Prima pagină » Știri politice » Noi atacuri cu drone în apropiere de Dunăre. Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit mesaj RO-Alert la 4 dimineața

Noi atacuri cu drone în apropiere de Dunăre. Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit mesaj RO-Alert la 4 dimineața

Noi atacuri cu drone în apropiere de Dunăre. Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit mesaj RO-Alert la 4 dimineața
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Noi atacuri cu drone ale Rusiei împotriva Ucrainei au fost semnalate, noaptea trecută, în apropiere de Dunăre, iar locuitorii din nordul județului Tulcea au primit mesaj RO-Alert la ora 3.47. Alerta aeriană a încetat o jumătate de oră mai târziu, informează MApN.

„În noaptea dinspre 25 spre 26 iunie, Federația Rusă a executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România.

Un elicopter IAR 330 Puma al Forțelor Aeriene Române a decolat la ora 03:57, pentru monitorizarea situației aeriene, ca urmare a evoluţiei unor ţinte aeriene, la 31 km est de Sulina.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, un mesaj RO-Alert fiind transmis la ora 03:47.

Alerta aeriană a încetat la ora 04:23.

Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian.

MApN informează în timp real structurile aliate cu privire la situațiile generate de aceste atacuri și menține permanent legătura cu acestea”, au transmis reprezentanții MApN.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Grindeanu anunță pași înainte pe viitorul program de guvernare și îi ironizează pe Bolojan și USR: „Se ”sacrifică” rămânând pe funcții”
22:51
Grindeanu anunță pași înainte pe viitorul program de guvernare și îi ironizează pe Bolojan și USR: „Se ”sacrifică” rămânând pe funcții”
REACȚIE Petrișor Peiu nu crede versiunea lui Nicușor Dan despre negocierile cu AUR: „Este puțin credibil că nu știa ce face Veștea”
22:04
Petrișor Peiu nu crede versiunea lui Nicușor Dan despre negocierile cu AUR: „Este puțin credibil că nu știa ce face Veștea”
FLASH NEWS Dominic Fritz nu vrea „să fie scara care să ducă PSD înapoi la Putere”. Ce pact propune social-democraților
21:44
Dominic Fritz nu vrea „să fie scara care să ducă PSD înapoi la Putere”. Ce pact propune social-democraților
FLASH NEWS Nicușor Dan se dezice și de AUR și de Veștea: „Nu este un partid pro-occidental”. Președintele susține că nu a știut despre negocierile cu Simion
21:19
Nicușor Dan se dezice și de AUR și de Veștea: „Nu este un partid pro-occidental”. Președintele susține că nu a știut despre negocierile cu Simion
FLASH NEWS Avocatul Toni Neacșu explică de ce e îngrozit Nicușor Dan: „E posibil să fie primul președinte care nu-și încheie la termen mandatul”
20:50
Avocatul Toni Neacșu explică de ce e îngrozit Nicușor Dan: „E posibil să fie primul președinte care nu-și încheie la termen mandatul”
FINANCIAR Trump solicită 88 de miliarde de dolari pentru războiul cu Iran, combaterea epidemiei de Ebola și ajutorarea fermierilor din Florida
20:04
Trump solicită 88 de miliarde de dolari pentru războiul cu Iran, combaterea epidemiei de Ebola și ajutorarea fermierilor din Florida
Mediafax
Trei suroti au ajuns la 103, 104 și 109 ani. Secretul care îi INTRIGĂ pe cercetători
Digi24
EXCLUSIV Mircea Cărtărescu, în mijlocul unei controverse după o poză editată cu AI de la întâlnirea sa cu papa. Reacția scriitorului
Cancan.ro
Surpriză de proporții! Câte zile de caniculă anunță meteorologii Accuweather pentru luna iulie, în România
Prosport.ro
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la Insula Iubirii! Cum arată tânăra
Adevarul
Mai e AUR partid extremist? Marea schimbare din haosul politic
Mediafax
ÎNTÂLNIRE SURPRIZĂ între Nicușor Dan și unul dintre cei mai mari contestatari ai lui Bolojan
Click
Mirabela Dauer, mărturisiri dureroase despre fiul ei pe care nu l-a mai văzut de peste două decenii: „Nu mi-a zis mamă niciodată”
Digi24
VIDEO Nicușor Dan: „20 de ani m-am luptat cu sistemul. Nu poți să te lupți cu sistemul, când ești șeful lui”
Cancan.ro
Magicianul Daniel a fost dat dispărut pe 14 iunie 2026. După 10 zile, l-au găsit MORT 😲
Ce se întâmplă doctore
Magda Pălimariu, apariție de senzație în Grecia. Fotografiile în costum de baie i-au cucerit pe fani
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Când va fi finalizat lotul 1 de pe Autostrada A0 Nord? Anunțul constructorului român
Descopera.ro
Linii vechi de 2.000 de ani, desenate în deșert. Cine le-a creat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
O statuetă de patrimoniu din Germania, găsită în locuința unui bărbat din România
HOROSCOP Zodia care va afla un adevăr ascuns care îi va schimba radical viața, până pe 15 august 2026: „Este o etapă de regenerare profundă”
07:58
Zodia care va afla un adevăr ascuns care îi va schimba radical viața, până pe 15 august 2026: „Este o etapă de regenerare profundă”
FLASH NEWS Dezastru în Venezuela, după seismele de 7,5 și 7,2. Bilanțul urcă la 235 de morți, peste 4.300 de răniți și peste 250 de clădiri prăbușite
07:40
Dezastru în Venezuela, după seismele de 7,5 și 7,2. Bilanțul urcă la 235 de morți, peste 4.300 de răniți și peste 250 de clădiri prăbușite
Cum a ajuns Damian Drăghici un artist internațional? „Am fugit în Grecia, am cerșit, am cântat la pian și la tobe. Toate experiențele m-au modelat”
07:30
Cum a ajuns Damian Drăghici un artist internațional? „Am fugit în Grecia, am cerșit, am cântat la pian și la tobe. Toate experiențele m-au modelat”
ACTUALITATE 26 Iunie, calendarul zilei: Paolo Maldini împlinește 58 de ani, Ariana Grande 33. România este în doliu național, după accidentul din Muntenegru
07:15
26 Iunie, calendarul zilei: Paolo Maldini împlinește 58 de ani, Ariana Grande 33. România este în doliu național, după accidentul din Muntenegru

Cele mai noi

Trimite acest link pe