Prima pagină » Știri politice » Petrișor Peiu spune că AUR nu va vota Guvernul Veștea: „Considerăm că soluția de ieșire din criza politică este organizarea de alegeri anticipate”

Petrișor Peiu spune că AUR nu va vota Guvernul Veștea: „Considerăm că soluția de ieșire din criza politică este organizarea de alegeri anticipate”

Petrișor Peiu spune că AUR nu va vota Guvernul Veștea: „Considerăm că soluția de ieșire din criza politică este organizarea de alegeri anticipate”
Galerie Foto 4
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR / Sursa FOTO: AUR
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Petrișor Peiu, a declarat luni, într-o intervenție la Antena 3 CNN, că Alianța pentru Unirea Românilor susține în continuare organizarea de alegeri anticipate, pe care le consideră soluția pentru ieșirea din criza politică. Liderul senatorilor AUR, a subliniat că, deocamdată, partidul nu știe împotriva cărei formule guvernamentale să voteze.

„Noi rămânem pe ceea ce am spus, și anume că în acest moment considerăm că soluția de ieșire din criza politică, care nu permite crearea niciunei majorități stabile, este organizarea de alegeri anticipate”, a spus Petrișor Peiu la Antena 3 CNN.

Oana Gheorghiu continuă războiul cu Petrișor Peiu

De asemenea, Petrișor Peiu a spus că aceasta este propunerea pe care AUR o face tuturor partidelor parlamentare. Liderul senatorilor AUR le-a transmis partidelor să reflecteze cu luciditate asupra situației existente și să meargă spre alegerile anticipate.

„Asta este propunerea pe care noi o facem tuturor partidelor parlamentare. Să reflecteze cu luciditate asupra situației existente și să ne decidem cu toții să mergem spre alegeri anticipate, pentru a vedea care este opinia populară privind acest blocaj”, a declarat liderul senatorilor AUR.

Liderul senatorilor AUR exclude susținerea Guvernului Veștea

Petrișor Peiu a transmis că partidul său nu a fost invitat la discuții cu premierul desemnat Adrian Veștea. Acesta a precizat că nici în cazul unei invitații din partea premierului desemnat, partidul nu ar merge la negocieri, ci doar pentru a-și transmite poziția.

„Noi, după știința mea, nu am fost invitați la nicio discuție cu domnul respectiv. Și dacă am fi fost invitați, nu cred că am fi mers pentru o negociere. Am fi mers doar să-i comunicăm punctul nostru de vedere, pentru că este destul de dificil de negociat cu cineva care reprezintă voința personală a președintelui. Putea să o facă președintele direct”.

Întrebat de ce contează cum arată guvernul dacă AUR susține alegerile anticipate, Peiu a spus că parlamentarii trebuie să știe pe ce se pronunță.

