseară”, a spus președintele.

Declarația a fost făcută la finalul celor două zile petrecute la Bruxelles, unde liderii europeni au discutat mai multe teme importante aflate pe agenda Uniunii Europene.

De Revelion, șeful statului n-a dormit până la 3 dimineața și nu și-a mai revenit 6 zile

Nu este prima dată când Nicușor Dan vorbește public despre problemele sale legate de somn. La începutul anului, președintele a povestit că noaptea de Revelion i-a dat peste cap programul de odihnă pentru mai multe zile.

În noaptea dintre ani, acesta a rămas la petrecere până în jurul orei 3 dimineața, iar efectele s-au resimțit mult timp după aceea.

„Asta mi-a perturbat somnul până în ziua de azi. Am fost mai mulţi părinţi şi copii, iar copiii trăgeau de noi să mai stăm”, declara atunci Nicușor Dan.

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