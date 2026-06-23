Nu au fost excluderi la PNL. Puciștii rămân membri de partid, dar li s-au luat filialele. Conducerea a 12 birouri județene a fost schimbată. Revin greii liberali, precum Petrache care-l înlocuiește pe Thuma la Ilfov

Puciștii rămân membri de partid, dar li s-au luat filialele. Conducerea a 12 birouri județene a fost schimbată. Revin greii liberali, precum Marian Petrache care-l înlocuieşte pe Hubert Thuma la Ilfov.

Nimeni nu a fost exclus din PNL, nici măcar Adrian Veștea sau Hubert Thuma, singura decizie asumată de Biroul Permanent Național, în ședința din această seară, a fost schimbarea șefilor a 12 filiale de partid. Liderul PNL, Ilie Bolojan, a spus în ședință că nimeni nu a fost exclus, după ce Hubert Thuma anunțase pe rețelele de socializare că a fost îndepărtat din PNL, după 25 de ani de activitate în acest partid.

Trebuie precizat că Hubert Thuma a fost înlocuit la șefia PNL cu Marian Petrache, din vechea gardă liberală.

Biroul Permanent Național al PNL a decis să-i schimbe din funcție președinții filialelor: Ilfov (Hubert Thuma), Sector 2, Sector 3, Sector 4, Sector 5, Argeș (Alina Gorghiu), Brașov (Adrian Veștea), Călărași (Ciprian Pandea), Galați (George Scarlat), Giurgiu (Toma Petcu), Gorj (Ion Iordache), Ialomița. Mandatele conducerile județene expiraseră, după 4 ani. Unele au fost prelungite iar în cazul altora au fost schimbați șefii.