Prima pagină » Actualitate » Câți moldoveni ar vota unirea României cu Republica Moldova. Datele celui mai recent sondaj

Câți moldoveni ar vota unirea României cu Republica Moldova. Datele celui mai recent sondaj

Olga Borșcevschi
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

La un eventual referendum cu privire la unirea Republicii Moldova cu România, peste 41 la sută dintre cetățenii moldoveni ar vota în favoarea unirii. Acest lucru reiese din datele unui sondaj realizat de iData și publicat miercuri, 27 mai.

Vezi galeria foto
3 poze

Rezultatele celui mai recent sondaj în Republica Moldova

Conform cercetării sociologice, 41% dintre moldoveni susțin unirea Republicii Moldova cu România, în timp ce 49,7% se declară împotrivă. Totodată, 9,3% dintre respondenți au spus că nu știu sau nu au oferit un răspuns.

Conform sondajului precedent iData din martie, 42,3% dintre respondenți au susținut unificarea Republicii Moldovei și a României, în timp ce 47,7% s-au opus.

De asemenea, 63,7% dintre respondenți au susținut aderarea Republicii Moldovei la Uniunea Europeană, în timp ce 29,3% s-au opus. Totodată, 7% dintre respondenți au spus că nu știu sau nu au oferit un răspuns

Sondajul iData a fost realizat în perioada 14–24 mai, pe un eșantion de 992 de respondenți. Marja maximă de eroare este de 3,1%.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

ENERGIE Bolojan: Pentru a ne redresa economic, scăderea prețului energiei electrice este o condiție de bază
20:20
Bolojan: Pentru a ne redresa economic, scăderea prețului energiei electrice este o condiție de bază
REACȚIE Vicepreședintele ANCOM îi dă replica Dianei Buzoianu, după criticile legate de campaniile de fake news: Stimată doamnă ministru, CITIȚI LEGEA!
20:14
Vicepreședintele ANCOM îi dă replica Dianei Buzoianu, după criticile legate de campaniile de fake news: Stimată doamnă ministru, CITIȚI LEGEA!
FLASH NEWS Eugen Tomac, primul mesaj după ce a fost vehiculat ca viitor premier: „Țara are nevoie de guvern”
19:37
Eugen Tomac, primul mesaj după ce a fost vehiculat ca viitor premier: „Țara are nevoie de guvern”
Discurs scăpat de sub control la Cotroceni. Nicuşor Dan s-a încurcat în foi, şi-a amestecat ideile şi la un moment dat nu s-a mai înţeles nimic, spre disperarea sălii. Gândul a realizat un top al greşelilor preşedintelui, la un eveniment dedicat, culmea – dezinformării
19:09
Discurs scăpat de sub control la Cotroceni. Nicuşor Dan s-a încurcat în foi, şi-a amestecat ideile şi la un moment dat nu s-a mai înţeles nimic, spre disperarea sălii. Gândul a realizat un top al greşelilor preşedintelui, la un eveniment dedicat, culmea – dezinformării
ULTIMA ORĂ CNA a decis, din nou, întreruperea emisiei Realitatea TV, pentru 3 ore, anunță vedeta postului, Anca Alexandrescu
18:28
CNA a decis, din nou, întreruperea emisiei Realitatea TV, pentru 3 ore, anunță vedeta postului, Anca Alexandrescu
DECIZIE România suspendă finanțarea proiectelor din Republica Moldova pentru anul 2026. Decizia are la bază o hotărâre judecătorească
18:20
România suspendă finanțarea proiectelor din Republica Moldova pentru anul 2026. Decizia are la bază o hotărâre judecătorească
Mediafax
Un „moment de cotitură” e iminent în războiul cu Rusia, spune un comandant ucrainean
Digi24
Decizie istorică la Washington! Țara din Europa care va produce rachete Patriot pe teritoriul ei
Cancan.ro
Nicoleta Luciu, în centrul dezvăluirilor făcute de Sile Cămătaru: ,,A fost doar o..''
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Adevarul
Ce va alege UE între zâmbetul mieros al chinezilor și ostilitatea lui Trump. „Nu cred prea mult în acest scenariu”
Mediafax
De ce vara este momentul perfect pentru un „nou început”. Explicația psihologilor
Click
Ce nu se face de Rusalii. 7 superstiții și tradiții respectate de credincioși
Digi24
Elevă de clasa a V-a, discurs în lacrimi despre presiunea din școală, în timp ce ministrul Educației stătea pe telefon
Cancan.ro
Predicție cutremurătoare pentru viitorul omenirii: Atac nuclear pe teritoriul SUA
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Artista a dezvăluit cum reușește să se mențină în formă: „Mi-e foame de când mă știu”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Exclusiv | Cele 400 de radare fixe vor fi puse în funcțiune abia în toamna anului viitor. CNAIR: „Acum se analizează ofertele”
Descopera.ro
De ce turcii fac cafea la nisip?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Descopera.ro
Erbicidarea culturilor în luna mai – ghid complet (P)
AUTO Fostul director al companiei Ferrari se declară nemulțumit de noul model Ferrari Luce: „Sper să scoată căluțul cabrat de pe acea mașină”
19:58
Fostul director al companiei Ferrari se declară nemulțumit de noul model Ferrari Luce: „Sper să scoată căluțul cabrat de pe acea mașină”
EXCLUSIV Dosarul Vaccinurilor s-a reactivat după ce Alexandru Nazare era vehiculat cu șanse la mandatul de premier. Surse: “Nu e coincidență!
19:55
Dosarul Vaccinurilor s-a reactivat după ce Alexandru Nazare era vehiculat cu șanse la mandatul de premier. Surse: “Nu e coincidență!
GALERIE FOTO Cel mai „european” oraș din America. Are case în culori vibrante, care atrag fotografi din toată lumea
19:48
Cel mai „european” oraș din America. Are case în culori vibrante, care atrag fotografi din toată lumea
FLASH NEWS Friedrich Merz ocupă ultimul loc în topul celor mai populari politicieni din Germania. Partidul lui se gândește la alt nume pentru funcția de cancelar
19:30
Friedrich Merz ocupă ultimul loc în topul celor mai populari politicieni din Germania. Partidul lui se gândește la alt nume pentru funcția de cancelar
NEWS ALERT Vicepremierul demis, Oana Gheorghiu, înfrântă în Parlament. S-a dat interzis la vânzarea companiilor naționale, până în 2027 
19:16
Vicepremierul demis, Oana Gheorghiu, înfrântă în Parlament. S-a dat interzis la vânzarea companiilor naționale, până în 2027 
VIDEO Ce ar fi determinat-o pe ursoaica de pe Transfăgărășan să-l atace pe turistul bulgar. Noi imagini scot la iveală detalii despre incident
19:12
Ce ar fi determinat-o pe ursoaica de pe Transfăgărășan să-l atace pe turistul bulgar. Noi imagini scot la iveală detalii despre incident

Cele mai noi

Trimite acest link pe