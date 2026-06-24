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Nicușor Dan respinge planul USR de rotativă guvernamentală, după o întâlnire la Cotroceni cu Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor. Ce le-a transmis președintele celor trei lideri – SURSE

Sorin Avram
Nicușor Dan respinge planul USR de rotativă guvernamentală, după o întâlnire la Cotroceni cu Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor. Ce le-a transmis președintele celor trei lideri - SURSE
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Nicușor Dan a respins, miercuri, planul USR de inițiere a unei rotative guvernamentale, în urma unei întâlniri, la Palatul Cotroceni, cu președintele PNL Ilie Bolojan, președintele USR, Dominic Fritz și președintele UDMR, Kelemen Hunor, potrivit unor surse politice. Cei trei lideri politici au sosit la Cotroceni după întâlnirea pe care au avut-o, dimineață, la Palatul Victoria.

Planul pe care USR l-a enunțat și public ar fi presupus o rotație a guvernelor minoritare formate din PNL-USR-UDMR, respectiv PSD.

Implicit, potrivit planului, fiecare dintre cele două guverne ar fi urmat să primească sprijin în Parlament de la oponenții politici.

Ideea USR, catalogată ca fiind „neserioasă”

Președintele Nicușor Dan a respins însă ideea rotativei, ca fiind „neserioasă”, mai arată sursele citate. La rândul său, și președintele PSD, Sorin Grindeanu, a catalogat drept „o copilărie” ideea USR de a exista un pact pentru o nouă rotativă guvernamentală.

Respingerea propunerii USR ar putea genera probleme la susținerea în Parlament a unui posibil Guvern Grindeanu, care nu ar mai beneficia de voturile alianței PNL-USR-UDMR.

PSD a anunțat miercuri că își asumă responsabilitatea guvernării, iar președintele partidului va fi propunerea de premier.

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