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Nicușor Dan le răspunde celor care îl acuză de trădare. Susține că are o strategie, dar că e complicat ca cineva să o înțeleagă: e greu să distingi între pasul 1, pasul 2, pasul 3

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Nicușor Dan le-a răspuns, miercuri seară, la Cluj-Napoca, foștilor săi susținători, care l-au acuzat de trădare. Într-o declarație alambicată, în stilul care l-a consacrat, președintele a dat asigurări că deciziile sale sunt pentru binele României.

Nicușor Dan a susținut că are, de fapt, o strategie, numai că aceasta ar fi greu de pătruns pentru cei care nu disting „între pasul 1, pasul 2, pasul 3”.

Explicația ulterioară a fost de natură să bage în ceață și mai rău pe oricine: „Uneori e foarte tentant să faci un gest în pasul 1 care are consecințe negative în pasul 2”.

A venit însă și lămurirea suplimentară, pentru cei care mai aveau vreun dubiu asupra raționamentului președintelui: „Ăsta este modul meu de a fi”.

Demonstrația lui Nicușor Dan

Iată declarația completă a președintelui, care poate fi asimilată și unei demonstrații matematice:

„Eu sunt o persoană care are o istorie de 20 de ani și, în momentul în care iau niște decizii, cred că toată lumea trebuie să fie convinsă că deciziile astea sunt luate în mandatul pe care l-am obtinut și pentru binele României.

Acum, uneori e mai greu să distingi între pasul, 1 pasul 2, pasul 3.

Uneori e foarte tentant să faci un gest în pasul 1 care are consecințe negative în pasul 2.

Ăsta este modul meu de a fi, dar vreau să îi asigur pe toți că înteleg foarte bine responsabilitatea mandatului”, a explicat Nicușor Dan.

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