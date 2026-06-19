Nicușor Dan iar și-a dat somnul peste cap la Bruxelles, ca la Revelion. „Iertați-mă, s-a prelungit foarte mult aseară”

Președintele Nicușor Dan pare să aibă din nou probleme cu programul de odihnă. După episodul de la începutul anului, când a recunoscut că petrecerea de Revelion i-a perturbat somnul timp de aproape o săptămână, șeful statului a mărturisit acum că este obosit după cele două zile petrecute la Bruxelles, unde a participat la reuniunea Consiliului European.
În timpul unei discuții cu jurnaliștii, Nicușor Dan a simțit nevoia să își ceară scuze înainte de a răspunde la ultima întrebare, explicând că noaptea precedentă a fost una lungă.
„Prima întrebare care era? Legată de migrație! Iertați-mă, sunt obosit, s-a prelungit mult prea mult aseară”, a spus președintele.
Declarația a fost făcută la finalul celor două zile petrecute la Bruxelles, unde liderii europeni au discutat mai multe teme importante aflate pe agenda Uniunii Europene.
Nu este prima dată când Nicușor Dan vorbește public despre problemele sale legate de somn. La începutul anului, președintele a povestit că noaptea de Revelion i-a dat peste cap programul de odihnă pentru mai multe zile.
În noaptea dintre ani, acesta a rămas la petrecere până în jurul orei 3 dimineața, iar efectele s-au resimțit mult timp după aceea.
„Asta mi-a perturbat somnul până în ziua de azi. Am fost mai mulţi părinţi şi copii, iar copiii trăgeau de noi să mai stăm”, declara atunci Nicușor Dan.