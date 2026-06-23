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Nicușor Dan, mesaj la final de consultări. Anunță „guvern politic minoritar” și un acord parlamentar între partide pentru susținerea lui

Nicușor Dan, mesaj la final de consultări. Anunță „guvern politic minoritar” și un acord parlamentar între partide pentru susținerea lui
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Nicușor Dan a postat un mesaj pe X, după consultările de la Cotroceni cu partidele politice. Șeful statului a transmis că, în urma discuțiilor de astăzi, opțiunea care pare să prindă contur este cea a unui guvern minoritar, variantă despre care Gândul a anunțat astăzi.

Nicușor Dan: ”Întregul proces trebuie să se desfășoare într-un ritm accelerat”

Președintele României a invitat partidele parlamentare să înceapă discuțiile pentru semnarea acordului parlamentar, urmând ca, ulterior, să îi facă acestuia propuneri pentru formula unui guvern minoritar.

”Astăzi am avut consultări cu partidele și grupurile parlamentare pentru a identifica o soluție pentru a debloca criza politică în care ne aflăm. Opțiunea care pare să prindă contur este cea a unui guvern politic minoritar, care s-ar baza pe un acord de sprijin parlamentar preconvenit. Prin urmare, invit partidele parlamentare să înceapă discuții pentru semnarea acestui acord parlamentar și, ulterior, să-mi facă propuneri pentru formula unui guvern minoritar, susținut în conformitate cu acest acord. Întregul proces trebuie să se desfășoare într-un ritm accelerat, deoarece urgența de a instala un guvern funcțional și stabil este majoră”, a scris Nicușor Dan pe pagina de X.

Gândul a anunțat astăzi, după consultările de la Cotrioceni, că reședintele Nicușor Dan urmează să încredințeze Partidului Social Democrat mandatul de premier. Sunt luate în calcul două nume, Sorin Grindeanu și Alexandru Rogobete.

  • Guvernul Veștea a obținut, luni seara, doar 189 de voturi „pentru”. Erau necesare 233 de voturi pentru ca guvernul său să primească votul de încredere al Parlamentului României. Astăzi, după eșecul cu ultimul premier desemnat, șeful statului a avut noi consultări la Cotroceni.
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