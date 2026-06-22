Programul de învestire a Guvernului Veștea, pe repede înainte. Care ar fi calendarul zilei – SURSE

Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului se reunesc astăzi, de la ora 10:00, într-o ședință în format online pentru a stabili calendarul oficial al procedurilor pentru votul de învestitură al Guvernului Veștea. Conform unor surse politice, procedura urmează să se desfășoare într-un ritm accelerat, astfel încât noul Executiv să poată fi instalat chiar din această seară.

Parlamentarii au fost informați să se reunească în Plenul Reunit, unde vor dezbate și vota lista și programul de Guvernare. În paralel, audierea miniștrilor propuși în Cabinetul Veștea este programată să aibă loc în comisiile parlamentare tot în format online. Dacă nu apar întârzieri sau blocaje procedurale, votul final din Parlament ar urma să fie acordat până spre seară, astfel, în jurul orei 20:00, membrii noului Guvern vor depune jurământul la Palatul Cotroceni în fața președintelui Nicușor Dan.

Premierul desemnat a depus la Parlament Programul de Guvernare și lista miniștrilor

Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat, duminică seară, că a depus la Parlament Programul de Guvernare și lista miniștrilor. El a cerut un calendar rapid pentru audieri și votul de învestitură.

Noul Guvern are cinci priorități imediate:

Stabilitate politică: Revenirea la normalitate instituțională;

Fonduri europene: Accelerarea atragerii banilor din PNRR;

Stabilitate economică: Menținerea încrederii partenerilor și a ratingului de țară;

Investiții: Deblocarea proiectelor aflate în stadii avansate;

Securitate națională: Accelerarea proiectelor strategice (SAFE).

Componența Cabinetului este următoarea: