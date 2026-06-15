Petrișor Peiu spune că AUR nu va vota Guvernul Veștea: „Considerăm că soluția de ieșire din criza politică este organizarea de alegeri anticipate”

Petrișor Peiu, a declarat luni, într-o intervenție la Antena 3 CNN, că Alianța pentru Unirea Românilor susține în continuare organizarea de alegeri anticipate, pe care le consideră soluția pentru ieșirea din criza politică. Liderul senatorilor AUR, a subliniat că, deocamdată, partidul nu știe împotriva cărei formule guvernamentale să voteze.

„Noi rămânem pe ceea ce am spus, și anume că în acest moment considerăm că soluția de ieșire din criza politică, care nu permite crearea niciunei majorități stabile, este organizarea de alegeri anticipate”, a spus Petrișor Peiu la Antena 3 CNN.

De asemenea, Petrișor Peiu a spus că aceasta este propunerea pe care AUR o face tuturor partidelor parlamentare. Liderul senatorilor AUR le-a transmis partidelor să reflecteze cu luciditate asupra situației existente și să meargă spre alegerile anticipate.

„Asta este propunerea pe care noi o facem tuturor partidelor parlamentare. Să reflecteze cu luciditate asupra situației existente și să ne decidem cu toții să mergem spre alegeri anticipate, pentru a vedea care este opinia populară privind acest blocaj”, a declarat liderul senatorilor AUR.

Liderul senatorilor AUR exclude susținerea Guvernului Veștea

Petrișor Peiu a transmis că partidul său nu a fost invitat la discuții cu premierul desemnat Adrian Veștea. Acesta a precizat că nici în cazul unei invitații din partea premierului desemnat, partidul nu ar merge la negocieri, ci doar pentru a-și transmite poziția.

„Noi, după știința mea, nu am fost invitați la nicio discuție cu domnul respectiv. Și dacă am fi fost invitați, nu cred că am fi mers pentru o negociere. Am fi mers doar să-i comunicăm punctul nostru de vedere, pentru că este destul de dificil de negociat cu cineva care reprezintă voința personală a președintelui. Putea să o facă președintele direct”.

Întrebat de ce contează cum arată guvernul dacă AUR susține alegerile anticipate, Peiu a spus că parlamentarii trebuie să știe pe ce se pronunță.