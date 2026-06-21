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PSD decide duminică dacă susține Guvernul Veștea și dacă intră la guvernare. Mesajul printre rânduri transmis de Sorin Grindeanu

PSD decide duminică dacă susține Guvernul Veștea și dacă intră la guvernare. Mesajul printre rânduri transmis de Sorin Grindeanu
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Partidul Social Democrat va lua duminică o decizie clară privind susținerea viitorului Guvern condus de Adrian Veștea. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că formațiunea nu a hotărât încă dacă va intra la guvernare sau dacă va acorda doar sprijin parlamentar. În principiu, social-democrații ar fi de acord cu un premier Veștea, însă cu o condiție. 

Președintele al Partidul Social Democrat, Sorin Grindeanu, declara joi că decizia finală privind participarea la viitorul Executiv ar putea fi luată duminică, după consultările interne din partid.

Decizia PSD depinde mult de programul de guvernare al lui Adrian Veștea

„L-am informat pe Adrian Veștea că decizia PSD de a intra sau nu se mai lasă așteptată”, a afirmrat Grindeanu după ședința grupurilor parlamentare reunite ale PSD.

Liderul social-democrat a precizat că partidul analizează atent programul de guvernare și impactul măsurilor propuse de Veștea.

„Trebuie să discutăm foarte mult despre programul de guvernare. Mi-aș dori ca duminică după-amiază să închidem toate aceste dezbateri interne, să avem un Consiliu Politic Național și să luăm decizia dacă intrăm sau nu în echipa sau în Guvernul condus de Adrian Veștea”, a afirmat Grindeanu.

Grindeanu: Nu avem nimic împotriva lui Adrian Veștea

Deși decizia este încă în etapa de analiză, liderul PSD a ținut să puncteze că rezervele partidului nu au legătură directă cu persoana premierului desemnat.

Adrian Veștea și Ilie Bolojan

Adrian Veștea și Ilie Bolojan

„Eu am tot respectul pentru Adrian Veștea. Este un om pe care îl cunosc de câțiva ani. Este un om care a câștigat uninominal de câteva ori alegeri. Este un om care, în acest moment, este desemnat premier al României. N-avem nimic împotriva persoanei Adrian Veștea”, a declarat șeful social-democraților.

Ce condiții pune PSD pentru susținerea Guvernului Veștea

În paralel cu negocierile politice, PSD a prezentat public, vineri, lista de măsuri pe care le consideră obligatorii pentru acordarea sprijinului parlamentar viitorului Executiv, scrie Mediafax. Potrivit social-democraților, programul de guvernare trebuie să includă măsuri clare pentru protejarea populației și stimularea economiei.

1. Majorarea salariului minim

Una dintre principalele solicitări este creșterea salariului minim pentru protejarea puterii de cumpărare a angajaților cu venituri mici și medii.

2. Indexarea pensiilor

PSD cere menținerea mecanismului de indexare a pensiilor și protejarea veniturilor pensionarilor în contextul creșterii costului vieții.

3. Oprirea măsurilor de austeritate

Social-democrații solicită renunțarea la măsurile care cresc povara fiscală asupra populației și a micilor antreprenori.

„Viitorul guvern trebuie să își asume măsuri esențiale pentru protejarea populației și pentru relansarea economică”, transmite PSD.

4. Sprijin pentru mame, veterani și persoane cu dizabilități

Printre condițiile PSD se află și extinderea programelor sociale dedicate categoriilor vulnerabile.

5. Continuarea plafonării adaosului comercial

Formațiunea cere extinderea schemei de limitare a adaosului comercial pentru produsele de bază, alimentare și nealimentare, incluse în coșul minim de consum.

Reforma administrativă și reducerea birocrației

Social-democrații solicită deopotrivă măsuri de eficientizare a administrației publice, precum:

  • reducerea cu cel puțin 25% a sarcinilor administrative pentru cetățeni și firme;
  • scurtarea cu minimum 30% a termenelor de autorizare;
  • stimularea comasării administrative a localităților mici;
  • reducerea cheltuielilor publice.
  • Sprijin pentru economie și agricultură.

Pe lista condițiilor impuse viitorului Guvern se află și măsuri pentru stimularea investițiilor și susținerea sectoarelor strategice. Dintre acestea amintim:

  • garanții de stat pentru investiții și capital de lucru;
  • subvenționarea dobânzilor pentru sectoarele strategice;
  • suplimentarea programului Rabla pentru industria auto;
  • credite cu dobândă subvenționată în proporție de 80% pentru fermierii români.
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