„Contează pentru că trebuie să știi pe ce anume te pronunți atunci când dai un vot. Contează, dacă vreți, pentru că trebuie să vedem dacă se ajunge sau nu la a da un vot. Eu vă asigur că nu va exista niciun vot de la AUR în favoarea guvernului Veștea, Tomac sau cum s-o numi”, a mai spus Petrișor Peiu.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS George Simion lansează o provocare: Întrebați-i pe toți cei pe care îi știați votanți Nicușor Dan: sunt mulțumiți de alegerea lor?
18:43
George Simion lansează o provocare: Întrebați-i pe toți cei pe care îi știați votanți Nicușor Dan: sunt mulțumiți de alegerea lor?
FLASH NEWS PNL Argeș, susținere covârșitoare pentru Guvernul Adrian Veștea. Premierul desemnat a obținut votul majorității liderilor din județ
18:32
PNL Argeș, susținere covârșitoare pentru Guvernul Adrian Veștea. Premierul desemnat a obținut votul majorității liderilor din județ
STENOGRAME Veștea le-a dezvăluit colegilor din PNL când vrea să meargă în Parlament cu Guvernul: „Sper să putem să ne vedem în ochi și după”
18:09
Veștea le-a dezvăluit colegilor din PNL când vrea să meargă în Parlament cu Guvernul: „Sper să putem să ne vedem în ochi și după”
POLITICĂ Vasile Blaga explică ce se va întâmpla cu liberalii din spatele lui Veștea: „Eu cred că te excluzi singur”
18:03
Vasile Blaga explică ce se va întâmpla cu liberalii din spatele lui Veștea: „Eu cred că te excluzi singur”
ULTIMA ORĂ PNL a reconfirmat cu 39 de voturi rezoluția de a nu mai face guvern cu PSD, în deschiderea ședinței. Lui Bolojan i se opun acum 15 filiale, la votul inițial au fost 4
17:56
PNL a reconfirmat cu 39 de voturi rezoluția de a nu mai face guvern cu PSD, în deschiderea ședinței. Lui Bolojan i se opun acum 15 filiale, la votul inițial au fost 4
POLITICĂ Miruță îi răspunde lui Grindeanu: „Stați liniștit, noi abia ne-am încălzit. Că din guvern, că din opoziție, aceeași viață grea veți avea cu USR”
17:44
Miruță îi răspunde lui Grindeanu: „Stați liniștit, noi abia ne-am încălzit. Că din guvern, că din opoziție, aceeași viață grea veți avea cu USR”
Digi24
Ce va face Adrian Veștea dacă nu primește susținerea PNL pentru postul de premier
Cancan.ro
GESTUL făcut de Dan Alexa după ce și-a petrecut noaptea cu Andreea Popescu. Unde s-a dus glonț celebrul antrenor
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, ca un star de cinema. Apariție ca la Hollywood! „Ești superbă”
Adevarul
Cristian Păun la „Interviurile Adevărul”: „Nominalizarea lui Adrian Veștea nu m-a surprins”
Mediafax
Dacă mănânci nuci înainte de culcare, experții spun că vei vedea aceste rezultate
Click
Feli Donose a schimbat prefixul într-un mod inedit. Cu cine a sărbătorit artista? „Te iubesc. Și pe tine, și pe mine.”
Digi24
Ce miniștri pregătește Adrian Veștea? Anunțul momentului despre noul Guvern și programul politic
Cancan.ro
Andreea Popescu, prima reacție după scenele din club cu Dan Alexa! NU mai plânge după antrenor
Ce se întâmplă doctore
Noroc cu carul pentru aceste trei zodii. Săptămâna care le poate schimba destinul financiar! Banii vor veni mult mai ușor
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Top 10 cele mai înmatriculate SUV-uri noi în România (2026)
Descopera.ro
Astronomii au dezmințit o teorie despre expansiunea Universului!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, cum se numesc rudele Papei?
Descopera.ro
Variabilitatea ritmului cardiac, tot mai urmărit de oameni, pentru a evalua stresul, sănătatea și îmbătrânirea
EXTERNE Oana Țoiu condamnă atacul Rusiei asupra civililor și patrimoniului religios și cultural al Ucrainei. Nici site-urile UNESCO n-au fost iertate
18:34
Oana Țoiu condamnă atacul Rusiei asupra civililor și patrimoniului religios și cultural al Ucrainei. Nici site-urile UNESCO n-au fost iertate
MILITAR Un general de top din Germania spune că e pregătit să lupte împotriva Rusiei și „în seara asta” pentru a apăra teritoriul aliaților din NATO
18:19
Un general de top din Germania spune că e pregătit să lupte împotriva Rusiei și „în seara asta” pentru a apăra teritoriul aliaților din NATO
FLASH NEWS Traficul se reia treptat în Strâmtoarea Ormuz. Două nave comerciale se îndreaptă spre Oman
18:19
Traficul se reia treptat în Strâmtoarea Ormuz. Două nave comerciale se îndreaptă spre Oman
FLASH NEWS Summit-ul G7 a început: Ursula von der Leyen face primele declarații de la Evian: „Nu poate exista pace cât timp Libanul rămâne în flăcări“
18:02
Summit-ul G7 a început: Ursula von der Leyen face primele declarații de la Evian: „Nu poate exista pace cât timp Libanul rămâne în flăcări“
GUVERN Negocieri pentru Guvernul Veștea. Premierul desemnat se va consulta mâine cu liderii PSD
17:43
Negocieri pentru Guvernul Veștea. Premierul desemnat se va consulta mâine cu liderii PSD
ULTIMA ORĂ Rareș Bogdan îl laudă pe Veștea înainte de ședința crucială de la PNL
17:28
Rareș Bogdan îl laudă pe Veștea înainte de ședința crucială de la PNL

Cele mai noi

Trimite acest link pe