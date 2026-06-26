Ponta avertizează că propunerea lui Sigfried Mureșan pentru funcția de premier este „evident antiamericană”

Victor Ponta susține că o eventuală numire a europarlamentarului PNL Sigfried Mureșan în funcția de prim-ministru ar afecta relația strategică a României cu Statele Unite și ar împinge țara exclusiv în sfera de influență a Uniunii Europene.

Fostul premier afirmă că România trebuie să mențină un echilibru între parteneriatul cu Washingtonul și apartenența la UE și lansează acuzații privind interese economice și geopolitice din spatele actualei configurații politice. Discuția are loc după ce Mureșan a devenit oficial variantă propusă de PNL, USR și UDMR. Președintele Nicușor Dan l-a acuzat pe Ilie Bolojan că „de marți până azi, PNL și-a schimbat poziția” – după consultările cu partidele de vineri. Șeful statului a făcut referire la faptul că PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare, după care a venit cu noua propunere: Sigfried Mureșan.

„Propunerea lui Sigfried Mureșan este antiamericană”

Ponta a afirmat, la România TV, că SUA nu au nevoie de România, ci România este cea care trebuie să demonstreze că rămâne un partener credibil pentru administrația americană. În acest context, politicianul a criticat propunerea de premier a PNL-USR-UDMR, susținând că pozițiile publice exprimate de Sigfried Mureșan la adresa președintelui american Donald Trump și a familiei sale ar transmite un semnal negativ către Washington.

„Statele Unite sunt interesate de orice țară care se dovedește un partener relevant din punct de vedere militar, economic și politic. America se poate lipsi de România, la fel cum se poate lipsi de multe alte state, pentru că este cea mai mare putere a lumii. Tocmai de aceea, România trebuie să fie partea activă în această relație. Nu trebuie să așteptăm ca Donald Trump să vină să ne caute sau să se roage de noi. Asta nu se va întâmpla niciodată.

Dacă însă noi propunem pentru funcția de prim-ministru un politician care s-a bucurat pe Facebook de arestarea lui Donald Trump și l-a criticat pe Donald Trump Jr. pentru implicarea în alegeri, mesajul transmis americanilor este că vrem să intrăm în conflict cu ei. Credeți că Donald Trump, Donald Trump Jr. sau Marco Rubio vor spune: «Ne insultă public, dar haideți totuși să îi rugăm să fie partenerii noștri»? Eu nu cred”, a declarat Ponta.

Propunerea lui Mureșan este, în opinia lui Ponta, „una evident antiamericană și riscă să împingă România într-o singură direcție geopolitică”.

Ponta: România trebuie să aibă atât parteneriatul cu UE, cât și cu SUA

Victor Ponta adaugă că interesul fundamental al României este să aibă atât parteneriatul cu Uniunea Europeană, cât și pe cel cu Statele Unite. „România trebuie să stea pe ambele picioare. O astfel de propunere ne taie unul dintre ele, și anume relația cu Statele Unite”, a adăugat el.

Întrebat dacă România riscă să intre în scenariul de bailout al Greciei de acum peste un deceniu, Ponta spune că situația poate fi chiar mai dificilă, pentru că „Grecia era în zona euro, iar noi nu suntem”.

„Banca Centrală Europeană avea obligații directe față de Grecia, însă în cazul României nu există aceeași responsabilitate.

Mai este un aspect. USR a rămas la guvernare în ultimele luni pentru a facilita contractele de miliarde de euro cu Rheinmetall. Guvernul german a reziliat contractul pentru corvete cu Rheinmetall, însă în România acesta a fost semnat de ministrul Miruță. În plus, mai exista un obiectiv pe care USR nu a apucat să îl finalizeze din cauza moțiunii de cenzură: privatizarea unor companii de stat din energie.

Din punctul meu de vedere, încă există active importante în România. Am salvat Hidroelectrica, am listat Romgaz, avem aeroporturi și alte companii strategice. Consider că acestea reprezintă în continuare o miză. Iar faptul că domnul Bolojan este, în opinia mea, complet dependent de USR mi-a fost confirmat prin nominalizarea lui Sigfried Mureșan, un om despre care cred că nu are nicio legătură cu această funcție”, a adăugat Ponta.