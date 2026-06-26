Siegfried Mureșan l-a atacat pe fiul lui Trump în 2024 pentru că a îndrăznit să critice anularea alegerilor din România: „Donald Trump Jr. nu are nimic în comun cu statul de drept”

Siegfried Mureșan, propunerea de premier susținută de PNL, USR și UDMR, l-a criticat în decembrie 2024 pe Donald Trump Jr., după ce fiul președintelui american a catalogat decizia CCR de anulare a alegerilor prezidențiale din România drept o „încercare Soros/marxistă de falsificare a rezultatului”. Siegfried Mureșan a susținut că fiul cel mare al lui Trump a lansat un atac la adresa statului de drept din România.

Siegfried Mureșan: „Donald Trump Jr. n-are nicio legătură cu statul de drept, nici în SUA, nici oriunde în lume”

„Curtea Constituţională tocmai a anulat primul tur al alegerilor prezidenţiale. Altă încercare Soros/marxistă de falsificare a rezultatului şi negare a voinţei poporului. Ea va pierde, iar ei o ştiu”, preciza Donald Trump Jr. pe X.

Europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan a comentat imediat postarea fiului președintelui SUA și a afirmat însă că Trump Jr. este cel care atacă statul de drept.

„Donald Trump Jr. nu are nimic în comun cu statul de drept. Nici în Statele Unite ale Americii, nici oriunde altundeva în lume. Reacția lui cu privire la decizia CCR este un atac la adresa statului de drept al unui aliat NATO. Va trebui să cooperăm cu noul președinte al SUA, dar vom ști pe cine ne putem baza pentru a apăra statul de drept și ordinea democratică în întreaga lume”, afirma liberalul Siegfried Mureșan pe Facebook.

Nu este pentru prima dată când Siegfried Mureșan, propunerea de premier susținută de PNL, USR și UDMR, a venit cu astfel de critici la adresa lui Trump.

O postare mai veche a lui Siegfried Mureșan despre Donald Trump, publicată în aprilie 2023, în contextul problemelor judiciare ale liderului american, arată că europarlametarul se bucura de procesele acestuia, înainte ca Trump să fie reales președinte al SUA. Vezi AICI.

Așa cum Gândul a semnalat în repetate rânduri, Siegfried Mureșan se înscrie pe o listă lungă de oficiali români care l-au atacat pe Donald Trump de-a lungul vremii. Ioana Ene Dogioiu, purtătorul de cuvânt al lui Ilie Bolojan, Oana Gheorghiu, vicepremierul lui Ilie Bolojan sau consilierul lui Nicușor Dan, Valentin Naumescu, sunt doar câteva nume sonore de pe această listă.

Lista ANTI-TRUMP-iștilor este lungă, iar mesajele transmise în spațiul public, de mai mult timp, induc ideea unei Românii „pro-Europa”, dar într-un context în care SUA – respectiv Donald Trump și JD Vance – să stea pe margine și să nu-și mai bage nasul în „afacerile” europene. Mai multe detalii AICI.