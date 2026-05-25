Prima pagină » Știri politice » Decizia lui Nicușor Dan privind viitorul premier, așteptată în această săptămână, după consultările de la Cotroceni

Decizia lui Nicușor Dan privind viitorul premier, așteptată în această săptămână, după consultările de la Cotroceni

Decizia lui Nicușor Dan privind viitorul premier, așteptată în această săptămână, după consultările de la Cotroceni
Foto: mediafax
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Nicușor Dan este așteptat să desemneze, în cursul acestei săptămâni, un candidat pentru funcția de prim-ministru, în contextul unei serii de consultări politice care nu au reușit, până acum, să contureze o majoritate parlamentară stabilă, notează Rador.ro.

După discuțiile de luni de la Palatul Cotroceni cu partidele parlamentare, președintele nu a obținut un acord clar privind susținerea unui viitor guvern.

Foto: Mediafax.

Foto: Mediafax.

Situația este complicată de refuzurile unor formațiuni de a colabora între ele. Partidele nu au reușit să ajungă la un consens, în timp ce scenariul unei colaborări cu AUR este respins de o parte dintre actorii politici, dar acceptat ca variantă de lucru de alții.

Cum au decurs discuțiile de luni dintre Nicușor Dan și partide. Președintele ar urma să desemneze un premier săptămâna aceasta

PSD ar fi mers la consultări cu un mandat ferm: excluderea lui Ilie Bolojan din varianta de premier și respingerea unei guvernări care să includă AUR.

Sorin Grindeanu și Nicușor Dan / Foto – Mediafax

În paralel, PNL și USR au transmis că nu revin la masa negocierilor alături de social-democrați, menținând blocajul politic existent.

UDMR, alături de grupul minorităților naționale, a avansat ideea refacerii nucleului PSD–PNL, considerat în acest moment o variantă de compromis pentru depășirea crizei guvernamentale.

De cealaltă parte, AUR a susținut că este pregătit să intre la guvernare și a prezentat atât o propunere de premier, cât și o schiță de program politic, însă fără a obține până acum susținere parlamentară suficientă.

AUR, la consultările cu Nicușor Dan. Foto: Mediafax.

AUR, la consultările cu Nicușor Dan. Foto: Mediafax.

Formațiunea SOS România, reprezentată de Diana Șoșoacă, a cerut clarificări privind existența unui program de guvernare înaintea oricărei discuții despre numele viitorului premier. La rândul său, POT a transmis că vede prioritară discuția despre angajamentele asumate prin programele europene SAFE și PNRR, înaintea negocierii politice propriu-zise.

Joi, Nicușor Dan a avut noi discuții la Cotroceni

Pe lângă consultările de luni cu partidele parlamentare, președintele a avut joi noi discuții la Cotroceni, de această dată cu parlamentari din grupurile „Uniți pentru România”, „PACE – Întâi România” și cu aleși neafiliați.

„Se pare că săptămâna viitoare am putea avea un nume de premier. Vedem cum acesta va reuși să constituie o majoritate parlamentară”, a declarat Adrian Peiu, de la Grupul PACE – Întâi România, după consultări.

Administrația Prezidențială a transmis că discuțiile au vizat în principal criza politică și posibile soluții pentru stabilitatea guvernamentală.

După consultări, Administrația Prezidențială a precizat că discuțiile au avut ca obiect identificarea unor soluții pentru depășirea blocajului politic și pentru asigurarea unei guvernări stabile. Au fost analizate atât evoluțiile din Parlament, cât și măsurile economice considerate necesare în perioada următoare.

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Sfatul lui Traian Băsescu pentru tineri: „Să nu vă duceți în politică până când nu ați învățat o meserie”
13:50
Sfatul lui Traian Băsescu pentru tineri: „Să nu vă duceți în politică până când nu ați învățat o meserie”
Înregistrare scandaloasă cu ministrul Culturii, Demeter András István (UDMR): Vând radioul la ruși cu 5 milioane și îmi bag p… în interesul național, pentru că eu sunt ungur!/Explicațiile ministrului
13:42
Înregistrare scandaloasă cu ministrul Culturii, Demeter András István (UDMR): Vând radioul la ruși cu 5 milioane și îmi bag p… în interesul național, pentru că eu sunt ungur!/Explicațiile ministrului
SCANDAL Un consilier USR din Sectorul 4 îl acuză pe Băluță că a fraudat votul pentru denumirea parcului „Donald Trump”
13:37
Un consilier USR din Sectorul 4 îl acuză pe Băluță că a fraudat votul pentru denumirea parcului „Donald Trump”
PACE ÎN IRAN Iranul raportează progrese în negocierile cu SUA, dar anunță că va impune taxe pentru tranzitul navelor în Strâmtoarea Ormuz
13:06
Iranul raportează progrese în negocierile cu SUA, dar anunță că va impune taxe pentru tranzitul navelor în Strâmtoarea Ormuz
FLASH NEWS Victor Ponta: „Trebuie cât mai repede să avem un guvern care să țină cu România, nu cu străinii cum sunt USR-iștii de acum”
12:34
Victor Ponta: „Trebuie cât mai repede să avem un guvern care să țină cu România, nu cu străinii cum sunt USR-iștii de acum”
FLASH NEWS Sebastian Ghiță, acuze la adresa Oanei Gheorghiu: „Încearcă, fără a înțelege domeniul, să promoveze ideea Schwarz”/ “O fi terminat de numărat cele peste 60 de milioane de euro strânse din donațiile românilor?”
12:02
Sebastian Ghiță, acuze la adresa Oanei Gheorghiu: „Încearcă, fără a înțelege domeniul, să promoveze ideea Schwarz”/ “O fi terminat de numărat cele peste 60 de milioane de euro strânse din donațiile românilor?”
Mediafax
Prețul unui kilogram de cireșe în 2026: surpriza șocantă din ultimul deceniu
Digi24
Își vând copiii ca să supraviețuiască: Alegerile imposibile pe care familiile au ajuns să le facă din cauza sărăciei
Cancan.ro
Românii care pot primi gratis panouri solare și baterii. Programul anunțat într-o localitate din România
Prosport.ro
Caz revoltător: o jucătoare, agresată de administratorul stadionului. „A intrat în vestiar peste noi în timp ce eram dezbrăcate, m-a îmbrâncit și m-a lovit cu pumnul în față”
Adevarul
SURSE Surpriza lui Nicușor Dan. Cine e favorit pentru funcția de prim-ministru
Mediafax
Manifestul secret despre AI care zguduie lumea: Papa trage un semnal de alarmă
Click
25 mai 1949, ziua în care comuniștii decid construirea Canalului Dunăre-Marea Neagră. Inițiativa construcției i-ar fi fost sugerată lui Gheorghe Gheorghiu-Dej chiar de către Stalin
Digi24
Cum ar vota românii la un referendum pentru demiterea președintelui Nicușor Dan (sondaj)
Cancan.ro
Câți bani a primit eliminata Maria Dumitru, de la Antena 1, pentru cele 17 săptămâni la Survivor
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Roberta Anastase la 50 de ani? Transformarea discretă a fostei Miss România 1994
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
VIDEO - Ce autonomie reală a obținut noul Skoda Kodiaq PHEV în România
Descopera.ro
Planul secret pentru revenirea lui Cuza la domnie
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Descopera.ro
Afectează sauna fertilitatea masculină? Ce spun specialiștii

Cele mai noi

Trimite acest link pe