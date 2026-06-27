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Siegfried Mureșan, atac frontal la Grindeanu sâmbătă dimineață: „Speră că îl votăm de teama alegerilor anticipate. Nu o vom face”. Ce spune despre sondaje

Siegfried Mureșan, atac frontal la Grindeanu sâmbătă dimineață: „Speră că îl votăm de teama alegerilor anticipate. Nu o vom face”. Ce spune despre sondaje
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Premierul propus de coaliția formată din PNL, USR și UDMR, Siegfried Mureșan, a lansat, sâmbătă dimineață, un atac la adresa lui Sorin Grindeanu. Europarlamentarul PNL susține că liderul PSD speră să fie votat ca prim-ministru de teama alegerilor anticipate.

Siegfried Mureșan spune că schimbarea de poziție a lui Sorin Grindeanu cu privire la funcția de premier reprezintă „cea mai mare răzgândire” din această perioadă și subliniază că liderul PSD a evitat timp de două luni să își asume această variantă.

„Cea mai mare răzgândire pe care o vedem zilele acestea vine de la domnul Grindeanu: de două luni s-a ferit să fie prim-ministru, acum dintr-o dată își dorește. Speră că îl vom vota de teama alegerilor anticipate”, a scris Siegfried Mureșan pe Facebook. 

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În continuarea mesajului, europarlamentarul PNL face referire și la evoluția PSD în sondaje și afirmă că partidul ar fi pierdut din susținere sub conducerea lui Sorin Grindeanu.

„Nu o vom face, iar singurii care au motiv să se teamă de alegeri anticipate sunt politicienii din PSD, care sub conducerea strălucită a domnului Grindeanu au ajuns de la 23% la 13%”.

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Siegfried Mureșan, l-a acuzat pe Nicușor Dan că a făcut afirmații false în legătură cu negocierile pentru desemnarea viitorului prim-ministru, după ce șeful statului a susținut că blocajul politic a apărut deoarece liberalii s-ar fi răzgândit și nu l-ar mai susține pe Sorin Grindeanu, deși inițial ar fi fost de acord cu această variantă.

„Noi cunoaștem urgențele României: implementarea reformelor din PNRR, reducerea deficitului, atragerea fondurilor europene și a investițiilor private. Nu am văzut nicio preocupare concretă din partea lui Sorin Grindeanu și a PSD pentru a rezolva aceste urgențe”. 

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Declarația lui Mureșan a venit după ce Nicușor Dan a anunțat că negocierile pentru formarea Guvernului au intrat în impas, susținând că PNL și-ar fi schimbat poziția față de susținerea lui Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-ministru. Liberalii au respins însă această variantă și au afirmat că nu au exprimat niciodată un astfel de angajament.

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