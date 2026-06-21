Petrișor Peiu (AUR) susține soluția anticipatelor: „Orice guvern votat acum nu face decât să prelungească criza”

Președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, Petrișor Peiu, susține, duminică, chiar înainte de Congresul Extraordinar al PNL, că singura soluție pentru ieșirea din criza politică actuală este organizarea de alegeri anticipate. Tot duminică, este de așteptat ca PSD să hotărască dacă va susține în Parlament Guvernul Veștea.

„AUR este primul partid în sondaje și are dreptul să își facă propria politică, nu are de ce să fie la remorca vreunui alt partid!

Este scandal între PSD, PNL , USR și UDMR? Noi am spus din 2024 că țara nu poate fi guvernată de o astfel de coaliție.

Singura soluție democratică de ieșire din criza politică este organizarea de alegeri anticipate! Singura soluție!

Orice guvern votat acum nu face decât să prelungească criza!”, a scris Petrișor Peiu pe Facebook.