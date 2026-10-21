Nicușor Dan, interviu în SUA la postul preferat al lui Donald Trump. Spune că este nevoie în continuare de sancțiuni asupra Rusiei și îl laudă pe președintele american: „Încă o dată, Donald Trump are dreptate”

Nicușor Dan a avut miercuri, 21 octombrie, a doua apariție în presa conservatoare din SUA. Președintele României a dat un interviu la NewsMax, în care a susținut necesitatea continuării sancțiunilor economice împotriva Rusiei, deoarece Moscova nu este pregătită să negocieze încheierea războiului din Ucraina. De asemenea, șeful de stat a recunoscut contribuția majoră a Statelor Unite la sprijinirea Ucrainei și i-a dat dreptate lui Donald Trump în privința responsabilităților militare ale Europei.

În interviul acordat emisiunii „Wake Up America” de la Newsmax, președintele României a fost întrebat despre eforturile diplomatice ale administrației Trump pentru încheierea războiului din Ucraina, în condițiile în care emisarul american Steve Witkoff s-a întâlnit cu Vladimir Putin, după discuții cu președintele Volodimir Zelenski.

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Nicușor Dan a salutat eforturile diplomatice ale președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului din Ucraina, dar și-a exprimat scepticismul cu privire la disponibilitatea lui Vladimir Putin de a negocia un acord de pace.

„Este foarte bine că Statele Unite se implică în încercarea de a aduce pacea în războiul din Ucraina, deoarece acesta afectează economia regiunii și economia globală. Însă nu cred că Rusia este pregătită să se așeze la masa dialogului”, a spus Nicușor Dan.

De asemenea, șeful statului a insistat că dificultățile economice ale Rusiei nu reprezintă, deocamdată, un motiv pentru relaxarea presiunii occidentale.

„Știm că Rusia suferă din punct de vedere economic. Dar nu cred că este cu adevărat pregătită pentru negocieri. Și cred că trebuie să continuăm să impunem sancțiuni economice împotriva Rusiei”.

Nicușor Dan i-a dat dreptate președintelui SUA

Nicușor Dan a mai afirmat că dificultățile economice ale Rusiei subliniază necesitatea menținerii presiunii, în timp ce Washingtonul urmărește obținerea unui progres pe cale diplomatică.

„Știm că Rusia suferă din punct de vedere economic”, a spus președintele. „Consider că trebuie să continuăm să sancționăm Rusia economic.”

De asemenea, președintele României a salutat solicitarea lui Donald Trump ca statele europene membre NATO să își asume o responsabilitate mai mare pentru propria apărare, în loc să se bazeze excesiv pe Statele Unite.

„Statele Unite au ajutat foarte mult Ucraina și continuă să o facă. Încă o dată, președintele Trump are dreptate”.

Ce a spus președintele României despre amenințările cu drone

În cadrul interviului Nicușor Dan a fost întrebat cât de îngrijorat este de posibilitatea extinderii conflictului, în condițiile în care România se confruntă cu tot mai multe incidente provocate de drone. Realizatoarea emisiunii a prezentat date potrivit cărora țara noastră ar fi înregistrat 35 de incursiuni neautorizate ale unor drone de la începutul acestui an, comparativ cu 9 în anul precendent.

Nicușor Dan a spus că, inițial, România nu a dispus de mijloace de apărare adecvate împotriva acestor incursiuni, dar că și-a consolidat capacitățile cu sprijinul aliaților din NATO.

„La început nu eram pregătiţi, dar acum suntem bine pregătiţi”, a susţinut el, precizând că România a interceptat drone în apropierea frontierei sale de-a lungul Dunării şi şi-a îmbunătăţit capacitatea de reacţie la incidentele din Marea Neagră.

Nicușor Dan a semnat un articol pentru o publicație conservatoare

Interviul acordat Newsmax nu este singura apariție a lui Nicușor Dan în presa conservatoare americană din această perioadă. Nicușor Dan a semnat un editorial pentru The Daily Signal, una dintre cele mai conservatoare platforme din Statele Unite, inființată de Heritage Foundation în anul 2014.

Este cea de-a patra sa apariție ca editorialist în spațiul public american, după cele din Newsmax, Fox News și Washington Times. Intitulat „Neclintiţi la margine: România, pe flancul NATO de la Marea Neagră”, textul vorbește despre contribuția statului român la apărarea regională, în calitate de membru al alianței militare.