Noi atacuri cu drone ale Rusiei împotriva Ucrainei au fost semnalate, noaptea trecută, în apropiere de Dunăre, iar locuitorii din nordul județului Tulcea au primit mesaj RO-Alert la ora 3.47. Alerta aeriană a încetat o jumătate de oră mai târziu, informează MApN.

„În noaptea dinspre 25 spre 26 iunie, Federația Rusă a executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România.

Un elicopter IAR 330 Puma al Forțelor Aeriene Române a decolat la ora 03:57, pentru monitorizarea situației aeriene, ca urmare a evoluţiei unor ţinte aeriene, la 31 km est de Sulina.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, un mesaj RO-Alert fiind transmis la ora 03:47.

Alerta aeriană a încetat la ora 04:23.

Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian.

MApN informează în timp real structurile aliate cu privire la situațiile generate de aceste atacuri și menține permanent legătura cu acestea”, au transmis reprezentanții MApN.