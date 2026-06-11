Eugen Tomac: „Îmi doresc să ne prezentăm săptămâna viitoare în Parlament pentru un vot de învestitură”

Premierul desemnat, Eugen Tomac, a anunțat joi, la Radio RFI, calendarul premergător votului de învestitură. Acesta a declarat că își dorește ca săptămâna viitoare să se prezinte în Parlament cu miniștrii propuși pentru noul cabinet.

„Îmi doresc, cât se poate de mult, să deblocăm această situație și să putem să ne prezentăm, săptămâna viitoare, în Parlament, pentru audieri și evident, un vot de investitură”, a declarat premierul desemnat.

„Prezint duminică programul de guvernare și lista cabinetului”

El a mai spus că în cursul zilei de astăzi urmează să transmită programul de guvernare al cabinetului pentru care este pregătit să ceară votul Parlamentului. Tomac a mai spus că duminică ar urma să prezinte programul de guvernare și lista cabinetului.

„Termenul pe care îl am este să prezint duminică programul de guvernare și lista cabinetului. Cabinetul deja l-am prezentat partidelor. Urmează să transmitem astăzi, în cursul zilei de astăzi, programul de guvernare și, evident, voi merge din nou să discut cu partidele politice pentru a le solicita sprijinul pentru că, între timp, am reușit să finalizez lista cabinetului de ministre și programul de guvernare.

Tocmai pentru a discuta aplicat pe programul de guvernare, am avut o întâlnire foarte bună ieri, de exemplu, cu grupul minorităților naționale. Deși, inițial, am rezervat o anumită limită de timp, a fost nevoie de mult mai mult timp pentru că fiecare minoritate are specificul ei și a solicitat mai mult timp”, a declarat Eugen Tomac.

FOTO: captură RFI