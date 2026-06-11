Eugen Tomac prezintă, azi, programul de guvernare partidelor: „Am reușit să termin lista cabinetului de miniștri”

Eugen Tomac, premierul desemnat, a declarat la Radio RFI că lista de miniștri este finalizată și are propuneri pentru cei trei vicepremieri din viitorul cabinet.

„România are nevoie în clipa de față de un Guvern. Este o listă definitivă de miniștri, am propuneri pentru fiecare minister, inclusiv pentru cei trei vicepremieri. În contextul în care există anumite neclarități, sunt deschis să găsim o altă soluție și accept dacă partidele vor dori să propună persoane din afara partidelor”, a declarat Eugen Tomac, la Radio RFI.

„Am reușit să termin lista cabinetului de miniștri și programul de guvernare”

Eugen Tomac a transmis că a finalizat programul de guvernare și îl va prezenta, azi, partidelor, apoi va urma o nouă rundă de consultări cu partidele democratice din Parlament.

„Am reușit să termin lista cabinetului de miniștri și programul de guvernare.

Politica se face pe bază de dialog și compromis. Eu sunt un om de dreapta. Domnul președinte, când m-a desemnat, s-a gândit că am capacitatea să discut cu toate partidele politice”, a mai adăugat Tomac.

FOTO: captura RFI

Recomandarea autorului: