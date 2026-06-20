Nicușor Dan se spală pe mâini de formarea Guvernului. Lista de miniștri și programul de guvernare revin în totalitate lui Veștea

Președintele Nicușor Dan, aflat la recepționarea „Contraamiral August Roman”, a declinat orice responsabilitate a instalării guvernului Veștea. Prezentărea listei de miniștri și a programului de guvernare revin în totalitate premierului desemnat, Adrian Veștea. Termenul pentru formarea noului Executiv se apropie de final, vreo trei zile, dar Președintele nu pare panicat.

„Are 10 zile, au trecut vreo șase sau șapte. Este responsabilitatea dumnealui și pe cabinetul de miniștri, și pe program să vină în fața Parlamentului”, a numărat pe degete Nicușor Dan.

Veștea, în parametri

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că este responsabiliutatea premierului desemnat, Adrian Veştea, de a veni în faţa Parlamentului cu lista de miniştri pe care îi propune şi cu programul de guvernare.

Șefu statului a subliniat că nu a trecut termenul legal până la care premierul desemnat poate face aceste demersuri. Nicuşor Dan explică astfel motivele pentru care, la o săptămână de la desemnarea sa, Adrian Veştea nu a trimis lista miniştrilor şi programul de guvernare către Legislativ.