Cum a petrecut Nicușor Dan în noaptea de Revelion: „Asta mi-a perturbat somnul până în ziua de azi”

06 ian. 2026, 15:16, Știri politice
Nicuşor Dan participă la reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai „Coaliţiei de Voinţă” de la Palatul Elysee. Președintele a plecat spre capitala Franţei cu un avion militar Spartan, unde a stat de vorbă cu jurnaliştii în uşa avionului.

El a precizat că se simte nevoia unei aeronave prezidenţiale, însă contextul socio-economic din România nu permite o astfel de achiziţie. Pentru deplasările mai lungi, președintele spune că Administraţia Prezidenţială va închiria un avion.

Nicuşor Dan a fost întrebat şi cum a petrecut în perioada sărbătorilor.

Preşedintele a declarat că de Crăciun a mers cu colindul alături de copii, iar Moş Crăciun i-a adus „mănuşi şi şosete”. În noaptea de Revelion, preşedintele a petrecut până la 3 dimineaţa.

„Asta îmi perturbă somnul şi acum. Am fost mai mulţi părinţi şi copii, iar copiii trăgeau de noi să mai stăm”, a declarat Nicuşor Dan pentru Antena 3.

