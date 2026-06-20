SURSE – PNL, la un pas de rupere. Gruparea Predoiu, Rareș Bogdan, Gorghiu, Veștea, Toma Petcu, Sorin Cîmpeanu, Alin Tișe, Valeriu Iftime și alți 15 lideri nu participă la congresul PNL

PNL se află la un pas de rupere. Gruparea Predoiu, Rareș Bogdan, Gorghiu, Veștea, Toma Petcu, Sorin Cîmpeanu, Alin Tișe, Valeriu Iftime, precum și alți 15 lideri nu participă la congresul PNL, potrivit surselor Gândul.

Practic, doar jumătate de partid își va alege mâine conducerea, în condițiile în care gruparea care nu se va prezenta la Congresul Extraordinar al PNL reprezintă aproximativ 1.300 de delegați. Numărul total al delegaților așteptați ar fi de 2.500.

Premierul demis Ilie Bolojan și-a depus candidatura pentru funcția de președinte al PNL. Termenul de înscriere s-a încheiat la ora 17:00, iar Bolojan a rămas singur în competiție.

La rândul său, Ciprian Ciucu a anunțat că-și retrage candidatura pentru funcția de prim-vicepreședinte PNL, cu o zi înainte de congresul partidului. Edilul a luat decizia din cauza dosarului penal, deschis recent pe numele său.

Ce modificări vor fi aduse în statut

Schimbările propuse în statut, care ar urma să fie votate în Congres, ar consolida autoritatea președintelui și a Biroului Politic Național. De asemenea, ar limita pârghiile de influență ale grupării apropiate de Adrian Veștea.

Noul statut al PNL a fost votat fără nicio luare de cuvânt prealabilă şi presupune următoarele modificări:

„Sancționarea membrilor care ocupă funcții la nivel local, în interiorul sau în afara partidului, alese sau numite, se decide de către BPJ, prin hotărâre, la propunerea BPL sau a organismelor ierarhic superioare, pentru sancțiunile prevăzute la art. 26. Sancționarea poate fi decisă de BPN în cazul inacțiunii structurilor locale în termenele prevăzute de prezentul articol”, este una dintre modificările aduse statutului.

„Sancționarea membrilor care ocupă funcții la nivel național – cu excepția celor aleși la Congresul PNL (CON) – în interiorul sau în afara partidului, alese sau numite, se hotărăște prin votul CN, la propunerea președintelui partidului sau a mai mult de jumătate din membrii BPN și se comunică celui în cauză, în scris, în cel mult 5 zile”, se mai arată în propunerea de modificare.

În plus, noul statut transformă BPN în principalul centru de comandă al partidului. Acesta va prelua atribuțiile exercitate până acum de Biroul Executiv.