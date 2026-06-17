Petrișor Peiu, mesaj pentru Nicușor Dan și aliații săi, după ce AUR a anunțat că nu votează guvernul Veștea: „Să-și înghită limba”

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, afirmă că formațiunea nu va vota guvernul Veștea. El susține că partidul respinge orice scenariu privind sprijinirea cabinetului. De asemenea, a prezentat o serie de condiții economice și politice și a cerut scuze publice din partea lui Nicușor Dan, Eugen Tomac și a premierului desemnat. Peiu a respins și informațiile privind un posibil sprijin al AUR pentru guvern. El a transmis președintelui țării și aliaților săi „să-și înghită limba”.

Petrișor Peiu a transmis un mesaj, pe Facebook, pentru Nicușor Dan și aliații săi. Liderul senatorilor AUR le-a spus că „ar face bine să își înghită limba”, înainte ca aceștia să fie catalogați „extremisti”, „anti-europeni”, „anti-occidentali”.

„Să-și înghită limba”

„Dacă vreodată Nicușor Dan sau clonele sale (fie ca se numesc Tomac, Veștea sau oricum altfel) vor vrea să ceară vreun vot de la AUR, să facă bine și sa își înghită limba înainte de a ne cataloga drept ,,extremisti”, ,,anti-europeni”, ,,anti-occidentali” sau cu orice altă expresie din această clasă.

Apoi ar face bine să își ceară scuze celor aproape 2 milioane de votanți AUR, pe care i-au batjocorit în fel și chip în ultimii cinci ani.

Apoi să învețe câteva lucruri simple de la noi:

– TVA de 19% cota standard

– impozit pe dividende de 8%

– pragul pentru microintreprinderi de 500 000 euro

– indexarea pensiilor

– educația prioritară față de Ucraina

– amânarea decarbonizării minim 10 ani!

Valabil și pentru cei din tabăra Bolojan!”, a notat Petrișor Peiu pe Facebook.

„Vă spun cu o probabilitate de 95% că nu va fi niciun vot de la noi pentru guvernul Veștea”

Întrebat despre vizita deputatului AUR Mohammad Murad la PSD, reprezentantul AUR a respins ideea unor înțelegeri politice. El a negat existența unor angajamente între AUR și PSD. Totodată, a calificat aceste speculații drept „o iluzie periculoasă” pentru actuala majoritate. De altfel, la Antena 3 CNN, Peiu a reiterat ideea că partidul pe care îl reprezintă nu va lua în calcul votarea unui guvern care „vine cu același program de guvernare”.

„Eu nu știu ce fac toți cei 90 de parlamentari. Vă spun cu o probabilitate de 95% că nu va fi niciun vot de la noi pentru guvernul Veștea. Eu vă garantez că procentul nu va ajunge la 50%, vă îmbătați cu apă rece, nu va fi niciun vot de la AUR. Nu am niciun semnal, dar se pot întâmpla accidente tot timpul. Și când merg pe stradă zic că nu pățesc nimic dar mă poate călca o mașină. (…) Nu știu așa ceva, dar eu am vorbit cu domnul Simion și noi nu avem modificări de plan. Credeți că un guvern care are 20% din Parlament votează un guvern în care nu e reprezentat?”, a spus Petrișor Peiu.

Sursă foto: Mediafax Foto; Facebook