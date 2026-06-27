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PNL anunță că este pregătit pentru alegeri anticipate, după eșecul negocierilor cu partidele politice

Ruxandra Radulescu
PNL anunță că este pregătit pentru alegeri anticipate, după eșecul negocierilor cu partidele politice
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Europarlamentarul Robert Sighiartău, proaspăt numit de Bolojan ca secretat general al PNL, precizează că liberalii nu exclud scenariul alegerilor anticipate, după negocierile eșuate de la Palatul Cotroceni între Nicușor Dan și partidele politice. De asemenea, mâna dreapta a lui Bolojan îl critică pe Nicușor Dan pentru propunerile de premier făcute anterior și acuză că ar fi contribuit la creșterea tensiunilor pe scena politică.

„Dacă nu mai există posibilitatea constituirii unui guvern, atunci este momentul să ne întoarcem la cetățeni”, transmite Sighiartău pe Facebook.

„România se află într-un blocaj”

Totodată, liberalul continuă să alimenteze tensiunile și dă vină pe social-democrați pentru situația politica actuală.

„Au trecut aproape două luni de când PSD a generat această criză politică prin demiterea Guvernului Bolojan.

De atunci, România se află într-un blocaj care afectează încrederea, economia și capacitatea statului de a lua decizii”, mai scrie Robert Sighiartău.

„Din păcate, PSD a preferat să continue jocul politic”

Sighiartău le reproșează social-democraților faptul că au respins atât desemnarea lui Siegfried Mureșan, în rolul de candidat pentru funcția de premier, cât și scenariul rotativei PNL- USR – UDMR, urmată de un Cabinet monocolor PSD.

„Partidul Național Liberal nu s-a limitat la critici. Am venit cu soluții concrete și responsabile pentru deblocarea situației.

Am făcut propuneri, am căutat formule de compromis și am pus pe masa Președintelui variante, care puteau oferi României un guvern funcțional.

Din păcate, PSD a preferat să continue jocul politic care a adus România în acest impas, în loc să își asume responsabilitatea și să contribuie la depășirea crizei” ,  precizează Sighiartău.

„Variantele promovate de Președintele României au amplificat tensiunile”

Nici președintele României, Nicușor Dan, nu scapă de criticile secretarului general al PNL, Robert Sighiartău, care spune că variantele unui guvern sub Eugen Tomac sau Adrian Veștea ar fi generat și mai multe tensiuni.

„Nici variantele promovate de Președintele României nu au reușit să deblocheze situația. Dimpotrivă, au amplificat tensiunile și au făcut și mai dificilă formarea unei majorități pentru învestirea unui guvern”, conchide Sighiartău.

Negocieri eșuate la Cotroceni. Nicușor Dan: „Am revenit la blocajul politic”

Nicușor Dan s-a întâlnit vineri seară pentru o nouă rundă de negocieri la Palatul Cotroceni cu Ilie Bolojan (PNL), Sorin Grindeanu (PSD), Dominic Fritz (USR), Kelemen Hunor (UDMR) și Varujan Pambuccian (minorități). Discuțiile s-au încheiat după o oră fără un acord.

Președintele are pe masă două variante: guvern monocolor PSD cu premier Sorin Grindeanu și guvern PNL-USR-UDMR cu premier Siegfried Mureșan.

„Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit”, a anunțat președintele la finalul Consultărilor.

PSD: „O nouă tentativă de inventare a unor condiții menite să facă imposibilă formarea unui Guvern”

Partidul Social-Democrat (PSD) a transmis vineri că respinge propunerea PNL-USR-UDMR de a-l susține pe liberalul Siegfried Mureșan pentru funcția de premier desemnat.

„Anunțul de azi al partidelor de dreapta privind susținerea unui prim-ministru comun – fără a avea o majoritate parlamentară solidă în spate – este o nouă tentativă de inventare a unor condiții menite să facă imposibilă formarea unui Guvern cu puteri depline.

PSD a susținut în permanență, după ce moțiunea împotriva lui Ilie Bolojan a trecut cu un număr record de voturi, adoptarea unei soluții rapide care să permită ca România să meargă înainte.

1. PSD a dorit refacerea rapidă a coaliției pro-occidentale – fără Bolojan. Au refuzat!

2. PSD a susținut încercările președintelui României privind desemnarea unui alt premier. Au refuzat, deși inițial au acceptat”, a transmis PSD, printre altele, într-un comunicat oficial.

Siegfried Mureșan, anti-Trump-istul propus de liberali pentru funcția de premier

Așa cum Gândul a mai menționat, Siegfried Mureșan, propunerea de premier susținută de PNL, USR și UDMR, l-a criticat în decembrie 2024 pe Donald Trump Jr., după ce fiul președintelui american a catalogat decizia CCR de anulare a alegerilor prezidențiale din România drept o „încercare Soros/marxistă de falsificare a rezultatului”.

Siegfried Mureșan a susținut că fiul cel mare al lui Trump a lansat un atac la adresa statului de drept din România.

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