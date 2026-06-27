Siegfried Mureșan, atac frontal la Grindeanu sâmbătă dimineață: „Speră că îl votăm de teama alegerilor anticipate. Nu o vom face”. Ce spune despre sondaje

Premierul propus de coaliția formată din PNL, USR și UDMR, Siegfried Mureșan, a lansat, sâmbătă dimineață, un atac la adresa lui Sorin Grindeanu. Europarlamentarul PNL susține că liderul PSD speră să fie votat ca prim-ministru de teama alegerilor anticipate.

Siegfried Mureșan spune că schimbarea de poziție a lui Sorin Grindeanu cu privire la funcția de premier reprezintă „cea mai mare răzgândire” din această perioadă și subliniază că liderul PSD a evitat timp de două luni să își asume această variantă.

„Cea mai mare răzgândire pe care o vedem zilele acestea vine de la domnul Grindeanu: de două luni s-a ferit să fie prim-ministru, acum dintr-o dată își dorește. Speră că îl vom vota de teama alegerilor anticipate”, a scris Siegfried Mureșan pe Facebook.

Mureșan invocă scăderea PSD în sondaje

În continuarea mesajului, europarlamentarul PNL face referire și la evoluția PSD în sondaje și afirmă că partidul ar fi pierdut din susținere sub conducerea lui Sorin Grindeanu.

„Nu o vom face, iar singurii care au motiv să se teamă de alegeri anticipate sunt politicienii din PSD, care sub conducerea strălucită a domnului Grindeanu au ajuns de la 23% la 13%”.

Premierul propus de PNL, USR și UDMR l-a acuzat pe Președintele României de minciună

Siegfried Mureșan, l-a acuzat pe Nicușor Dan că a făcut afirmații false în legătură cu negocierile pentru desemnarea viitorului prim-ministru, după ce șeful statului a susținut că blocajul politic a apărut deoarece liberalii s-ar fi răzgândit și nu l-ar mai susține pe Sorin Grindeanu, deși inițial ar fi fost de acord cu această variantă.

„Noi cunoaștem urgențele României: implementarea reformelor din PNRR, reducerea deficitului, atragerea fondurilor europene și a investițiilor private. Nu am văzut nicio preocupare concretă din partea lui Sorin Grindeanu și a PSD pentru a rezolva aceste urgențe”.

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Declarația lui Mureșan a venit după ce Nicușor Dan a anunțat că negocierile pentru formarea Guvernului au intrat în impas, susținând că PNL și-ar fi schimbat poziția față de susținerea lui Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-ministru. Liberalii au respins însă această variantă și au afirmat că nu au exprimat niciodată un astfel de angajament.