Decizia lui Nicușor Dan privind viitorul premier, așteptată în această săptămână, după consultările de la Cotroceni

Nicușor Dan este așteptat să desemneze, în cursul acestei săptămâni, un candidat pentru funcția de prim-ministru, în contextul unei serii de consultări politice care nu au reușit, până acum, să contureze o majoritate parlamentară stabilă, notează Rador.ro.

După discuțiile de luni de la Palatul Cotroceni cu partidele parlamentare, președintele nu a obținut un acord clar privind susținerea unui viitor guvern.

Situația este complicată de refuzurile unor formațiuni de a colabora între ele. Partidele nu au reușit să ajungă la un consens, în timp ce scenariul unei colaborări cu AUR este respins de o parte dintre actorii politici, dar acceptat ca variantă de lucru de alții.

Cum au decurs discuțiile de luni dintre Nicușor Dan și partide. Președintele ar urma să desemneze un premier săptămâna aceasta

PSD ar fi mers la consultări cu un mandat ferm: excluderea lui Ilie Bolojan din varianta de premier și respingerea unei guvernări care să includă AUR.

În paralel, PNL și USR au transmis că nu revin la masa negocierilor alături de social-democrați, menținând blocajul politic existent.

UDMR, alături de grupul minorităților naționale, a avansat ideea refacerii nucleului PSD–PNL, considerat în acest moment o variantă de compromis pentru depășirea crizei guvernamentale.

De cealaltă parte, AUR a susținut că este pregătit să intre la guvernare și a prezentat atât o propunere de premier, cât și o schiță de program politic, însă fără a obține până acum susținere parlamentară suficientă.

Formațiunea SOS România, reprezentată de Diana Șoșoacă, a cerut clarificări privind existența unui program de guvernare înaintea oricărei discuții despre numele viitorului premier. La rândul său, POT a transmis că vede prioritară discuția despre angajamentele asumate prin programele europene SAFE și PNRR, înaintea negocierii politice propriu-zise.

Joi, Nicușor Dan a avut noi discuții la Cotroceni

Pe lângă consultările de luni cu partidele parlamentare, președintele a avut joi noi discuții la Cotroceni, de această dată cu parlamentari din grupurile „Uniți pentru România”, „PACE – Întâi România” și cu aleși neafiliați.

„Se pare că săptămâna viitoare am putea avea un nume de premier. Vedem cum acesta va reuși să constituie o majoritate parlamentară”, a declarat Adrian Peiu, de la Grupul PACE – Întâi România, după consultări.

După consultări, Administrația Prezidențială a precizat că discuțiile au avut ca obiect identificarea unor soluții pentru depășirea blocajului politic și pentru asigurarea unei guvernări stabile. Au fost analizate atât evoluțiile din Parlament, cât și măsurile economice considerate necesare în perioada următoare.

