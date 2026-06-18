Petrișor Peiu – AUR dezvăluie că un PSD-ist l-a invitat la discuții despre programul de guvernare

Invitat în emisiunea Ai aflat! Cu Ionuț Cristache, preşedintele Consiliului Naţional de Conducere al AUR, Petrișor Peiu, a declarat că un PSD-ist l-a invitat la discuții despre programul de guvernare.

„Cu mine abia astăzi a încercat să vorbească cineva de la PSD. Mi-a spus un amic de la PSD că, dacă ar fi o problemă programul de guvernare, că au citit și ei o postare, putem să discutăm depre asta”, a spus Petrișor Peiu.

Preşedintele Consiliului Național de Conducere al AUR a precizat că interlocutorul său este „un om foarte decent și civilizat, altminteri”.

„Și am spus că la viitoarea iterație, după ce își depune Veștea mandatul, putem să discutăm.

Dacă începeți corect, cu începutul, adică cu prima etapă, vine Nicușor Dan și spune «Domnule, avem mai multe partide decât am crezut până acuma și ar trebui să le tratăm pe toate la fel, că toate au fost votate de români»”, a spus Petrișor Peiu.