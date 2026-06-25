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Principialul Ilie Bolojan a luat un traseist politic de la SOS, băgat în Parlament de Diana Șoșoacă, și l-a făcut șef de organizație la PNL. Faceți cunoștință cu cel mai nou urmaș al lui Brătianu

Principialul Ilie Bolojan a luat un traseist politic de la SOS, băgat în Parlament de Diana Șoșoacă, și l-a făcut șef de organizație la PNL. Faceți cunoștință cu cel mai nou urmaș al lui Brătianu
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După Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru, PNL mai face o achiziție de forță: un senator băgat în Parlament de Diana Șoșoacă și care a votat moțiunea de cenzură chiar împotriva noului său șef. Nimic nu a contat pentru principialul Bolojan, care l-a făcut direct șef de organizație. Vestea a picat ca un trăznet chiar și peste susținătorii premierului demis, care se arată șocați de decizia lui Ilie Bolojan.

Premierul demis, Ilie Bolojan, a numit recent în funcția de președinte interimar al organizației PNL Ialomița un traseist politic ajuns în parlament pe listele Partidului Dianei Șoșoacă. Bolojan care se declară pro- european și pro-occidental aduce la conducerea liberalilor așa-ziși extremiști și pro-ruși, după cum a fost catalogat SOS România. Parcursul politic al șefului filialei Ialomița, Adrian Peiu, vine să întărească contradicția politico-ideologică a lui Ilie Bolojan.

Ieri cu Makaveli, azi cu Bolojan

Aventura în partidul care l-a adus în Parlament s-a încheiat rapid pentru Adrian Peiu care a părăsit-o pe Diana Șoșoacă și a intrat în grupul parlamentar PACE alături de Ninel Peia, un alt „extremist” după standardele liberale.

Senatorul Adrian Peiu, proaspăt desemnat de Ilie Bolojan, președinte al PNL Ialomița, a anunțat, miercuri, 24 iunie,  că părăsește grupul parlamentar PACE – Întâi România pentru tabăra liberală, unde va prelua și interimatul filialei. Într-o intervenție în plenul Senatului, acesta a precizat că s-a înscris în Partidul Național Liberal și că își va desfășura activitatea în cadrul grupului senatorial al PNL.

„Începând de ieri am devenit membru al Partidului Național Liberal și începând de astăzi voi face parte din grupul Partidului Național Liberal”, a scris senatorul pe Facebook..

Traseul lui Adrian Peiu în politică este extrem de sinuos. Inițial, a fost membru PRO România, apoi senator SOS România, în 2024, de unde este dat afară, un an mai târziu. Ulterior, a preluat conducerea Grupului PACE – Întâi România din Senat, de unde a sărit în barca PNL.

Originar din Urziceni, județul Ialomița, Adrian Peiu a debutat în politică în 2020 când a candidat pentru funcția de primar al municipiului Urziceni din partea PRO România. În 2023, Peiu s-a înscris în AUR, iar în 2024 a ajuns SOS România și a candidat la funcția de președinte al Consiliului Județean Ialomița, în iunie 2024.

A votat ca Bolojan să plece, iar Bolojan l-a făcut șef

La moțiunea de cenzură a guvernului Ilie Bolojan, la 5 mai, Adrian Peiu a votat „Pentru”. Nu avea să știe că luptă chiar împotriva șefului care, după aproape o lună și jumătate, avea să-l coopteze în partidul său.

„Grupul PACE are 15 parlamentari și toți vor vota pentru demiterea guvernului Bolojan”, declara Adrian Peiu, înainte de votarea moțiunii de cenzură. Și ca să fie cât mai convingător, că formațiunea sa votează pentru căderea guvernului Bolojan, conducătorul grupului PACE – Întâi România a postat pe Facebook o fotografie de la momentul votului.

„Astăzi am votat pentru Români. Doamne ajuta”, a scris Adrian Peiu, pe Facebook.

Adrian Peiu, la consultările de la Cotroceni

La întâlnirea cu președintele României, neafiliații lui Adrian Peiu au susținut în fața lui Nicușor Dan un viitor guvern format din PACE, AUR și PSD.

Adrian Peiu are o declarație de avere interesantă. El a câștigat foarte puțini bani înainte să ajungă senator în Parlament, pe listele SOS România. Doar 7.145 de lei, în 2024, adică 595 de lei pe lună. În schimb, a dat lovitura la jocuri de noroc. A câștigat 51.000 de lei la păcănele, de 7 ori mai mult decât obținuse într-un an.

„Ziua de 5 mai va rămâne în istoria României ca data eliberării ţării de politicile anti-româneşti ale Guvernului Bolojan şi momentul unui nou început în evoluţia statului român, iar Grupul PACE – Întâi România va fi o parte importantă atât în oprirea dezastrului numit Bolojan, cât şi în construcţia care va urma”, a spunea Peiu în ziua votului moțiunii de cenzură.

Deși 15 parlamentari de la PACE-România au votat pentru căderea guvernului, premierul demis, Ilie Bolojan, pare să nu fi fost afectat de gestul lui Peiu, și l-a cooptat în PNL, nu oricum, ci în fruntea organizației PNL Ialomița.

Unii politicieni de la alte partide au reacționat și au invocat dubla măsura din politica românească.

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