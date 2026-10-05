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PNL nu vrea „puciștii” din partid în Guvernul Niculescu. Mesajul ferm al vicepreședintelui liberal Alexandru Muraru

Ruxandra Radulescu
PNL nu vrea
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Partidul Național Liberal anunță, prin intermediul vicepreședintelui Alexandru Muraru, că nu va vota Guvernul Niculescu, dacă va include în componența „puciștii din PNL”. Muraru se referă la membrii de partid care, contrar ordinelor lui Bolojan, și-au exprimat susținerea față de fostul premier desemnat, Adrian Veștea. „Dizidenții” din partid au fost, ulterior, demiși din funcțiile de conducere pe care le dețineau.

De asemenea, Muraru a reiterat faptul că Partidul Național Liberal nu acceptă să formeze un Guvern alături de PSD.

„Una din condițiile principale ale PNL este să nu ne trezim cu puciști din PNL pe funcții sau alte combinații guvernamentale netransparente și neloiale. De asemenea, va trebui să avem o imagine clară despre obiectivele dumnealui și garanțiile că nu vom avea din nou un PSD în poziție de frânar al reformelor.”, a transmis Alexandru Muraru pe Facebook.

Muraru a precizat că unul dintre atuurile lui Luca Niculescu este aderarea acestuia la valorile proeuropene.

„Domnul Niculescu, care este un om onest, și-a asumat continuarea reformelor și a drumului proeuropean, ceea ce este un plus în dialogul care vor urma”, a mai precizat Muraru.

Desemnarea lui Adrian Veștea a cauzat o scindare majoră în PNL

Desemnarea intempestivă a prim-vicepreședintelui PNL, Adrian Veștea, pentru formarea Guvernului, în luna iunie, a generat o adevărată ruptură în cadrul Partidului Național Liberal. Ilie Bolojan, în calitate de lider al formațiunii, i-a amenințat pe membrii de partid cu excluderea, dacă vor susține public, sau dacă vor vota Guvernul Veștea.

Avertismenul lui Bolojan nu i-a oprit pe o parte dintre liberali să-și exprime, liber, sprijinul față de Guvernul Veștea. Prim-vicepreședintele liberal nu a întrunit, însă, voturile necesare în Parlament.

Întreaga situație a culminat cu Congresul Extraordinar al PNL, convocat pentru excluderea lui Veștea din partid. Conducerea PNL nu l-a putut da afară din formațiune, întrucât funcția sa de prim-vicepreședinte implica o serie de proceduri complexe, în acest sens.

„Puciștii” din PNL au dat în judecată partidul

În luna iunie, la scurt timp după căderea Guvernului Veștea, 18 membrii ai PNL, din tabăra pro-Veștea, au solicitat, în instanță, anularea Hotărârii Congresului Extraordinar din 21 iunie 2026 care a instituit excluderea membrilor care votează, susțin sau participă la formarea unui guvern cu PSD în afara liniei politice stabilite de partid.

De asemenea, liberalii din aripa Veștea au cerut anularea Hotărârii Congresului Extraordinar al PNL prin care s-a solicitat demisia mai multor membri și s-a mandatat declanșarea procedurilor de excludere a acestora.

Cei 18 reclamanți sunt: Monica Anisie, Andrei Baciu, Lucian Bode, Rareș Bogdan, Sorin Câmpeanu, Alina Gorghiu, Ion Iordache, Aneta Matei, Ciprian Pandea, Nicoleta Pauliuc, Sorin Prișcă, Rusu Sebastian, George Scarlat, Dragoș Soare, Ionuț Stroe, Thuma Hubert, Adrian Veștea și Mihail Veștea.

Disidenții din PNL „decapitați” de Bolojan din fruntea filialelor de partid

În urma Congresului Extraordinar, „puciștii” din partid nu au fost excluși, însă li s-au luat cele 12 fialiale de partid.

Biroul Permanent Național al PNL a decis să-i schimbe din funcție pe Hubert Thuma (fost președinte PNL Ilfov, filialele Sector 2, Sector 3, Sector 4, Sector 5), pe Alina Gorghiu, (fost președinte PNL Argeș), Adrian Veștea (fost președinte PNL Brașov), Ciprian Pandea (fost președinte PNL Călărași), George Scarlat (fost președinte PNL Galați), Toma Petcu (fost președinte PNL Giurgiu), Ion Iordache (fost președinte PNL Gorj), Dragoș Soare (fost președinte PNL Ialomița). Mandatele conducerile județene expiraseră, după 4 ani. Unele au fost prelungite iar în cazul altora au fost schimbați șefii.

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