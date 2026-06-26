Ilie Bolojan îl contrazice pe președintele Nicușor Dan și zice că nu l-a mințit. Ce spune despre varianta Mureșan

Ilie Bolojan a reacționat după ce Nicușor Dan a anunțat, după ședința cu liderii partidelor, că a apărut un nou blocaj politic și i-a acuzat direct pe liberali de acesta.

Bolojan a ieșit la atac după ce Nicușor Dan a declarat că România se află într-un blocaj politic din cauza PNL

Premierul demis a punctat că varianta propusă de PNL, USR și UDMR nu a fost agreată în discuția cu Nicușor Dan de la Cotroceni și a subliniat că liberalii au spus încă de la început că nu îl vor susține necondiționat pe liderul PSD, Sorin Grindeanu.

”Astăzi, Partidul Național Liberal și-a prezentat soluția pentru a avea un nou guvern.

1. Împreună cu USR și UDMR, l-am propus pe Siegfried Mureșan premier. Un om cu mare experiență în fonduri europene și bugete. Nu a fost agreat în discuția din această seară de la Palatul Cotroceni.

2. Am decis că nu vom accepta să-l susținem necondiționat ca premier pe Sorin Grindeanu. Și asta am spus clar, explicând și de ce. N-a convenit.

PNL nu a promis un cec în alb pentru domnul Grindeanu, ci un acord politic în baza căruia se poate lua în considerare o decizie cu privire la învestirea unui guvern. Nu am ajuns la un acord.

Or, am constatat că domnul Grindeanu nu vrea decât un cec în alb. Ne-am mai fript. Și am înțeles că nici în politică nu se dau cecuri fără acoperire.

pagina sa de Facebook. PNL nu blochează. PNL rămâne consecvent. Nu vrem să fie dată țara pe mâna oricui și în orice condiții, cu voturile noastre. Asta deranjează”, a scris Bolojan, pe

Nicușor Dan nu nominalizează un nou premier. Îl acuză pe Bolojan de minciună și spune că PNL a dinamitat din nou înțelegerea: „Ne-am întors la blocaj”

Preşedintele Nicuşor Dan a reacționat, vineri seara, după discuţia partidele chemate la consultări, cu un mesaj pe rețeaua X în care critică poziția liberalilor conduși de Ilie Bolojan. ”De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția!, a scris șeful statului, care a precizat că s-a revenit la blocajul politic pe care marţi îl credea depăşit.

Șeful statului arată că marţi, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiţionări iar în doar câteva zile, liberalii au venit cu altă propunere. Președintele cere partidelor să revină la dialog şi să negocieze între ele o majoritate pentru orice formulă de guvern pe care o consideră potrivită. Potrivit unor surse politice, Nicușor Dan a plecat iritat, vineri seara, după ce discuția cu liderii politici nu a dus la un acord pentru un premier care să formeze noul Guvern.

Vezi AICI declarația lui Nicușor Dan.

Grindeanu a anunțat că PSD nu mai propune niciun premier

Liderul PSD, Sorin Grindeanu a scris, vineri seara, după consultările lui Nicușor Dan cu partidele la Cotroceni, că „PSD nu va participa la o spirală nesfârșită a condițiilor” pentru desemnarea premierului. El a cerut „celorlalte partide așa-zis pro-occidentale” să spună dacă vor cu adevărat să formeze o majoritate sau să prelungească criza politică.