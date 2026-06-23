Au început consultările la Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier, după eșecul Veștea. Delegația PSD, prima care se întâlnește cu Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a convocat, azi, noi consultări cu partidele după eșecul Guvernului Veștea în Parlament. Consultările au loc la Palatul Cotroceni și, potrivit programului, fiecare partid are la dispoziție câte 30 de minute. La finalul rundei de consutări, președintele României este așteptat să anunțe desemnarea unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru.
Potrivit surselor politice, PSD merge la Cotroceni și spune că își asumă guvernarea, în timp ce Diana Șoșoacă, lidera partidului S.O.S România spune că va avea o abordare patriotică. De cealaltă parte, grupul parlamentar PACE spune că va discuta cu Nicușor Dan, iar apoi va face ședință. Partidul condus de George Simion, AUR, spune că își dorește funcția de premier.
Prima delegație care se întâlnește cu Nicușor Dan la Cotroceni este cea a PSD. Aceasta este compusă din:
Liberalii se vor întâlni cu Nicușor Dan după social-democrați și suveraniști, în ordinea în care partidele au fost votate de români. Din delegația PNL fac parte:
Delegația USR care merge astăzi la consultări la Cotroceni este formată din:
Consultările au loc astăzi, 23 iunie 2026, după următorul program:
Guvernul Veștea a obținut, luni seara, doar 189 de voturi „pentru”. Erau necesare 233 de voturi pentru ca guvernul său să primească votul de încredere al Parlamentului României. Adrian Veștea și-a recunoscut înfrângerea după ce guvernul pe care l-a propus a picat în Parlament.
„Am tratat propunerea președintelui cu responsabilitate. Mai sunt 70 de zile până la închiderea jaloanelor PNRR. Aderarea la OCDE e importantă, la fel proiectul SAFE. Am considerat necesar să răspund la aceasta provocare de a forma Guvernul. din păcate nu s-a putut materializa”, a spus Adrian Veștea.