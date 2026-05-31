Ce le cere preşedintele Nicuşor Dan rezerviştilor militari, de ziua lor

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis duminică, 31 mai 2026, un mesaj cu ocazia Zilei Rezervistului Miliar.

„Trăim vremuri dificile, marcate de provocări care redefinesc securitatea la nivel regional, european și global”, îşi începe mesajul Administraţia Prezidenţială.

” În acest context, alocarea de resurse și consolidarea rezervei militare naționale potențează forța militară și capacitatea de apărare și descurajare. Cooperarea strânsă cu aliații din NATO și Parteneriatul Strategic cu Statele Unite reprezintă cele mai solide garanții de securitate ale României din istorie, obținute inclusiv prin implicarea rezerviștilor militari”, transmite Nicuşor Dan.

Preşedintele lansează şi o invitaţie către aceştia: „Sunt convins că veți rămâne mereu alături de rezerviștii voluntari și de militarii activi, care au nevoie de experiența dumneavoastră în misiunea de credință față de patrie.”

„Aveți respectul și aprecierea României pentru modul în care ați purtat cu cinste și onoare uniforma militară, în cadrul misiunilor din țară sau în teatrele de operații, alături de aliați și parteneri, în Afganistan, Irak sau Balcanii de Vest, până în Africa și Asia. Ați avut o contribuție esențială la prestigiul de care se bucură Armata României în Uniunea Europeană, în NATO și ONU. Prin activitatea dumneavoastră, caracterizată de profesionalism, spirit de echipă și curaj, reprezentați un exemplu demn de urmat pentru militarii activi și tinerele generații. Sunteți repere de care societatea noastră are nevoie pentru a-și consolida reziliența și pentru a răspunde eficient provocărilor actuale”.

Ce le cere Nicuşor Dan rezerviştilor, de ziua lor

Pe lângă mesajul de felicitare, preşedintele mai are şi o solicitare pentru rezerviştii militari.

„Totodată, transmit și membrilor structurilor asociative ale militarilor în rezervă și în retragere urări cu prilejul acestei zile. Sunt convins că veți rămâne mereu alături de rezerviștii voluntari și de militarii activi, care au nevoie de experiența dumneavoastră în misiunea de credință față de patrie.”

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Nicușor Dan, pus pe glume. Ce a răspuns președintele, întrebat dacă guvernul Bolojan ar trebui să își dea demisia după incidentul cu drona

ONG apropiat de Nicușor Dan, teoria conspirației despre incidentul cu drona de la Galați. Îl contrazice pe președinte