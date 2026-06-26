PNL acuză PSD că a provocat criza politică: „A dărâmat un guvern stabil și funcțional”

PNL susține, într-un comunicat de presă, că întreaga criză politică este responsabilitatea PSD, pentru că ei au inițiat moțiunea de cenzură și asta a condus la situația actuală. De asemenea, cei de la PNL îi acuză pe social-democrați că au încercat un puci și ruperea taberei liberalilor, pentru că nu aveau un premier pe care să-l poată controla.

PNL: PSD a dărâmat un guvern stabil și funcțional

”În primul rând, nu acceptăm lecții despre responsabilitate de la cei care au aruncat România în criză.

PSD este ultimul partid care poate vorbi despre stabilitate sau responsabilitate publică. Tot PSD, alături de AUR, a dărâmat un guvern stabil și funcțional, nu din grijă pentru români, ci pentru că acel guvern devenise o amenințare reală pentru rețelele lor de influență și privilegiile construite în ani de clientelism.

PSD nu a putut accepta ideea unui prim-ministru necontrolat de el. În loc să respecte regulile unei coaliții asumate, a ales destabilizarea. A orchestrat un puci politic, mizând pe subordonarea sau ruperea PNL. A fost un calcul cinic și toxic, care a eșuat.

PSD a încălcat fără ezitare protocolul coaliției semnat acum un an. A rupt înțelegerea și a dărâmat guvernul exact în perioada în care PNL se afla la conducerea executivului, cu aproape un an înainte de termenul stabilit pentru rotație. Cu alte cuvinte, PSD a demonstrat că pentru ei semnătura pe un acord nu valorează nimic atunci când interesul de partid cere altceva”, transmit liberalii în comunicatul postat pe Facebook.

PNL acuză PSD că vrea puterea și controlul

Liberalii susțin că „PSD vrea puterea, controlul și accesul la resurse, dar fără responsabilitatea guvernării. Vrea influență fără asumare. Vrea decizie fără răspundere. De aceea se ascunde în spatele unor intermediari și al unor trădări politice convenabile”.

„De 50 de zile, de când a dărâmat guvernul prin moțiune de cenzură, PSD refuză să își asume guvernarea. În schimb, a preferat să prelungească blocajul și să adâncească instabilitatea. Au provocat criza, apoi s-au prefăcut că vin cu soluții”, susține PNL în comunicat.

Bolojan a reacționat după ce Nicușor Dan a acuzat că România se află într-un blocaj politic din cauza PNL

Premierul demis a punctat că varianta propusă de PNL, USR și UDMR nu a fost agreată în discuția cu Nicușor Dan de la Cotroceni și a subliniat că liberalii au spus încă de la început că nu îl vor susține necondiționat pe liderul PSD, Sorin Grindeanu.

”Astăzi, Partidul Național Liberal și-a prezentat soluția pentru a avea un nou guvern.

1. Împreună cu USR și UDMR, l-am propus pe Siegfried Mureșan premier. Un om cu mare experiență în fonduri europene și bugete. Nu a fost agreat în discuția din această seară de la Palatul Cotroceni.

2. Am decis că nu vom accepta să-l susținem necondiționat ca premier pe Sorin Grindeanu. Și asta am spus clar, explicând și de ce. N-a convenit.

PNL nu a promis un cec în alb pentru domnul Grindeanu, ci un acord politic în baza căruia se poate lua în considerare o decizie cu privire la învestirea unui guvern. Nu am ajuns la un acord.

Or, am constatat că domnul Grindeanu nu vrea decât un cec în alb. Ne-am mai fript. Și am înțeles că nici în politică nu se dau cecuri fără acoperire.

PNL nu blochează. PNL rămâne consecvent. Nu vrem să fie dată țara pe mâna oricui și în orice condiții, cu voturile noastre. Asta deranjează”, a scris Bolojan, pe pagina sa de Facebook.

Liberalii au reacționat după ce Nicuşor Dan a reacționat, vineri seara, după discuţia partidele chemate la consultări, cu un mesaj pe rețeaua X în care critică poziția liberalilor conduși de Ilie Bolojan. ”De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția!, a scris șeful statului, care a precizat că s-a revenit la blocajul politic pe care marţi îl credea depăşit.