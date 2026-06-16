Primele nume din Guvernul Veștea. Cine ar urma să ocupe cele mai importante portofolii/Cui ar urma să revină președinția Senatului – SURSE

Gândul vă prezintă, în exclusivitate, prima lista cu propunerile de miniștri pentru Guvernul Veștea. Potrivit unor surse politice, se prefigureaza un Executiv din care vor face parte și nume care au activat în Guvernul demis al lui Ilie Bolojan, dar și câteva figuri noi pentru portofoliile-cheie.

Adrian Veștea are nevoie de cel puțin 233 de voturi în Parlament și există, deja, o listă cu propuneri de miniștri pentru viitorul cabinet, iar Gândul vă prezintă numele vehiculate. Din prima schiță a Guvernului Veștea reiese un echilibru între PNL și PSD. Liberalii ar urma să dețină Finanțele, șefia Senatului și unul dintre ministerele de forță, în timp ce social-democrații ar păstra Justiția, Agricultura și Sănătatea.

Numele de miniștrii vehiculate pentru Guvernul Veștea

1. Ministerul Finanțelor – Alexandru Nazare

Alexandru Nazare este unul dintre numele cu experiență în domeniul economic și financiar. Acesta a mai ocupat funcția de ministru al Finanțelor și în Guvernul Bolojan și a fost europarlamentar și parlamentar.

2. Ministerul Justiției – Radu Marinescu

Radu Marinescu este deputat PSD și avocat de profesie, cu experiență în domeniul juridic. Acesta a mai ocupat funcția de ministru al Justiției în Executivul lui Bolojan, fiind unul dintre numele luate în calcul pentru păstrarea continuității la nivelul sistemului judiciar.

3. Ministerul Agriculturii – Florin Barbu

Membru al PSD, Florin Barbu a condus Ministerul Agriculturii și în Guvernul Bolojan. Anterior, a ocupat funcții în administrația locală și centrală și a activat în domeniul agricol.

4. Ministerul Sănătății – Alexandru Rogobete

Membru al PSD, Alexandru Rogobete este medic și a ocupat funcția de ministru al Sănătății în Guvernul Bolojan. Înainte de a intra în Executiv, a coordonat mai multe proiecte din domeniul infrastructurii sanitare și a deținut funcții de conducere în sistemul medical. Activitatea sa s-a concentrat pe modernizarea spitalelor și investițiile din sănătate.

5. Președintele Senatului – Cătălin Predoiu

Prim-vicepreședinte al PNL, Cătălin Predoiu este unul dintre cei mai experimentați politicieni ai partidului. A ocupat de mai multe ori funcția de ministru al Justiției și a condus Ministerul Afacerilor Interne.

6. Ministerul Afacerilor Interne/Ministerul Apărării Naționale – Nicoleta Pauliuc

Nicoleta Pauliuc este membră a PNL, senator și fost președinte al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senat. A activat în domeniul securității și apărării și a promovat proiecte legislative dedicate veteranilor și militarilor.

7. Ministerul Afacerilor Externe – Luca Niculescu

Secretar de stat în MAE și coordonator național pentru procesul de aderare a României la OCDE. A fost ambasador al României în Franța între 2016 și 2022. Înainte de intrarea în diplomație, Luca Niculescu a avut o carieră în presă. A fost redactor-șef al RFI România și corespondent în România pentru mai multe instituții media franceze.

8. Ministerul Dezvoltării – ar urma să revină UDMR.