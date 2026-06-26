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O senatoare cere modificarea Constituției în contextul crizei politice și propune modelul german al moțiunii de cenzură constructive

O senatoare cere modificarea Constituției în contextul crizei politice și propune modelul german al moțiunii de cenzură constructive
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Senatoarea PSD Victoria Stoiciu a solicitat, vineri, revizuirea Constituției, în contextul blocajului politic generat de dificultățile privind formarea unui nou Guvern. Parlamentara susține că actuala arhitectură constituțională favorizează instabilitatea și propune introducerea modelului german al moțiunii de cenzură constructive.

Stoiciu: „Cine dărâmă un guvern trebuie să fie capabil să construiască altul”

Într-o postare publicată pe Facebook, Victoria Stoiciu afirmă că actuala criză politică scoate la iveală limitele Constituției și modul în care aceasta permite schimbarea unui guvern fără existența unei alternative viabile.

„Cine dărâmă un guvern trebuie să fie capabil să construiască altul. Criza pe care o traversăm nu este un accident. Este simptomul unei arhitecturi constituționale care permite iresponsabilitatea politică și chiar o premiază. Putem da jos un guvern fără să avem nici cea mai vagă idee despre ce urmează”, transmite pe Facebook Victoria Stoiciu.

Senatoarea consideră că soluția este introducerea moțiunii de cenzură constructive, mecanism prin care un guvern poate fi demis doar dacă, în același timp și prin același vot, este desemnat un nou executiv.

„Pentru asta avem nevoie de o schimbare de paradigmă. România trebuie să adopte modelul moțiunii de cenzură constructive. Logica lui este simplă: nu poți răsturna un guvern fără să alegi, în același vot și cu majoritate absolută, pe cel care îi va lua locul. Cine vrea să dărâme trebuie să dovedească mai întâi că poate construi. Știu, pentru asta trebuie schimbată Constituția, iar revizuirea constituțională nu este ușoară”, mai transmite senatoarea.

Propunerea vine pe fondul blocajului politic anunțat de Nicuțor Dan după discuția cu partidele

Mesajul Victoriei Stoiciu apare după ce președintele Nicușor Dan a anunțat că negocierile pentru formarea unui nou Guvern au intrat în impas, acuzând schimbarea poziției PNL în privința susținerii unei formule de guvernare.

România traversează o criză politică de la începutul lunii mai, când Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis printr-o moțiune de cenzură votată de PSD și AUR. După căderea Executivului, PNL și USR au anunțat că nu mai doresc o guvernare alături de PSD, în timp ce social-democrații au pledat pentru refacerea fostei coaliții.

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