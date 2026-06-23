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SURSE – Nicușor Dan va încredința mandatul de premier PSD. Sunt luate în calcul două nume, Grindeanu și Rogobete. Urmează guvern monocolor, doar cu psd-iști. AUR este exclus din toate calculele politice. Urmează discuții informale finale, mâine dimineață, la Cotroceni

SURSE - Nicușor Dan va încredința mandatul de premier PSD. Sunt luate în calcul două nume, Grindeanu și Rogobete. Urmează guvern monocolor, doar cu psd-iști. AUR este exclus din toate calculele politice. Urmează discuții informale finale, mâine dimineață, la Cotroceni
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Președintele Nicușor Dan urmează să încredințeze Partidului Social Democrat mandatul de premier, potrivit surselor Gândul. Sunt luate în calcul două nume, Sorin Grindeanu și Alexandru Rogobete.

Conform surselor citate, urmează să fie propus un guvern monocolor, doar cu psd-iști. AUR este exclus din toate calculele politice.

Urmează discuții informale finale, mâine dimineață, la Cotroceni.

În cursul zilei de marți, președintele a avut consultări cu toate partidele parlamentare. Sorin Grindeanu a declarat ulterior că PSD e gata să formeze un guvern, dar nu cu AUR. După negocieri, George Simion a declarat: „Fără AUR, nu se poate”.

Noua nominalizare de premier ar fi a treia încercare, după variantele eșuate Eugen Tomac și Adrian Veștea.

Nicușor Dan urmează să plece în Polonia, la Conferința privind reconstrucția Ucrainei, care va avea loc joi și vineri la Gdansk.

Președintele ar intenționa să facă nominalizarea înainte de plecare, pentru ca toate procedurile să se finalizeze până se întoarce, iar noul Executiv să meargă la vot în Parlament. Planul ar fi ca Guvernul să treacă în Legislativ cu voturile UDMR și PNL, iar astfel președintele să își țină promisiunea ca România să aibă un guvern proocidental.

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